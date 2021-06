Mặt tối của ánh hào quang trong Cuộc Chiến Siêu Sao: Từ mồi chài ông bầu đến tạo scandal để nổi tiếng

Sau chuỗi ngày đầy biến động cùng những giấc chiêm bao "bóc phốt" tơi tả showbiz Việt, khán giả hãy thử điểm qua góc khuất của giới nghệ sĩ được đặc tả chân thật trong Cuộc Chiến Siêu Sao. Kịch tính không thua gì những buổi livestream, bộ phim drama của xứ sở Chùa Vàng này hứa hẹn sẽ hé mở sự thật bị che giấu bấy lâu sau ánh đèn hào nhoáng của sân khấu.

Cái giá của sự nổi tiếng

Được làm lại từ siêu phẩm cùng tên đã làm mưa làm gió khắp xứ Thái một thời, Cuộc Chiến Siêu Sao theo chân hành trình chinh phục đỉnh cao danh vọng của Plai Or (Suteewan Thaveesin). Được thừa hưởng tài năng âm nhạc từ mẹ, cô luôn nung nấu ý định trở thành một ca sĩ nổi tiếng. Thế nhưng, Or nhanh chóng bị cuốn vào vòng xoáy thù hận với gia đình của Por Kaew (Amornlak Cholruedee).

Cùng là ông bầu của công ty giải trí, nhưng cha của Or lại bị người bạn chí cốt sát hại rồi dựng chuyện vu oan hòng chiếm đoạt công ty. Or cho rằng chính cha của Kaew, ông Sia Burapha (Noom Santisuk Promsiri), là hung thủ gây ra cái chết của cha mình. Cô dùng mọi thủ đoạn để triệt hạ kẻ thù mà không hề hay biết rằng giữa mình và Kaew lại có mối quan hệ huyết thống đặc biệt.

Or đăng ký tham gia cuộc thi âm nhạc mà Kaew làm giám khảo. Mặc dù là một nhân tố triển vọng, nhưng những chiêu trò từ công ty của Kaew vẫn khiến Or bị loại thẳng tay. Quá thất vọng vì những nỗ lực và công sức không được đền đáp, cộng thêm gánh nặng trả thù cho cha đã khiến Or có ý định tự tử.

Hào quang showbiz là thứ nghệ sĩ có thể nỗ lực để tự thân đạt được nhưng cũng có người phải trả giá đắt để đổi lấy. Góc khuất của giới giải trí tuy không là đề tài mới mẻ nhưng khán giả vẫn phải giật mình khi chứng kiến những trường hợp vì sự nổi tiếng mà tự tìm đến cái chết như Or, hay đoạt mạng người khác để có được nó như ông Burapha.

Nơi không có tình người?

Không chỉ có những ngôi sao mới chật vật trong con đường tiến lên, nhưng ngôi sao cũ cũng phải nỗ lực bám trụ trong môi trường "sóng sau đè sóng trước". Cuộc Chiến Siêu Sao đã tái hiện câu chuyện "một rừng không thể có hai cọp" qua màn đấu đá khốc liệt giữa các nàng diva nổi tiếng. Sự phát triển quá nhanh của Or đã khiến cho Piang Fah (Mai Sukontawa Kerdnimit), một ca sĩ nổi tiếng cùng công ty, sinh lòng đố kỵ.

Những đòn tấn công ban đầu chỉ dừng lại ở những trò chơi xấu như làm hỏng trang phục biểu diễn hay khiến đối thủ bẽ mặt trên sân khấu… Theo thời gian, những âm mưu và toan tính của nữ ca sĩ này ngày một thâm độc đến mức khó chấp nhận. Mọi thủ đoạn từ giành giật hợp đồng quảng cáo, dựng chuyện vu khống sử dụng chất kích thích đến thuê giang hồ hãm hại hay khiến đối thủ mất giọng… đều được Fah "vận dụng" tối đa để nhổ bằng được cái gai trong mắt.

Những tưởng cuộc sống nghệ sĩ là hoàn hảo, nhưng thực chất đều là những mối quan hệ giả tạo, bất đắc dĩ phải tương tác với nhau. Qua từng tập Cuộc Chiến Siêu Sao, khán giả ắt hẳn sẽ có cảm giác như đang mở dần chiếc hộp Pandora, càng nhìn rõ lại càng bất ngờ trước những bí mật ẩn chứa bên trong.

Ranh giới nào cho sự nổi tiếng

Ngành giải trí đưa người nghệ sĩ đến vinh quang, nhưng cũng kèm theo đó là sự cám dỗ. Liên tục bị ông bầu "gạ" lên giường, Or chống cự rồi cũng bằng lòng qua lại để chấp nhận đổi lấy sự nổi tiếng. Ban đầu là người bị hại nhưng chính Or sau đó cũng sa ngã. Cô chủ động quyến rũ Krit (Iang Sittha Sapanuchart), giám đốc âm nhạc và cũng là người yêu của Kaew, để thỏa mãn mục đích trả thù, đồng thời nhận được nhiều sự ưu ái hơn nữa trong ngành.

Ánh hào quang của showbiz bao giờ cũng đầy cám dỗ mà "sức đề kháng" của các nghệ sĩ trẻ lại yếu. Cuộc Chiến Siêu Sao gần như đã đánh trúng vào thực trạng nhức nhối của giới giải trí. Để đạt được thành công, nghề nghiệp nào rồi cũng đòi hỏi cống hiến. Thế nhưng hy sinh cả phẩm giá như trường hợp Or thì thật không thể chấp nhận.

Đan cài giữa tình yêu, thù hận, vinh quang, liệu cuối cùng hai chị em Or và Kaew có tìm lại được bản ngã cũng như tình yêu đích thực của riêng mình? Với kịch bản gay cấn, Cuộc Chiến Siêu Sao chắc chắn sẽ đem đến những tập phim cực gắt, đủ cả cảnh nóng lẫn đánh ghen "tóe lửa", đúng chất drama Thái Lan.

Bộ phim Cuộc Chiến Siêu Sao (tựa quốc tế: The Queen In The Spotlight) được trình chiếu tại mục Phim truyện và ứng dụng Foxy của Truyền hình FPT với bản thuyết minh trọn vẹn.

