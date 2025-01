Vừa qua, sau loạt nghi vấn của người hâm mộ khi đã lâu không thấy Thiều Bảo Trâm và bạn trai kém 10 tuổi - Matthis tương tác trên MXH thì cả hai đã chính thức lên tiếng về mối quan hệ. Theo đó, chị đẹp sinh năm 1994 xác nhận đã “đường ai nấy đi”, kết thúc chuyện tình cảm và quay trở lại với cuộc sống độc thân.

Cô cũng bày tỏ mong muốn mọi người tôn trọng, không nhắc tên cả hai để tránh gây ảnh hưởng đến cuộc sống riêng. Còn về phía Matthis, nam người mẫu sinh năm 2k4 cũng lên tiếng gửi lời cảm ơn đến những ai đã ủng hộ trong thời gian qua và nhắn nhủ tất cả sẽ đều tìm được hạnh phúc, bình yên.

Thiều Bảo Trâm và bạn trai kém 10 tuổi đã chia tay sau gần 1 năm hẹn hò.

Nam người mẫu đã hủy theo dõi bạn gái cũ.

Cùng với đó, Matthis và Thiều Bảo Trâm đều đã hủy theo dõi đối phương trên MXH. Trước đó, Matthis từng khóa trang Instagram nhưng sau chia tay, anh chàng đã chuyển về trạng thái tài khoản công khai. Bạn trai cũ của Thiều Bảo Trâm vẫn đăng tải khá nhiều những hình ảnh về cuộc sống đời thường. Dường như anh chàng cũng nhanh chóng trở lại với công việc, đi chơi cùng bạn bè,...

Tuy nhiên, trong một bức ảnh mới nhất, Matthis để lộ dáng vẻ mệt mỏi, gương mặt tiều tụy sau khi chia tay. “Thâm hết cả mắt, mệt quá mọi người ơi”, anh chàng than thở. Chính vì vậy, không ít netizen bày tỏ sự lo lắng, dù không biết lý do khiến cả hai dừng lại nhưng vẫn gửi lời động viên đến Matthis và nhắn nhủ anh chàng chú ý đến sức khỏe.

Mathis than thở mệt mỏi trên trang cá nhân

Thông tin Thiều Bảo Trâm và Matthis có mối quan hệ tình cảm rộ lên từ hồi tháng 3/2024. Cả hai bị soi đi cùng nhau trong một hội bạn và hint xịn sò nhất có lẽ là bức ảnh đàng trai hôn má cô gái được cho là Thiều Bảo Trâm.

Trước khi chia tay, cả hai cũng không ít lần bị team qua đường tóm gọn nhiều bằng chứng đáng ngờ. Thiều Bảo Trâm và Matthis từng bị "tóm dính" xuất hiện cùng nhau trong trung tâm thương mại ở TP.HCM. Cặp đôi vui vẻ đi mua sắm, trao nhau cử chỉ tình tứ. Còn một lần khác tại sân bay, team qua đường cũng bắt gặp Thiều Bảo Trâm và Matthis xuất hiện chung, ôm nhau cực ngọt ngào.

Vào tháng 4/2024, Thiều Bảo Trâm bay sang tận Pháp để thăm Matthis. Một tháng sau đó, Matthis cũng tranh thủ thời gian có mặt tại Việt Nam để hội ngộ với Thiều Bảo Trâm. Trong khoảng thời gian ở Việt Nam, nhiều cư dân mạng dự đoán Matthis sống chung nhà với Thiều Bảo Trâm. Tháng 6/2024, Thiều Bảo Trâm và Matthis kè kè nhau du lịch tại Singapore.

Chuyện tình chóng vánh của cặp đôi khiến không ít người tiếc nuối.

Song gần đây, nhiều người cho rằng cặp đôi đã phát “tín hiệu” trục trặc trong mối quan hệ khi tháng 10/2024, Thiều Bảo Trâm từng than thở không có ai lắng nghe, lúc nào cũng chỉ có một mình tự cố gắng. Trong khi đó, Matthis dù xuất hiện ở Việt Nam nhưng không lộ diện cùng chị đẹp mà chỉ đăng tải hình gặp gỡ bạn bè. Do đó, cư dân mạng đồn đoán điều này phần nào là lý do khiến cặp đôi tan vỡ.

Bạn trai cũ của Thiều Bảo Trâm - Matthis Metharam sinh năm 2004, kém nữ ca sĩ 10 tuổi và đang học đại học ở Pháp. Anh chàng nhận nhiều lời khen khi sở hữu ngoại hình ấn tượng, gương mặt điển trai với chiều cao nổi bật 1m87. Ngoài ra, tình cũ của Thiều Bảo Trâm còn từng là game thủ có tiếng.