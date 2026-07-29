Mau vào xem Hermione phiên bản Trung Quốc đẹp mê mẩn: Visual tạo nên từ phép thuật, cho đóng Harry Potter là chuẩn bài

Trương Dư Hi vừa khiến mạng xã hội xôn xao khi xuất hiện với tạo hình nữ sinh học viện phép thuật trong Harry Potter. Cầm trên tay cây đũa phép, khoác lên mình bộ đồng phục Hogwarts quen thuộc, Trương Dư Hi khiến nhiều khán giả phải thốt lên rằng đây chính là "Hermione phiên bản Trung Quốc". Có người còn bình luận rằng nếu một ngày nào đó các nhà làm phim Trung Quốc thực hiện phiên bản remake của Harry Potter, Trương Dư Hi chắc chắn là cái tên rất phù hợp để đảm nhận vai nữ chính.

Trương Dư Hi gây ấn tượng với tạo hình nữ sinh phép thuật (ảnh: Weibo)

(ảnh: Weibo)

(ảnh: Weibo)

Điều khiến bộ ảnh gây sốt không chỉ nằm ở trang phục mà còn ở khí chất của nữ diễn viên. Gương mặt nhỏ nhắn, những đường nét được tạo nên từ phép thuật, đôi mắt to sáng cùng thần thái cực đỉnh giúp cô tái hiện hoàn hảo hình ảnh một nữ sinh phép thuật, mang đến cho khán giả một cảm giác rất mới mẻ.

Nhiều người nhận xét rằng Trương Dư Hi sở hữu nhan sắc có thể phù hợp với rất nhiều phong cách khác nhau, từ cổ trang, hiện đại cho đến fantasy. Chính vì vậy, bộ ảnh lần này được xem như một "bữa tiệc visual" thực sự, nơi nữ diễn viên tiếp tục chứng minh sức hút của mình mỗi khi thử nghiệm những hình tượng mới.

(ảnh: Weibo)

(ảnh: Weibo)

Trương Dư Hi từ lâu đã được biết đến là một trong những mỹ nhân có visual nổi bật nhất làng giải trí Hoa ngữ hiện nay. Với gương mặt nhỏ nhắn, đường nét sắc sảo nhưng vẫn ngọt ngào, cô được đông đảo khán giả ưu ái gọi bằng biệt danh "Búp bê Cbiz". Mỗi lần xuất hiện tại sự kiện hay tung ra bộ ảnh mới, nữ diễn viên đều dễ dàng trở thành chủ đề được cộng đồng mạng quan tâm bởi nhan sắc nổi bật.

Không chỉ gây chú ý nhờ ngoại hình, Trương Dư Hi còn là gương mặt quen thuộc với khán giả yêu thích phim Hoa ngữ. Cô đã góp mặt trong nhiều dự án đáng chú ý như Nàng Công Chúa Tôi Yêu, Như Ý Truyện, Lưu Ly Mỹ Nhân Sát, Dữ Quân Ca, Đấu La Đại Lục 2, Chưởng Tâm... Qua từng tác phẩm, nữ diễn viên dần khẳng định được chỗ đứng của mình trên màn ảnh.

ảnh: Weibo

ảnh: Youku

Trước đây, Trương Dư Hi từng gây tranh cãi về khả năng diễn xuất. Tuy nhiên, cô đang cho thấy sự tiến bộ rõ rệt. Năm ngoái, nữ diễn viên nhận được nhiều lời khen khi góp mặt trong bộ phim ngôn tình hiện đại Đôi Mắt Trìu Mến đóng cùng Tất Văn Quân. Khán giả đánh giá cô thể hiện cảm xúc tự nhiên hơn, tương tác quá tốt với bạn diễn.

Cách đây không lâu, Trương Dư Hi tiếp tục thu về nhiều lời khen khi đảm nhận vai Chưởng Nguyệt Sứ trong bộ phim võ hiệp Vũ Lâm Linh. Không chỉ thể hiện tốt những phân đoạn nội tâm, cô còn hoàn thành rất ổn các cảnh hành động với động tác dứt khoát, đẹp mắt. Sự tiến bộ về diễn xuất cùng tinh thần làm việc nghiêm túc, kính nghiệp đang giúp Trương Dư Hi chiếm được nhiều cảm tình của khán giả, đồng thời khẳng định rằng cô không chỉ sở hữu nhan sắc nổi bật mà còn ngày càng trưởng thành hơn với tư cách một diễn viên.

Thu Phong

nguồn: Weibo