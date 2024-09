Đầu giờ chiều 7-9, Công an TP Pleiku, tỉnh Gia Lai phối hợp với lực lượng nghiệp vụ đã khống chế thành công đối tượng Nguyễn Thành L. (25 tuổi, trú phường Phù Đổng), nghi ngáo đá.



Chiều hôm qua (6-9), L. nghi bị "ngáo đá" khi liên tục có hành động đập phá đồ đạc. Khi bị can ngăn, đối tượng đã dùng 2 thanh mã tấu đưa lên cổ dọa tự sát nên người nhà báo công an.

Nguyễn Thành L. kề mã tấu lên cổ dọa tự sát

Khi lực lượng công an có mặt, thanh niên cố thủ trong phòng ngủ, trong nhà và dùng mã tấu kề lên cổ, dọa sẽ tự tử nếu bị khống chế.

Lực lượng công an và người nhà đã nhiều lần vận động, thuyết phục nhưng thanh niên không đồng ý, dùng khung khí cố thủ trong phòng ngủ.

Đến sáng 7-9, lực lượng Công an TP Pleiku và các đơn vị nghiệp vụ đã huy động hàng chục cán bộ, chiến sĩ tới hiện trường tìm cách khống chế đối tượng.

Lực lượng cảnh sát cơ động đã khống chế thành công đối tượng

Đến đầu giờ chiều cùng ngày, lợi dụng lúc L. sơ hở, lực lượng công an đã ập vào khống chế đối tượng một cách an toàn. Người nhà cho biết do mâu thuẫn với vợ nên L. đã sử dụng ma túy và mất kiểm soát.