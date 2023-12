Mất 650 triệu đồng khi nghe cuộc gọi từ người xưng "cán bộ công an"

Ngày 12-12, thông tin từ công an huyện Nam Đàn, tỉnh Nghệ An cho biết đơn vị này đã tiếp nhận trình báo của anh T., trú xã Thượng Tân Lộc, huyện Nam Đàn về việc bị một đối tượng giả danh cán bộ công an lừa số tiền 650 triệu đồng.

Đơn trình báo công an của ảnh T.. Ảnh: Công an cung cấp

Trước đó, vào ngày 4-12, anh T. nhận được cuộc gọi từ số điện thoại 0528 746 319, tự xưng là cán bộ công an, thông báo mình có liên quan đến đường dây mua bán trái phép chất ma túy, rửa tiền. Sau đó, yêu cầu anh T. chuyển toàn bộ số tiền trong tài khoản ngân hàng mà mình đang dùng sang tài khoản của đối tượng để phục vụ công tác sao kê và điều tra.

Vì quá lo sợ nên anh T. sau đó đã nhờ người cháu chuyển hộ số tiền hơn 650 triệu đồng từ tài khoản của mình vào tài khoản của đối tượng yêu cầu. Sau khi biết bị lừa, anh T. đã làm đơn trình báo cơ quan công an. Hiện, vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, làm rõ.

Bị lừa mất tiền khi nghe cuộc gọi từ số điện thoại lạ

Được biết, trong thời gian qua, Bộ Công an cũng như cơ quan công an các địa phương và cơ quan liên ngành... đã liên tục đưa ra ra cảnh báo về các hình thức lừa đảo đang phổ biến hiện nay. Trong số đó, hình thức mạo danh cán bộ công an, cán bộ thuế, VKS, tòa án... dù đã được cảnh báo, nhưng vẫn có rất nhiều người dính "bẫy" của các nhóm đối tượng lừa đảo.

Cơ quan công an khuyến cáo người dân cảnh giác với tội phạm lừa đảo qua mạng

Theo cơ quan công an, để tránh "sập bẫy" loại tội phạm này, bên cạnh sự vào cuộc quyết liệt của lực lượng công an các cấp, cần nhất vẫn là ý thức phòng ngừa, cảnh giác của người dân. Người dân phải hết sức thận trọng, bình tĩnh trước những thông tin đe dọa, uy hiếp, phải dứt khoát từ chối làm việc qua điện thoại.