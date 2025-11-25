Chi 19 tỷ đồng cho mô hình độc đáo để giải bài toán "khủng hoảng thiếu" trong ngành Việt Nam đứng Top 2 TG

Tại Việt Nam, dệt may là một trong những ngành xuất khẩu chủ lực, khi đạt kim ngạch xuất khẩu trên 40 tỷ USD mỗi năm, tạo việc làm cho khoảng 2,5 triệu lao động.

Trong năm 2024, xuất khẩu dệt may Việt Nam đã vươn lên vị trí thứ 2 thế giới (chỉ đứng sau Trung Quốc), khi đạt kim ngạch xuất khẩu gần 44 tỷ USD, tăng gần 11% so với năm 2023.

Tuy nhiên, có một thực tế là ngành dệt may của Việt Nam đang gánh chịu áp lực lớn về tính bền vững khi tiêu tốn lượng lớn tài nguyên. Ngành này tiêu thụ 8% tổng năng lượng công nghiệp và dự kiến sẽ thải ra 5 triệu tấn CO 2 hàng năm vào 2025. Mặt khác, các doanh nghiệp thời trang trong nước có nhu cầu rất lớn về vật liệu bền vững nhưng lại gặp rào cản về nhà cung cấp và vật liệu tái chế. Hơn nữa, chi phí vật liệu bền vững vẫn còn cao do công nghệ tốn kém và hạn chế về thiết kế.

Dệt may là ngành mang lại nhiều tỷ USD mỗi năm cho Việt Nam. Ảnh: TTXVN

Trong khi đó, Việt Nam đang đối mặt với gánh nặng khổng lồ từ rác thải nhựa, khi tiêu thụ gần 3,9 triệu tấn mỗi năm nhưng chỉ 33% trong số đó được tái chế. Phần lớn rác thải nhựa còn lại bị chôn lấp hoặc rò rỉ ra môi trường, gây tổn thất kinh tế ước tính lên tới 32 triệu USD mỗi năm, chỉ riêng với chai nhựa PET. Đây là một sự lãng phí tài nguyên, đồng thời là lời cảnh báo nghiêm trọng về môi trường.

Nhận thấy nghịch lý "khủng hoảng thừa" rác thải nhựa và "khủng hoảng thiếu" nguyên liệu tái chế, có một doanh nghiệp ở Việt Nam (CTCP Thương mại Nam Anh) đã cho ra đời dự án đặc biệt với cái tên "REPEET – Làm điều tốt đẹp" (REPEET - Do Great Things).

Sản phẩm của REPEET. Ảnh: NVCC

REPEET ra mắt vào năm 2022 với hướng đi không hề dễ dàng, đó là biến gánh nặng rác thải thành giải pháp. Thương hiệu thời trang bền vững này ra đời với sứ mệnh giải quyết một trong những thách thức môi trường cấp bách nhất tại Việt Nam: ô nhiễm rác thải nhựa.

"REPEET - Làm điều tốt đẹp" là một trong 27 dự án xuất sắc lọt vào vòng Chung khảo của Giải thưởng Hành đồng vì cộng đồng – Human Act Prize 2025. Dự án đã gây ấn tượng mạnh với nhiều thành viên Ban giám khảo tại vòng Chung khảo diễn ra vào ngày 15/11 vừa qua.

Vì sao REPEET tái chế rác thải nhựa?

Chị Trịnh Thị Thùy Trang – Giám đốc kinh doanh của REPEET, trình bày về dự án tại vòng Chung khảo Human Act Prize 2025.

Chia sẻ với PV, chị Trịnh Thị Thùy Trang – Giám đốc kinh doanh của dự án REPEET, cho biết: "Hơn 10 năm trước, chúng tôi xuất phát từ những người cung cấp vải, cung cấp nguyên liệu cho các thương hiệu thời trang quốc tế. Do đó, chúng tôi đã có cơ hội tiếp xúc với xu hướng về thời trang bền vững từ rất sớm. Bên cạnh đó, Việt Nam là một nền kinh tế rất mở. Chính phủ đã ký kết rất nhiều các hiệp định thương mại quốc tế với nhiều quốc gia trên thế giới. Từ đó, các nguyên liệu xuất khẩu từ Việt Nam sẽ được hưởng lợi về thuế quan".

"Chúng tôi nhận thấy rằng dệt may là một lĩnh vực rất phát triển của đất nước, nhưng hầu như các nguyên liệu đều phải nhập khẩu từ nước ngoài về. Vì vậy, chúng tôi mong muốn là sẽ tận dụng được nguồn nguyên liệu là rác thải nhựa trong nước để tái chế thành các sản phẩm thời trang bền vững", Giám đốc kinh doanh của dự án REPEET chia sẻ.

"REPEET - Làm điều tốt đẹp" xây dựng một hệ sinh thái tuần hoàn khép kín với mục tiêu "Made in Vietnam & Recycled in Vietnam". Theo đó, dự án REPEET tiến hành thu gom chai nhựa đã qua sử dụng và tái chế chúng thành những sản phẩm thời trang chất lượng cao. Đáng chú ý là mọi công đoạn từ thu gom, tái chế, dệt vải đến may thành phẩm đều được thực hiện minh bạch và hoàn toàn tại Việt Nam, từ đó tạo nên một vòng tuần hoàn trọn vẹn.

Đại diện của REPEET cho hay, tính đến cuối năm 2024, dự án đã tái chế được hơn 2,2 triệu chai nhựa PET và giảm hơn 56 tấn khí thải CO 2 .

Giám đốc kinh doanh của dự án REPEET tại không gian Triển lãm Human Act Prize 2025.

Đến với Human Act Prize 2025, và đặc biệt là tại vòng Chung khảo, chị Thùy Trang bày tỏ: "Đây là lần đầu tiên REPEET tham gia một giải thưởng quốc gia như Human Act Prize. Khi đến với vòng Chung khảo, chúng tôi rất cảm ơn sự ghi nhận của giải thưởng cũng như nhiều lời góp ý từ các thành viên Ban giám khảo.

Đây là cuộc thi mà chúng tôi cảm nhận được sức lan tỏa đến với cộng đồng. REPEET mong muốn lan tỏa tinh thần đến với cộng đồng để qua đó thúc đẩy được xu thế tiêu dùng có trách nhiệm. Bên cạnh đó, chúng tôi cũng rất cởi mở với mọi sự hợp tác của tất cả các đối tác, các tổ chức, với cùng mục tiêu là vì một Việt Nam tốt đẹp hơn".

Đại diện của REPEET lắng nghe các dự án trình bày tại vòng Chung khảo Human Act Prize 2025.

Đến với vòng Chung khảo Human Act Prize 2025, đại diện của REPEET chia sẻ cảm thấy đồng điệu nhất với "Mô hình kinh tế tuần hoàn trong ngành Giấy" của CTCP Miza, không chỉ vì câu chuyện theo đuổi tái sinh vật liệu mà vì cả hai đều đang chọn hướng đi khá giống nhau. Đó là bắt đầu từ những điều gần gũi và giải quyết những vấn đề quen thuộc trong cuộc sống và kiên trì biến chúng thành những giá trị bền vững hơn.

"REPEET nhìn thấy ở người bạn đồng hành Miza có chung tầm nhìn là bền vững không phải là những điều to tát mà là những nỗ lực âm thầm lặp đi lặp lại mỗi ngày, để tạo nên được những thay đổi lớn hơn. Chính cách tiếp cận đó đã truyền cho chúng tôi cảm hứng rất nhiều", Giám đốc kinh doanh của dự án REPEET, cho biết.

Dự án có tổng vốn đầu tư dự kiến 19,4 tỷ đồng

REPEET đang nỗ lực mỗi ngày để phát triển thương hiệu thời trang bền vững, không chỉ mang lại lợi ích về môi trường mà còn mở ra một mô hình kinh doanh mới. Ảnh: NVCC

Dự án REPEET có tổng vốn đầu tư dự kiến 19,4 tỷ đồng (2022 - 2025), thể hiện sự đầu tư nghiêm túc, cũng như cam kết dài hạn cho một con đường không dễ đi nhưng đầy ý nghĩa. Thay vì sử dụng polyester có nguồn gốc từ dầu mỏ, dự án REPEET sản xuất các sản phẩm thời trang bền vững từ sợi polyester tái chế có nguồn gốc tại Việt Nam; đồng thời xây dựng thành công chuỗi cung ứng từ khâu thu gom, phân loại, tái chế, sản xuất xơ, sợi, dệt vải đến các sản phẩm thời trang.

Theo đó, trong giai đoạn 2022-2023 (Xây dựng nền tảng): REPEET đã làm việc không mệt mỏi để kết nối mạng lưới đối tác từ Bắc vào Nam, với các công đoạn diễn ra tại nhiều tỉnh, thành phô, từ thu gom, xử lý, tạo xơ, kéo sợi, dệt nhuộm và may thành phẩm. Thành quả là REPEET đã đạt được các chứng nhận quốc tế khắt khe như GRS, OEKO-TEX®, và xây dựng thành công năng lực sản xuất lên tới 200.000 m vải/ngày.

Từ giai đoạn 2023 – nay, REPEET mở rộng và nâng cao nhận diện). Cụ thể, sau khi nền tảng vững chắc, REPEET tập trung vào việc chứng minh tính hiệu quả của mô hình qua các dự án hợp tác tiêu biểu như Aquafina x REPEET (biến chai nhựa từ Trạm Tái Sinh thành thời trang), Pepsi Co. x REPEET (tái chế rác thải văn phòng thành đồng phục), và VIATRIS x REPEET. Ngoài ra, REPEET cũng tích cực tham gia các cuộc thi và nhận được sự công nhận uy tín (Innovative Women-led Business Award, Top 15 TECHFEST 2024, Top 20 Circular Plastic Innovation Solutions 2024).

Dự án cũng tích cực tham gia các hoạt động truyền thông tại trường học, sự kiện cộng đồng để nâng cao nhận thức, lan tỏa tinh thần sống xanh một cách tự nguyện và không ngừng nghỉ.