Mất 2,8 tỷ đồng vì sập bẫy bán hàng của nhân viên VTVCab "dởm"

Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Gia Lai cho biết, vừa tiếp nhận đơn trình báo của bà H. (54 tuổi, ở P. An Phú, TX. An Khê) về việc bị đối tượng có tài khoản Facebook "Nguyễn Văn Hoàn" lừa đảo, chiếm đoạt tài sản. Đối tượng tự giới thiệu đang làm việc tại VTVCab và hướng dẫn bà H. kinh doanh bán hàng cho người nước ngoài online trên trang Web "Shopped.shop" với lợi nhuận cao.

Ban đầu, bà H. làm theo hướng dẫn thì nhận được tiền lời 76,8 triệu đồng nên tin tưởng, tiếp tục nạp tiền nhiều lần vào tài khoản do đối tượng cung cấp với tổng số tiền lên đến 2,8 tỷ đồng để đầu tư thì bị chiếm đoạt toàn bộ số tiền trên.



Hiện công an đang thu thập tài liệu, tiến hành điều tra vụ việc trên.