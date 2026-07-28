Không dám tin đây là nhan sắc hiện tại của mỹ nhân cưới tỷ phú khuyết tật, rũ bỏ quá khứ làm "bé ba"

Ngày 28/5, tờ Sohu đưa tin Lê Tư vừa gây sốt khi đăng tải loạt khoảnh khắc thư giãn trên du thuyền ở trời Âu. Người đẹp Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký diện bộ đồ bơi liền mảnh màu nâu sẫm với thiết kế cổ yếm và đường xẻ hông cao, kết hợp kính râm đơn giản. Điều khiến cư dân mạng không thể rời mắt chính vóc dáng gần như không có chút mỡ thừa của nữ diễn viên. Làn da khỏe khoắn rám nắng, tấm lưng trần săn chắc, đôi chân dài thon gọn cùng bờ vai thanh mảnh khiến khó ai tin rằng Lê Tư đã bước sang tuổi 54 và là mẹ của ba cô con gái.

Không chỉ vậy, ở nhiều góc chụp khác nhau, từ chính diện đến cận cảnh gương mặt, Lê Tư đều ghi điểm nhờ làn da căng bóng, đường nét thanh tú và thần thái rạng rỡ. Trên mạng xã hội, cư dân mạng không ngớt lời khen ngợi khả năng duy trì sắc vóc của Lê Tư. Nhiều người gọi cô là "nữ thần không tuổi" của Cbiz.

Theo tờ Sohu, để có được ngoại hình đáng ngưỡng mộ như hiện tại, Lê Tư đã duy trì chế độ ăn uống khoa học kết hợp tập luyện đều đặn trong nhiều năm. Chính sự kỷ luật này giúp cô giữ được đường cong quyến rũ và phong thái trẻ trung dù đã rời xa giới giải trí từ lâu.

Cựu minh tinh Hong Kong (Trung Quốc) chia sẻ loạt khoảnh khắc trong chuyến nghỉ dưỡng tại châu Âu. Chỉ sau ít giờ đăng tải, bộ ảnh nhanh chóng thu hút sự chú ý bởi vóc dáng đáng kinh ngạc của Lê Tư. Ảnh: Sina.

Trong khung cảnh biển xanh và nắng vàng rực rỡ, Lê Tư diện bộ đồ bơi liền mảnh màu nâu với thiết kế cổ yếm cùng đường xẻ hông cao, tôn trọn vóc dáng thon gọn. Ở ảnh chụp cận mặt, cô vẫn ghi điểm nhờ làn da căng bóng, ít dấu hiệu lão hóa và thần thái rạng rỡ. Ảnh: Weibo.

Đặc biệt, bức ảnh chụp từ phía sau của Lê Tư khiến cư dân mạng không khỏi sửng sốt. Tấm lưng săn chắc, bờ vai mảnh mai, đôi chân dài cùng đường cong gọn gàng khiến nhiều người khó tin đây là vóc dáng của một phụ nữ ngoài 50 tuổi và từng 2 lần sinh con. Ảnh: Weibo.

Ngọc nữ có cuộc đời gắn với hai người đàn ông khuyết tật

Lê Tư sinh năm 1971, xuất thân trong 1 gia đình có truyền thống nghệ thuật. Lê Dân Vỹ - ông nội cô - được mệnh danh là "cha đẻ của điện ảnh Hong Kong (Trung Quốc)". Bà nội Lê Tư là minh tinh màn bạc Lâm Sở Sở, còn cô ruột Lê Huyên là diễn viên nổi tiếng của đài TVB. Có gia thế hiển hách, nhưng Lê Tư không phải thiên kim cành vàng lá ngọc. Tuổi thơ người đẹp là chuỗi ngày khốn khó khi cha bị mất thính lực, suy kiệt sức khỏe vì căn bệnh viêm màng não. Do nhà không có đàn ông trụ cột, mẹ Lê Tư phải lái xe tải nuôi chồng nuôi con. Theo Lê Tư, cả nhà cô từng phải sống chen chút với chuột, bên trong nhà chẳng có nổi phòng vệ sinh riêng.

Vì hoàn cảnh gia đình quá khó khăn, Lê Tư phải bỏ học từ năm 14 tuổi để bước chân vào showbiz kiếm tiền nuôi sống bản thân, cha mẹ và em trai. Dưới sự dìu dắt của cô ruột cùng nhan sắc trời phú, gương mặt trong sáng, đôi má lúm đồng tiền duyên dáng, Lê Tư đi làm mẫu ảnh, xin đóng vai phụ để tích lũy kinh nghiệm.

Nhan sắc thời tuổi teen của Lê Tư. Ảnh: Sina.

Đến thập niên 1990, danh tiếng của Lê Tư bùng nổ với hàng loạt vai diễn kinh điển. Năm 1994, cô đảm nhận vai Triệu Mẫn trong Tân Ỷ Thiên Đồ Long Ký - phiên bản TVB remake từ tiểu thuyết võ hiệp của Kim Dung. Vai diễn này không chỉ giúp cô nổi tiếng mà còn khẳng định tài năng diễn xuất, với hình ảnh công chúa Mông Cổ mạnh mẽ, thông minh và si tình khiến khán giả mê mẩn. Tiếp theo là các bộ phim như Người Trong Giang Hồ hay Thâm Cung Nội Chiến - vai diễn giúp người đẹp giành giải Nữ diễn viên phụ xuất sắc nhất tại TVB Anniversary Awards.

Không chỉ tài năng, Lê Tư còn được xem là một trong những tượng đài nhan sắc của xứ Cảng Thơm. Cô được truyền thông ưu ái gọi là "Ái mỹ thần" (tạm dịch: Nữ thần sắc đẹp). Ngay cả ngọc nữ Trương Bá Chi cũng phải khẳng định: "Nếu nói về sắc đẹp, tôi thừa nhận ở showbiz Hong Kong (Trung Quốc) chỉ có Lê Tư là hơn tôi thôi".

Vai diễn Triệu Mẫn của Lê Tư được xếp vào hàng kinh điển của màn ảnh Hoa ngữ. Ảnh: Weibo

Những tưởng sự nghiệp thăng hoa của Lê Tư sẽ ngày càng rực rỡ, nhưng biến cố đã xảy ra khiến "Đệ nhất mỹ nhân TVB" phải từ bỏ ánh hào quang. Vào năm 2017, em trai duy nhất của Lê Tư - bác sĩ Lê Anh - đã gặp tai nạn giao thông kinh hoàng. Anh bị văng ra khỏi xe, não bộ tổn thương nghiêm trọng và rơi vào tình trạng sống thực vật. Sau khi nhận được tin sốc, Lê Tư đã bỏ quay bộ phim Lấy Chồng Giàu Sang để bay về Hong Kong (Trung Quốc) chăm sóc em trai - người mà cô coi như con trai, vì đã nuôi nấng em từ nhỏ. Đối với Lê Tư, Lê Anh không chỉ là em trai mà còn là niềm tự hào, là kết quả của sự hy sinh cả tuổi thanh xuân của cô.

Lê Tư dốc hết tiền bạc, sức lực cứu em trai. Sau khi cơn nguy kịch qua đi, Lê Anh giữ được tính mạng nhưng đôi chân tàn phế, đầu óc không minh mẫn suốt đời. Trong giai đoạn đen tối ấy, Lê Tư đành rời showbiz để chăm lo sức khỏe của Lê Anh, tiếp quản chuỗi thẩm mỹ viện mà em trai thành lập.

Lê Tư giải nghệ sớm để chăm sóc em trai tàn tật vì tai nạn xe. Ảnh: Sina.

Chính lúc này, tỷ phú Mã Đình Cường - con trai của Mã Tư Dục, nhà sáng lập tờ báo Oriental Daily News (một trong những tờ báo lớn nhất Hong Kong, Trung Quốc), và là chủ tịch tập đoàn Oriental Press Group - xuất hiện như "ân nhân cứu mạng". Mã Đình Cường sinh năm 1956, hơn Lê Tư đến 15 tuổi và bị khuyết tật chân từ nhỏ do tai nạn, phải di chuyển bằng xe lăn. Ông đã theo đuổi Lê Tư từ năm 2003, mất 6 năm kiên trì gửi hoa, quà tặng và lời động viên mới chinh phục được cô. Theo tờ On, nàng Triệu Mẫn ngại mở lòng vì sợ yêu lầm. Trong quá khứ, cô từng bị chỉ trích là "bé ba" phá hoại gia đình người khác sau khi công khai hẹn hò với "ông trùm" truyện tranh Hoàng Ngọc Lang. Khi người đàn ông này đi tù vì gian lận tài chính, Lê Tư đã suy sụp đến mức từng nghĩ đến chuyện cực đoan.

Sau khi biết chuyện nhà Lê Tư, không chỉ chi trả toàn bộ viện phí ước tính hơn 100 triệu HKD (339 tỷ đồng), Mã Đình Cường còn mời các chuyên gia y tế hàng đầu từ Mỹ và châu Âu về điều trị cho Lê Anh. Ngày 15/1/2008, Lê Tư và tỷ phú Mã Đình Cường tổ chức hôn lễ kín đáo, chỉ mời gia đình và bạn bè thân thiết tham dự. Khi ngọc nữ xứ Hương Cảng lên xe hoa, dư luận lúc bấy giờ liên tục đàm tiếu cô "bán thân" để cứu em trai, đồng thời gọi cặp đôi là "mỹ nhân và quái vật". Người ta tin rằng Lê Tư chỉ cưới Mã Đình Cường vì tiền và và dự đoán cuộc hôn nhân này sẽ sớm tan vỡ.

Nữ diễn viên bị gièm pha đủ điều vì cưới đại gia bị khuyết tật. Ảnh: On.

Thế nhưng, đến nay đã 18 năm trôi qua, vợ chồng Lê Tư - Mã Đình Cường vẫn vô cùng hạnh phúc. Họ có với nhau 3 con gái. Lê Tư được chồng yêu chiều hết mực. Mã Đình Cường từng tặng du thuyền dài 19 m, trị giá hàng chục triệu USD cho Lê Tư sau khi cô sinh đôi vào năm 2010.

Ngoài ra, dưới sự hậu thuẫn và chỉ bảo của ông xã, nữ diễn viên đã bước chân thành công vào lĩnh vực kinh doanh. Cô đưa công ty mỹ phẩm Trác Gia của mình lên sàn chứng khoán vào năm 2017, giúp thẩm mỹ viện của em trai phát triển vượt bậc. Theo tờ On, hiện tại, ước tính Lê Tư sở hữu khối tài sản riêng khoảng 100 triệu USD ( 2.630 tỷ đồng). Cô được xem là tỷ phú tự thân với đế chế làm đẹp hàng đầu châu Á.

Lê Tư hiện tại có gia đình hạnh phúc và sự nghiệp thành công. Ảnh: Weibo

Nguồn: Sina, Sohu



