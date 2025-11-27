15 năm triển khai và những con số ấn tượng

Sức khỏe thị giác của người Việt đã và đang đứng trước nhiều thách thức nghiêm trọng. Tốc độ già hóa dân số khiến tỷ lệ người cao tuổi mắc đục thủy tinh thể, thoái hóa hoàng điểm hay tăng nhãn áp tăng nhanh. Trong khi đó, học sinh - sinh viên lại đối diện nguy cơ tật khúc xạ cao hơn do học tập và sử dụng thiết bị điện tử với cường độ lớn.

Theo Bộ Y tế, có tới 65% người cao tuổi tại Việt Nam gặp vấn đề về mắt và 30 - 40% học sinh, sinh viên mắc tật khúc xạ nhưng chưa được phát hiện kịp thời. Ở nhiều địa phương, đặc biệt vùng sâu vùng xa, dịch vụ nhãn khoa còn thiếu thốn, thiết bị chẩn đoán và phẫu thuật lạc hậu, chi phí điều trị trở thành rào cản lớn.

Nguồn: Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Thêm vào đó, việc tầm soát thị lực trong trường học chưa đồng đều, nhận thức cộng đồng về chăm sóc mắt còn hạn chế. Những khoảng trống ấy cho thấy nhu cầu cấp thiết về một mô hình chăm sóc mắt toàn diện, gắn kết giữa tầm soát - điều trị - giáo dục - hỗ trợ tài chính - truyền thông cộng đồng.

Ngay từ những ngày đầu thành lập, Bệnh viện Mắt Quốc tế DND đã xác định phương châm “Vì đôi mắt cộng đồng” như giá trị cốt lõi và kim chỉ nam trong mọi hoạt động. Từ tinh thần ấy, dự án “Mắt Sáng Cộng Đồng” ra đời như lời cam kết mạnh mẽ của Bệnh viện Mắt Quốc tế DND trong việc thu hẹp bất bình đẳng y tế và đưa công nghệ nhãn khoa hiện đại đến gần hơn với mọi người.

Sau hơn 15 năm triển khai, dự án “Mắt Sáng Cộng Đồng” đã tạo nên những dấu ấn bền vững trong chăm sóc thị giác cộng đồng bằng những con số ấn tượng:

Hơn 2.000.000 lượt khám và tư vấn miễn phí.

lượt khám và tư vấn miễn phí. Hơn 6.000 chương trình khám cộng đồng.

khám cộng đồng. Hơn 5.000 ca phẫu thuật thay thủy tinh thể miễn phí.

thay thủy tinh thể miễn phí. Hơn 20 tỉnh, thành được tiếp cận chương trình khám lưu động, đưa công nghệ nhãn khoa hiện đại đến tận nơi người dân cần.

được tiếp cận chương trình khám lưu động, đưa công nghệ nhãn khoa hiện đại đến tận nơi người dân cần. Hơn 1.000.000 học sinh được khám, đo mắt và cấp đơn kính miễn phí.

được khám, đo mắt và cấp đơn kính miễn phí. Hơn 100 chiến dịch truyền thông và giáo dục sức khỏe thị giác.

Nguồn: Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

“Mắt Sáng Cộng Đồng” đã mở rộng tác động đến bốn nhóm thụ hưởng trọng yếu: người cao tuổi, học sinh - sinh viên, người nghèo và cư dân vùng sâu vùng xa. Dự án đã vươn tới hơn 29 tỉnh, thành phố phía Bắc và một số tỉnh miền Trung, từng bước nâng tầm với mô hình “y tế lưu động”, đưa bác sĩ và thiết bị đạt chuẩn bệnh viện đến tận địa phương.

Nhờ nền tảng công nghệ hiện đại và mạng lưới hợp tác công - tư - xã hội, dự án chứng minh khả năng nhân rộng bền vững trên quy mô quốc gia. Mô hình cũng đáp ứng ba tiêu chí phát triển bền vững: tối ưu nguồn lực, bảo đảm công bằng y tế và duy trì chuẩn chuyên môn cao. Đây chính là nền tảng để “Mắt Sáng Cộng Đồng” tiếp tục lan tỏa giá trị nhân văn lâu dài cho cộng đồng.

3 sáng kiến đột phá khẳng định vị thế tiên phong của "Mắt Sáng Cộng Đồng"

Điều tạo nên giá trị bền vững của “Mắt Sáng Cộng Đồng” không chỉ là tinh thần thiện nguyện được nuôi dưỡng suốt nhiều năm, mà còn nằm ở những sáng kiến mang tính đột phá, được thiết kế để giải quyết thẳng vào những “điểm mù” trong chăm sóc mắt tại Việt Nam. Từ bài toán tiếp cận y tế, tật khúc xạ học đường đến sự rời rạc trong các chương trình cộng đồng, dự án đã phát triển ba sáng kiến trọng tâm, kết hợp công nghệ hiện đại - giáo dục sớm - hợp tác đa bên, giúp ánh sáng thực sự chạm đến đúng người, đúng nhu cầu.

Sáng kiến 1: Xe phẫu thuật lưu động đạt chuẩn bệnh viện

Nguồn: Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Khi người dân vùng sâu, vùng xa gần như không thể tiếp cận dịch vụ nhãn khoa chuyên sâu, “Mắt Sáng Cộng Đồng” đã tiên phong đưa mô hình xe phẫu thuật lưu động vào hoạt động. Xe được trang bị máy Phaco, sinh hiển vi, hệ thống vô khuẩn và quy trình đo thị lực theo chuẩn Bộ Y tế - tương đương một phòng mổ đạt chuẩn. Đây là mô hình đầu tiên trong khối tư nhân chủ động đưa y tế đến tận nơi người bệnh, giúp hàng nghìn người cao tuổi được phẫu thuật đục thủy tinh thể ngay tại địa phương, tiết kiệm chi phí, giảm thời gian di chuyển và mang lại ánh sáng một cách an toàn, bền vững. Sáng kiến này nhằm thu hẹp khoảng cách y tế giữa các vùng miền.

Sáng kiến 2: Giáo dục thị giác học đường

Nguồn: Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Trong bối cảnh tật khúc xạ học đường tăng nhanh, nhà trường lại thiếu chương trình giáo dục về mắt, “Mắt Sáng Cộng Đồng” xây dựng mô hình “Giáo dục thị giác học đường” - chương trình giáo dục sớm do một bệnh viện tư nhân khởi xướng. Mô hình bao gồm khám định kỳ tại trường, cấp kính miễn phí cho học sinh khó khăn, tổ chức chuyên đề khoa giáo cho học sinh - phụ huynh - giáo viên và biên soạn tài liệu hướng dẫn chăm sóc thị giác sớm. Lần đầu tiên, một chu trình khép kín từ sàng lọc - giáo dục - điều chỉnh - theo dõi được triển khai đồng bộ, giúp phòng ngừa tật khúc xạ từ gốc.

Sáng kiến 3: Liên kết đa bên - mô hình hợp tác công - tư - xã hội đầu tiên trong nhãn khoa

Nguồn: Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Trước thực trạng các chương trình cộng đồng hoạt động rời rạc, dự án đã tạo nên mạng lưới hợp tác đa bên, quy tụ nguồn lực từ Bộ Y tế, Trung ương Hội Người cao tuổi Việt Nam, Thành Đoàn Hà Nội, trường học và chính quyền địa phương. Bệnh viện Mắt Quốc tế DND giữ vai trò trung tâm: khởi xướng, điều phối và trực tiếp cung cấp dịch vụ khám - phẫu thuật - đào tạo. Đây là mô hình hợp tác công - tư - xã hội hiếm có trong lĩnh vực nhãn khoa tại Việt Nam, tạo nền tảng cho sự lan tỏa và tính bền vững lâu dài.

Nguồn: Bệnh viện Mắt Quốc tế DND

Suốt hơn một thập kỷ, “Mắt Sáng Cộng Đồng” không chỉ khôi phục thị lực cho hàng nghìn người cao tuổi, mà còn đặt nền móng vững chắc cho thế hệ trẻ biết cách gìn giữ đôi mắt từ sớm. “Mắt Sáng Cộng Đồng” trở thành hình mẫu y tế nhân văn, góp phần thu hẹp bất bình đẳng trong chăm sóc mắt, nâng cao nhận thức toàn xã hội và đóng góp vào mục tiêu quốc gia phòng chống mù lòa bền vững. Mỗi đôi mắt sáng trở lại là một cuộc đời được mở ra, là động lực để hành trình nhân ái tiếp tục được nối dài. Như bác sĩ Đặng Thị Như Quỳnh - Phó Giám đốc Bệnh viện Mắt Quốc tế DND chia sẻ đầy xúc động: “Khi những bệnh nhân tưởng chừng mất ánh sáng được nhìn thấy trở lại, họ vui mừng bao nhiêu thì chúng tôi cũng hạnh phúc bấy nhiêu, vì đã làm được điều thật sự ý nghĩa cho họ”.