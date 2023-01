Màu sắc may mắn năm 2023 của 12 con giáp giúp khai thông tài vận, phú quý nhân đôi

Màu sắc không chỉ thể hiện sở thích, cá tính của mỗi cá nhân mà còn nói nên vận may của một con người. Chính vì vậy, việc chú ý lựa chọn màu sắc hợp tuổi sẽ giúp mang đến cho ta cảm giác an toàn, ngoài ra còn thu hút nguồn năng lượng tích cực để có thêm vận may trong cuộc sống.



Vậy nên chọn màu sắc nào để năm mới suôn sẻ, như ý? Cùng tham khảo ngay 12 màu sắc phù hợp cho 12 con giáp, bạn sẽ tìm được tông màu phù hợp để diện dịp Tết Quý Mão sắp tới.

1. Tuổi Tý - Màu đỏ

Năm 2023 hứa hẹn là một năm có nhiều điểm nhấn trong sự nghiệp, công việc của người tuổi Tý. Màu sắc phù hợp cho bạn là đỏ, bạn có thể lựa chọn các sắc thái đỏ khác nhau, từ đỏ đô, đỏ tía, đỏ thuần hay đỏ tươi đều phù hợp. Chúng sẽ góp phần giúp người cầm tinh con chuột thêm may mắn, tích cực.

2. Tuổi Sửu - Vàng kim

Trong năm mới, người tuổi Sửu sẽ có nhiều cơ hội mới trong công việc cũng như các môi quan hệ chất lượng trong cuộc sống. Màu sắc phù hợp cho bạn là vàng kim - tông màu tượng trưng cho tài lộc giúp sự nghiệp thuận lợi, làm ăn suôn sẻ và bình an vô sự.

3. Tuổi Dần - Xanh lục

Xanh lục là màu sắc thể hiện cho ý chí kiên định và cả sự quyền lực, oai phong. Màu sắc này sẽ mang đến cho người tuổi Dần nhiều cơ hội trong công việc, ngoài ra còn tránh được những quyết định nóng nảy, vội vàng để gây hậu quả nghiêm trọng.

4. Tuổi Mão - Cam

Người tuổi Mão rất hợp với các tông màu đỏ và cam bởi sắc thái ấm của chúng giúp không chỉ tác động tốt đến tinh thần mà còn tượng trưng cho đường công danh, sự nghiệp. Bạn có thể lựa chọn diện đồ màu cam vào đầu năm mới để thu hút các năng lượng tốt đến với cuộc sống của bản thân.

5. Tuổi Thìn - Đỏ tươi

Với người tuổi Thìn, màu đỏ tươi tượng trưng cho vốn kiến thức sâu rộng, tạo cơ hội phát triển và mang đến nhiều thanh tựu trong công việc. 2023 hứa hẹn cũng sẽ là một năm đáng nhớ, suôn sẻ và an lành với những người cầm tinh con rồng.

6. Tuổi Tỵ - Đỏ tươi

Tương tự người tuổi Thìn, màu sắc may mắn của người cầm tinh con rắn là tông đỏ tươi nổi bật. Theo đó, màu sắc này sẽ giúp bạn có được tinh thần luôn thoải mái, thư thái và giúp tránh các cuộc cãi vã bất lợi. Nói chung, 2023 sẽ mang đến cho người tuổi Tỵ nhiều cơ hội phát triển và một cuộc sống thú vị và tích cực.

7. Tuổi Ngọ - Đỏ tía

Sắc độ trầm nhẹ của đỏ tía tượng trưng cho một năm mới như ý, suôn sẻ đang chờ đón những người tuổi Ngọ. Theo đó, màu sắc này cực kỳ phù hợp với bản mệnh giúp bạn luôn trong trạng thái minh mẫn, lạc quan để đưa ra các quyết định sáng suốt nhất cho bản thân.

8. Tuổi Mùi - Xanh lá cây đậm

Màu sắc đại diện cho người tuổi Mùi trong năm 2023 chính là xanh lá cây đậm. Theo đó, bạn sẽ dễ dàng đạt được những thứ mà bản thân mong muốn và tự tạo nên một dấu mốc quan trọng trong công việc và cuộc sống cá nhân. Năm Quý Mão cũng hứa hẹn nhiều cơ hội thăng tiến trong sự nghiệp và cả tài chính của người tuổi Mùi.

9. Tuổi Thân - Trắng

Trắng sẽ là màu sắc lý tưởng cho trang phục đầu năm và là màu sắc đại diện cho người tuổi Thân trong năm Quý Mão 2023. Với sắc màu này, bạn sẽ có được may mắn, tạo dựng được nhiều mối quan hệ chất lượng với đồng nghiệp và đối tác - yếu tố giúp sự nghiệp của người tuổi Thân thêm thuận lợi, như ý.

10. Tuổi Dậu - Vàng chanh

Năm mới sắp đến của người tuổi Dậu được đánh giá là có khó khăn, chông gai nên bạn cần phải giữ cho mình nguồn năng lượng dồi dào cũng ý chí vững chãi luôn cố gắng vươn lên trong cuộc sống. Và vàng chanh sẽ mà màu sắc phù hợp cho bạn.

11. Tuổi Tuất - Màu đỏ

Màu sắc may mắn cho người tuổi Tuất là đỏ. Tông màu này sẽ giúp xua những điều tiêu cực giúp bản mệnh gặp nhiều may mắn trong công việc, tạo dựng được vị thế của bản thân. Ngoài ra còn gửi gắm những tín hiệu tốt về đường tình duyên của người tuổi Tuất.

12. Tuổi Hợi - Tím lavender

Tím lavender chính là tông màu phù hợp nhất cho người tuổi Hợi trong năm mới sắp đến. Màu sắc này sẽ giúp việc kinh doanh, làm ăn buôn bán trở nên dễ dàng hơn. Chúng sẽ tác động đến vận may của bạn để có một năm mới tuyệt vời và như ý. Tông màu này cũng khá trendy và dễ phối đồ nên bạn có thể kết hợp với nhiều trang phục và phụ kiện khác nhau.

* Các thông tin trong bài chỉ mang tính chất chiêm nghiệm