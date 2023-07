Mâu thuẫn với "tay vịn" quán karaoke, người đàn ông bị đánh tử vong

Viện Kiểm sát nhân dân TP Hà Nội vừa truy tố bị can Trần Đức Khánh (SN 2002, trú tại huyện Phù Cừ, tỉnh Hưng Yên) và Đỗ Trường Giang (SN 2004, trú tại huyện Mê Linh, TP Hà Nội) về tội "Giết người".



Theo hồ sơ vụ án, đầu tháng 11-2022, Trần Đức Khánh đến thuê trọ tại tổ 9, thị trấn Quang Minh, huyện Mê Linh để làm thuê cho Đ.Đ.S. (SN 1999, ở huyện Mê Linh). Công việc hàng ngày của Khánh là chở nhân viên nữ đến phục vụ tại các quán karaoke trên địa bàn huyện Mê Linh.

Chiều 20-12-2022, Khánh nhận được điện thoại của S., bảo chở 3 nhân viên nữ đến quán karaoke Hoa Phượng (ở phố Yên, xã Tiền Phong, huyện Mê Linh). Sau cuộc gọi, Khánh điều khiển xe máy chở 3 nhân viên nữ của S. là Ng.Th.Th. (SN 2003, ở Hà Tĩnh), V.Th.S. (SN 2003, ở Điện Biên) và Ch.Th.Ng.L. (SN 2001, ở Tuyên Quang) đến quán karaoke Hoa Phượng để phục vụ khách hát, rồi quay về phòng trọ.

Đến khoảng 15 giờ 30 phút cùng ngày, Khánh nhận được tin nhắn qua zalo của Ng.Th.Th., bảo đến đón về. Do đang ở phòng trọ cùng Đỗ Trường Giang (cùng là người làm thuê cho S.) nên Khánh rủ Giang đi cùng.

Theo cáo buộc, Khánh và Giang mỗi người đi một xe máy đến quán karaoke Hoa Phượng. Khi đến cửa quán, Khánh thấy một nhóm khách hát, trong đó có ông Ng.Kh.C. (SN 1969, ở quận Bắc Từ Liêm, Hà Nội) đang trong tình trạng say bia rượu và chửi Th.. Sau đó, Khánh nói 3 nữ nhân viên đi xe máy về trước, bị cáo sẽ đi cùng Giang về sau.

Khi thấy nhóm của ông C. chuẩn bị đi về, Giang nói với Khánh: "Đi chậm chậm cho ba thằng kia nó đi trước xong thì chặn đánh dằn mặt nó một trận". Ít phút sau, Khánh và Giang dừng xe chờ thì thấy ông C. cùng 2 người khác đi qua.

Tiếp đó, Giang điều khiển xe máy đuổi theo và gọi nhóm của ông C. lại. Nghe tiếng gọi, nhóm ông C. chửi, hỏi Khánh và Giang "thích nói chuyện gì". Ngay lúc này, Khánh xuống xe, dùng cùi chỏ đánh trúng phần đầu của ông C., làm nạn nhân ngã xuống đường rồi cùng Giang lên xe máy bỏ chạy.

Thấy vậy, một người trong nhóm của ông C. chạy vào nhà dân ven đường lấy điếu cày bằng tre, vụt vào tay trái của Giang để ngăn 2 bị cáo bỏ chạy. Sau đó, Khánh dùng chân đạp người này ngã xuống đường.

Ông C. được người dân đưa đi cấp cứu nhưng đã tử vong do chảy máu não nặng.