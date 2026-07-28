"Đệ nhất mỹ nhân" từng bị chính mẹ ruột hủy hoại cuộc đời: Từ biểu tượng quốc dân đến những năm tháng địa ngục

Tại một sự kiện năm nay, Rie Miyazawa xuất hiện trước hàng loạt ống kính với phong thái điềm tĩnh của một người phụ nữ đã đi qua nhiều thăng trầm. Gương mặt cô không còn là vẻ ngây thơ của cô bé từng khiến cả Nhật Bản say mê năm nào, nhưng nụ cười vẫn giữ được nét cuốn hút đặc biệt, như dấu vết của một hành trình dài mà cô đã tự mình bước qua.

Hơn 30 năm trước, Rie Miyazawa từng là cái tên phủ sóng khắp Nhật Bản. Với gương mặt trong sáng, mái tóc ngắn đặc trưng và vẻ đẹp nổi bật, cô được công chúng gọi là "đệ nhất mỹ nữ thời Heisei" và trở thành biểu tượng nhan sắc của một thế hệ. Thế nhưng, phía sau ánh hào quang ấy lại là tuổi thơ đầy áp lực, nơi cô gần như không có quyền lựa chọn cuộc sống của chính mình.

Rie Miyazawa sinh ra khi bố mẹ vừa ly hôn. Sau đó, Rie sống cùng họ hàng đến năm 11 tuổi thì về với mẹ là bà Mitsuko Miyazawa và bắt đầu bước vào ngành giải trí. Để rồi cuộc sống của Rie xoay quanh máy quay, hợp đồng và những lịch trình dày đặc. Năm 13 tuổi, cô nổi tiếng toàn quốc nhờ một quảng cáo, hình ảnh cô gái trẻ với nụ cười rạng rỡ nhanh chóng chinh phục công chúng và biến cô thành một trong những thần tượng tuổi teen nổi tiếng nhất Nhật Bản.

Nhưng đằng sau hình ảnh hoàn hảo ấy, Rie phải trưởng thành quá sớm. Nữ diễn viên không có nhiều thời gian cho trường học, bạn bè hay cuộc sống bình thường như những cô gái cùng tuổi, bởi mọi thứ trong cuộc đời cô đều được quyết định bởi công việc và mọi người xung quanh.

Rie Miyazawa có một tuổi thơ không êm đềm.

Năm 14 tuổi, Rie Miyazawa từng trải qua một biến cố khiến tuổi thơ của cô bị phủ bóng. Bà Mitsuko đã đưa con gái đến gặp một đạo diễn tại khách sạn để tìm kiếm cơ hội trong ngành giải trí bằng một con đường không chính thống. Tuy nhiên, cuộc gặp nhanh chóng kết thúc khi vị đạo diễn từ chối và yêu cầu 2 mẹ con rời đi.

Ở tuổi 17, Rie tiếp tục trở thành tâm điểm tranh cãi khi phát hành bộ ảnh táo bạo. Ban đầu, cô được nói rằng chuyến đi sang Mỹ chỉ nhằm mục đích nghỉ ngơi và thực hiện một bộ ảnh, nhưng khi đến nơi, cô mới nhận ra nội dung thực sự của buổi chụp. Khi phản đối, cô phải chịu áp lực từ những ràng buộc công việc và không thể dễ dàng từ chối.

Bộ ảnh sau đó bán hơn 1,55 triệu bản, trở thành một trong những cuốn sách ảnh nổi tiếng nhất Nhật Bản, nhưng cũng khiến hình ảnh "đệ nhất mỹ nữ" vướng vào những tranh cãi tiêu cực.

Cô bị mẹ ép buộc làm những điều mình không muốn.

Năm 19 tuổi, Rie Miyazawa đính hôn với võ sĩ sumo nổi tiếng Takanohana. Khi ấy, cuộc tình này được xem là một trong những sự kiện được chú ý nhất Nhật Bản và cũng là cơ hội để Rie thoát khỏi sự kiểm soát của mẹ.

Tiếc rằng, mối quan hệ nhanh chóng tan vỡ. Mẹ cô đã cung cấp những thông tin bất lợi về con gái cho truyền thông, khiến hình ảnh của Rie bị ảnh hưởng nghiêm trọng và hôn ước cũng không thể thực hiện.

Sau cú sốc đó, Rie Miyazawa rơi vào giai đoạn khủng hoảng. Cô gặp vấn đề về sức khỏe, cân nặng giảm mạnh và từng phải rút lui khỏi làng giải trí. Có thời điểm, cô cảm thấy bản thân chỉ đang tồn tại như một hình ảnh do người khác tạo ra thay vì một con người có quyền tự quyết định cuộc đời mình.

Năm 23 tuổi, Rie đưa ra quyết định quan trọng nhất, đó là rời khỏi sự kiểm soát của mẹ và sang Mỹ để bắt đầu lại. Không còn ánh hào quang, không còn hình ảnh "mỹ nữ quốc dân", lần đầu tiên cô được sống với những lựa chọn của chính mình, dù phải đối mặt với một cuộc sống khó khăn và cô độc.

Sau nhiều năm, Rie Miyazawa trở lại Nhật Bản và chọn con đường diễn xuất nghiêm túc thay vì tìm lại danh tiếng của một thần tượng tuổi teen. Cô tập trung vào những vai diễn có chiều sâu và từng bước chứng minh năng lực của bản thân.

Với vai diễn trong The Twilight Samurai, Rie nhận được sự công nhận lớn từ giới chuyên môn. Sau đó, cô tiếp tục ghi dấu ấn qua nhiều tác phẩm như Pale Moon và Her Love Boils Bathwater, đồng thời giành nhiều giải thưởng danh giá, trong đó có giải Nữ diễn viên xuất sắc tại Liên hoan phim quốc tế Moskva.

Đời sống tình cảm của Rie cũng trải qua nhiều thay đổi. Năm 2009, cô thông báo kết hôn với Hiroyuki Nakatsu, họ cũng chào đón con gái đầu lòng cùng năm. Nhưng sau 7 năm, cuộc hôn nhân kết thúc khiến người hâm mộ bất ngờ. Đến năm 2018, Rie Miyazawa kết hôn với Go Morita, thành viên nhóm nhạc V6. Kể từ đó, cô sống kín tiếng hơn và hiếm khi chia sẻ về gia đình trước truyền thông.

Rie Miyazawa và người chồng hiện tại Go Morita.

Từ một cô gái từng bị định nghĩa bởi ánh mắt của người khác, Rie Miyazawa cuối cùng đã trở thành người có thể tự quyết định mình muốn sống như thế nào. Công chúng từng nhớ đến cô vì vẻ đẹp của một thiếu nữ 13 tuổi, nhưng điều khiến cô được tôn trọng nhiều năm sau lại là hành trình vượt qua những năm tháng bị kiểm soát để giành lại quyền làm chủ cuộc đời mình.