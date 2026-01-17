Mất cảm xúc với cái đẹp thì đây là phim Hàn cho bạn: Cặp chính công chúa hoàng tử, cảnh nào cũng đậm mùi tiền

Mới đây, bộ phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? (tựa Anh: Can This Love Be Translated) đã chính thức ra mắt khán giả. Tác phẩm này có sự tham gia của cặp đôi ngôi sao Kim Seon Ho - Go Youn Jung, xoay quanh câu chuyện tình yêu giữa minh tinh nổi tiếng toàn cầu Cha Mu Hee và anh chàng phiên dịch viên tài giỏi Joo Jin Ho.

Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? kể về chuyện tình yêu giữa một minh tinh và một phiên dịch viên.

Đây là tác phẩm được chờ đợi nhiều bậc nhất giai đoạn đầu năm 2026 và ngay khi thưởng thức, khán giả phải thốt lên rằng họ đã không uổng công chờ đợi. Quả đúng như kỳ vọng, Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? nhanh chóng gây ấn tượng nhờ chất lượng hình ảnh “đậm mùi tiền”. Phim được đầu tư mạnh tay ở khâu bối cảnh, từ những không gian quốc tế sang trọng cho tới các ngoại cảnh lung linh. Trang phục của dàn diễn viên cũng được chăm chút kỹ lưỡng, vừa thời thượng vừa góp phần khắc họa rõ nét thân phận và tính cách nhân vật.

Phim lấy bối cảnh ở nhiều quốc gia khác nhau, mang tới phần nhìn đẹp mỹ mãn.

Bên cạnh phần nhìn mãn nhãn, điểm cộng lớn của phim nằm ở cặp đôi chính. Go Youn Jung cho thấy cô cực kỳ phù hợp với hình tượng một minh tinh nổi tiếng nhưng vẫn gần gũi, ấm áp và có chiều sâu nội tâm. Trong khi đó, Kim Seon Ho ghi điểm với vẻ ngoài lịch lãm, phong thái điềm tĩnh, toát lên đúng chất một phiên dịch viên hàng đầu - thông minh, chuyên nghiệp và đầy cuốn hút. Không chỉ đẹp đôi, diễn xuất của hai diễn viên cũng được đánh giá là tròn vai, tự nhiên, đặc biệt là phản ứng hóa học giữa họ khiến nhiều khán giả đẩy thuyền nhiệt tình. Ngoài ra, diễn xuất và nhan sắc của các diễn viên phụ cũng rất hút mắt.

Một vài hình ảnh trong phim Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không?

Nhan sắc Go Youn Jung và Kim Seon Ho như một cặp công chúa - hoàng tử.

Nhân vật nam phụ Kurosawa Hiro do diễn viên Fukushi Sota thủ vai.

Ở tập 1, bộ phim khắc họa câu chuyện về lần gặp gỡ tình cờ đầu tiên giữa hai nhân vật chính Cha Mu Hee và Joo Jin Ho, thời điểm nữ chính chưa nổi tiếng. Dù nội dung không quá bùng nổ, nhưng phim làm ổn việc giới thiệu bối cảnh nhân vật, đủ sức giữ người xem ở lại.

Sang đến tập 2, Tiếng Yêu Này Anh Dịch Được Không? trở nên hấp dẫn hơn nhiều khi Cha Mu Hee từ một diễn viên vô danh, sau khi tỉnh dậy từ một cơn hôn mê kéo dài đã vụt sáng thành ngôi sao toàn cầu. Dẫu vậy, cô vẫn dành những cảm xúc đặc biệt cho Joo Jin Ho. Thế rồi, chàng trai tưởng như sẽ chỉ xuất hiện thoáng qua, cô lại có cơ hội gặp lại anh lần nữa, từ đó bắt đầu một câu chuyện tình yêu đầy cảm xúc.