Cuộc hôn nhân của Hoa hậu quốc dân Hàn Quốc Ham So Won và Trần Hoa đã khiến báo chí tốn nhiều giấy mực trong suốt những năm qua. Cách đây 2 năm, cặp đôi đã tuyên bố ly dị. Sau đó, có nhiều thời điểm 2 người họ đã dọn về sống chung với nhau, khiến công chúng không khỏi hoang mang.

Tới sáng 16/1, tờ Mydaily đưa tin, Ham So Won - Trần Hoa lại tiếp tục phủ sóng truyền thông với màn cãi nhau nảy lửa trên sóng truyền hình khi cùng xuất hiện trong show Dongchimi (đài MBN) mới đây. Nguyên nhân của màn cãi lộn xuất phát từ quan điểm nuôi dạy con gái trái ngược giữa 2 người họ. Được biết, Ham So Won thực hiện phương pháp dạy con vô cùng khắc nghiệt, thậm chí bị khán giả gán mác "người mẹ ngược đãi con cái". Cô yêu cầu con gái 7 tuổi phải mang đủ đồ dùng học tập, sổ liên lạc về rồi mới cho bé ăn đủ cơm, rau và thịt cá.

Ham So Won đang trở thành tâm điểm chỉ trích vì bị tố ngược đãi con gái 7 tuổi. Ảnh: Naver

Trước ống kính, con gái Ham So Won để lộ mọi chuyện với bố: "Nếu con không mang đủ đồ dùng học tập về, mẹ sẽ cắt thịt bò ra khỏi bữa ăn. Nếu con để quên sổ liên lạc, mẹ cắt 2 món. Khi đó đồ ăn của con chỉ còn rong biển. Nếu không mang gì về thì con không được ăn ạ".

Con gái 7 tuổi vừa dứt lời, Trần Hoa liền "nổi trận lôi đình" với vợ cũ: "Có thật là cô không cho con ăn nếu con bé quên mang sổ liên lạc về nhà?". Ham So Won nghe xong liền phản pháo lại: "Tôi nói thế bao giờ? Tôi vẫn cho con ăn chứ. Cho ăn cơm, rau, chỉ không cho ăn thịt thôi. Phải làm vậy để con bé biết mình sai ở đâu và không tái phạm nữa chứ. Các chuyên gia cũng nói rằng nếu trẻ làm tốt thì được thưởng, còn nếu làm sai thì phải phạt để trẻ tự nhận thức được vấn đề và tự sửa đổi".

Các khách mời trong chương trình Dongchimi đã chỉ trích cách làm của Ham So Won. Khi đối mặt với những lời nhận xét tiêu cực từ dàn khách mời, Hoa hậu quốc dân vẫn cương quyết khẳng định mình đã làm đúng: "Con gái tôi tinh ranh lắm, con bé cố tình quên sổ liên lạc nếu hôm nào có bài tập mà nó không thích làm. Việc không cho ăn thịt thực sự đã giúp con bé sửa đổi thói quen xấu này. Tôi không thích cách dạy con của Trần Hoa. Việc anh ta can thiệp vào thế này sẽ phá hỏng mọi nỗ lực của tôi trong quá trình nuôi dạy con lên người".

Ham So Won - Trần Hoa cãi nhau kịch liệt trên sóng truyền hình. Ảnh: Nate

Màn xung đột giữa Ham So Won - Trần Hoa vẫn chưa dừng lại ở đó. Trong 1 phân đoạn khác, Trần Hoa cho biết mình đã nạp sẵn tiền tại tiệm ăn vặt trước cổng trường để con gái có thể thoải mái ăn uống cùng bạn bè. Trước những chia sẻ từ chồng cũ, Ham So Won đã gay gắt phê bình, thậm chí còn dùng cả từ ngữ khó nghe miệt thị con gái: "Bảo sao... Nếu chỉ ăn đồ tôi chuẩn bị thì con bé không thể tăng cân nhanh như vậy. Dạo này con bé mập lên trông thấy. Con bé mập lên cứ như *** *** ấy. Cứ làm thế này thì con bé sẽ không có khái niệm về giá trị tiền bạc".

Ngay sau khi chương trình kết thúc phát sóng, cộng đồng mạng đã công kích Ham So Won dữ dội trên khắp các diễn đàn vì cho rằng Hoa hậu sinh năm 1976 ngược đãi và miệt thị con gái 7 tuổi: "Đây rõ ràng là ngược đãi trẻ em mà", "Con bé đang tuổi ăn tuổi lớn mà tùy tiện cắt giảm đồ ăn như vậy thì thật là quá đáng", "Dùng từ ‘*** ***" để mô tả con gái mình thì thật không thể chấp nhận nổi. Chưa thấy người mẹ nào nói như vậy về con mình", "Thấy thương bố con Trần Hoa ghê",...

Ham So Won càng thêm mất điểm trong mắt công chúng sau màn lộ diện mới đây trên sóng truyền hình. Ảnh: MBN

Mối quan hệ giữa Ham So Won - Trần Hoa đã liên tục khiến dư luận dậy sóng. Năm 2017, cựu Hoa hậu Hàn công khai hẹn hò Trần Hoa, khiến công chúng không khỏi ngỡ ngàng bởi chênh lệch tuổi tác lên đến con số 18. 1 năm sau, cặp đôi chính thức làm đám cưới và đón con gái đầu lòng.

Trong những năm qua, Ham So Won - Trần Hoa trở thành "cái gai" trong mắt công chúng sau khi liên tục bị tố "phông bạt", làm lố và lừa dối khán giả. Hồi năm 2022, cặp đôi hứng chỉ trích dữ dội vì nói dối về gia thế khi tham gia 1 show truyền hình.

Chưa hết, hồi năm 2023, Ham So Won cùng chồng trẻ còn gây náo loạn truyền thông với màn kịch ly hôn. Khi ấy, cựu Hoa hậu gây sốc khi bất ngờ tuyên bố ly dị ông xã kém 18 tuổi. Thế nhưng, ngay sau khi vừa thông báo "đường ai nấy đi", Ham So Won - Trần Hoa lại livestream cùng nhau và tương tác thân mật "như chưa hề có cuộc chia ly". Tới tháng 8/2024, họ mới chính thức ly dị.