Ở Canifa, những món quà được trao đi giống như một “sứ giả”, mang theo hy vọng và trách nhiệm suốt hơn 20 năm qua. Thương hiệu thời trang Việt Nam ra đời từ năm 2000 đã lặng lẽ vẽ nên bức tranh bền vững đầy cảm hứng.

Canifa đã kiên định xây dựng chuỗi giá trị khép kín theo "đường cong mặt cười": từ nghiên cứu phát triển sản phẩm, sản xuất đến thương mại. Mục tiêu không chỉ là mang lại "niềm vui mặc đẹp cho hàng triệu gia đình Việt" mà còn thúc đẩy tiêu dùng có trách nhiệm, bảo vệ môi trường và nâng tầm ngành dệt may nội địa.

Những tấm áo tiếp tục viết thêm những câu chuyện mới

Không dừng lại ở đó, Canifa còn thể hiện trách nhiệm của mình với xã hội thông qua Quỹ Canifa vì cộng đồng. Tổ chức ra đời từ năm 2004, là chương trình CSR đồng thời được tích hợp sâu vào văn hóa doanh nghiệp. Dự án được định hướng bởi một tầm nhìn chiến lược, bền bỉ, gắn liền với sự phát triển bền vững của doanh nghiệp, thể hiện một cam kết phụng sự dài hạn.

Điều làm quỹ đặc biệt không nằm ở quy mô mà ở sự tích hợp sâu sắc vào văn hóa doanh nghiệp. Khác biệt với các chương trình từ thiện truyền thống thường dùng hàng cũ hoặc quyên góp ngẫu hứng, Quỹ Canifa cam kết 100% sản phẩm mới, được thiết kế chuyên biệt cho khí hậu khắc nghiệt – như áo quần pha acrylic-len ấm áp, vải nỉ chống thấm gió, kiểu dáng đơn giản dễ vận động.

Sự đặc biệt còn nằm ở mô hình huy động nội lực toàn diện: 100% nhân viên đóng góp một ngày lương hàng năm, hơn 50 tình nguyện viên tham gia thực địa, cùng các sự kiện như "Ngày vì cộng đồng" và hiến máu "Chia sẻ giọt máu hồng", biến mỗi cá nhân thành đại sứ đồng cảm, nuôi dưỡng tinh thần phụng sự nội bộ...

Từ 2004 đến nay, quỹ đã trao hơn 350.000 bộ quần áo mới cho hơn 100.000 trẻ em trên toàn quốc, với giá trị quyên góp lên đến hàng chục tỷ đồng. Hơn 100.000 trẻ em được tiếp cận không chỉ nhận quần áo mà còn đồ dùng học tập, suất ăn và tiền mặt, hỗ trợ đa chiều từ giáo dục đến sinh kế, đặc biệt ở những khu vực thường xuyên chịu thiên tai.

Sự trao đi kịp thời

Quy mô và ngân sách dành cho Quỹ Canifa liên tục tăng trưởng, được thể hiện rõ qua các năm: Năm 2017, chi phí cho "Hơi ấm mùa đông" là 809 triệu đồng. Đến năm 2024, tổng 20.755 suất trị giá gần 2.3 tỷ đồng dành cho dự án “Hơi ấm mùa đông”. Tổng giá trị quyên tặng lên đến hàng chục tỷ đồng qua 20 năm hành trình.

Mới đây nhất, Quỹ Canifa kịp thời hành động sau bão lũ đầu tháng 11/2025, chia sẻ với các tỉnh chịu thiệt hại nặng nề do thiên tai. Trong hai ngày 31/10 – 1/11, những chuyến xe của Canifa đã lăn bánh chở theo hơi ấm của sự sẻ chia đến bà con tỉnh Thái Nguyên và Nghệ An nơi chịu ảnh hưởng nặng nề bởi thiên tai. Canifa gửi tặng hơn 2000 phần quà với tổng 10,000 sản phẩm bằng tất cả tấm lòng, lan tỏa tinh thần “sưởi ấm yêu thương”.

Canifa cam kết, hành trình ấy sẽ vẫn tiếp tục, bền bỉ qua từng cung đường, từng ngôi nhà, mang theo những món quà và niềm tin rằng: chỉ cần yêu thương được trao đi, khó khăn nào cũng sẽ vượt qua được.

Những lát cắt chân thật

Tại Triển lãm Hành động vì cộng đồng 2025 – sự kiện tôn vinh 27 dự án xuất sắc do Báo Nhân Dân tổ chức – Quỹ Canifa vì cộng đồng một lần nữa mang những câu chuyện của mình đến gần hơn với công chúng.

Diễn ra từ 15-30/11/2025 tại Tòa soạn Báo Nhân Dân (71 Hàng Trống, Hoàn Kiếm), triển lãm chủ đề "Kiên trì phụng sự" quy tụ các dự án nhân văn. Những câu chuyện của Canifa được trưng bày tại cụm "Trách nhiệm xã hội doanh nghiệp và phát triển bền vững".

Đến với gian trưng bày, hành trình hơn 20 năm phụng sự thầm lặng của Quỹ Canifa vì cộng đồng được tái hiện qua những câu chuyện nhỏ, lát cắt chân thật nhất. Tại đây, mọi người có thể hiểu rõ hơn về những đóng góp bền bỉ mà Canifa đã thực hiện suốt hai thập kỷ qua. Sau ba ngày khai mạc, lượng khách thăm quan liên tục tăng lên, góp phần lan tỏa thông điệp yêu thương.

Câu chuyện mà Canifa mang đến Triển lãm Hành động vì cộng đồng 2025 là nguồn cảm hứng cho doanh nghiệp Việt. Quỹ Canifa vì cộng đồng có thể ví như ngọn lửa hy vọng, sưởi ấm và thắp sáng hy vọng cho nhiều mảnh đời. Qua hơn hai thập kỷ kiên trì sẻ chia, quỹ đã trao đi không chỉ những bộ quần áo ấm áp mà còn khơi dậy tinh thần phụng sự từ trái tim.



