Masstel Alfa5 – Điện thoại định vị an toàn, tiện lợi nhờ nghe gọi rõ nét

Masstel Alfa5 – chiếc điện thoại được thiết kế dành riêng cho học sinh 10–15 tuổi – được xem là một "giải pháp cân bằng": vừa đảm bảo kết nối liên lạc, vừa đặt yếu tố an toàn của trẻ lên hàng đầu.

Masstel Alfa5 với hai phiên bản màu sắc nổi bật, phù hợp sở thích và cá tính của trẻ.

Từ đồng hồ định vị đến điện thoại an toàn

Masstel vốn quen thuộc với nhiều phụ huynh qua dòng đồng hồ định vị Kid Watch cho trẻ dưới 10 tuổi. Nhưng khi trẻ lớn hơn, đồng hồ không còn phù hợp – các em muốn một thiết bị trông "người lớn" hơn, đủ tính năng nghe gọi cơ bản, nhưng vẫn cần sự kiểm soát của cha mẹ. Alfa5 ra đời để lấp khoảng trống đó.

Alfa5 với thiết kế thân thiện, vừa vặn cho trẻ 10–15 tuổi.

Alfa5 được thiết kế nhỏ gọn, dễ thao tác, tập trung vào "triết lý vừa đủ": chỉ giữ lại những tính năng cần thiết cho trẻ và phụ huynh như nghe gọi hai chiều, video call, định vị chính xác và quản lý từ xa – hoàn toàn không truy cập mạng, không TikTok, không YouTube…

Nhỏ gọn, tiện lợi – Alfa5 dễ dàng đồng hành cùng con trên mọi hành trình.

Nghe gọi, video call rõ nét – kết nối trực tiếp giữa cha mẹ và con

Điểm mạnh đầu tiên của Alfa5 là khả năng nghe gọi hai chiều và gọi video. Nhờ kết nối 4G, hình ảnh và âm thanh ổn định, cha mẹ có thể nhìn thấy con ở lớp học thêm, sân trường hay trên đường về nhà – không chỉ nghe mà còn "thấy" để yên tâm hơn.

Ở chiều ngược lại, trẻ có thể chủ động gọi cho cha mẹ khi cần. Chỉ với 1 nút bấm thoại, giữ và nói – tin nhắn thoại hỗ trợ nhắn tin nhanh, giúp việc liên lạc giữa ba mẹ và con cái dễ dàng hơn.Giao diện và bàn phím được thiết kế đơn giản, trực quan, phù hợp với trẻ trong độ tuổi 10–15.

Alfa5 với thiết kế trực quan, giúp con chủ động thao tác và tự lập hơn.

Định vị chính xác – tính năng tạo sự yên tâm lớn nhất

Nếu gọi điện là nhu cầu thiết yếu, thì định vị chính xác mới là "lá chắn" an toàn khiến nhiều phụ huynh quan tâm nhất.

Thông qua ứng dụng Hi Masstel, phụ huynh có thể:

Theo dõi vị trí con theo thời gian thực.

Xem lại lộ trình di chuyển – hữu ích khi con tự đi học hoặc tham gia ngoại khóa.

Thiết lập "vùng an toàn" quanh trường học hay nhà. Hệ thống sẽ tự động cảnh báo nếu trẻ đi ra ngoài khu vực.

Sử dụng nút SOS khẩn cấp: chỉ một chạm, vị trí lập tức gửi về điện thoại cha mẹ.

Alfa5 – người bạn đồng hành đáng tin cậy của của con.

Trong bối cảnh nhiều vụ việc liên quan đến trẻ nhỏ được chia sẻ trên mạng xã hội, đây chính là điểm được phụ huynh đánh giá cao nhất ở Alfa5.

"Không truy cập mạng" – sự lựa chọn an toàn, dù gây tranh cãi

Một số ý kiến trên mạng cho rằng: "Điện thoại mà không truy cập mạng thì chẳng khác gì máy đời cũ, không đáng tiền."

Tuy nhiên, với phụ huynh có con 10–15 tuổi, việc loại bỏ YouTube, TikTok, game online lại là một ưu điểm quan trọng.

Thực tế, nhiều trẻ dễ bị cuốn vào mạng xã hội, ảnh hưởng học tập, thậm chí đối mặt với nội dung độc hại. Alfa5 giải quyết vấn đề tận gốc: giữ lại tính năng liên lạc cần thiết, loại bỏ cám dỗ số.

Ở góc nhìn này, "ít tính năng hơn" lại chính là nhiều an toàn hơn.

Trải nghiệm thực tế & mức giá hợp lý

Qua vài ngày sử dụng, Alfa5 cho thấy sự thân thiện:

Khởi động nhanh, thao tác đơn giản.

Pin bền: dùng liên tục 3–4 ngày dù bật 4G.

Giao diện trực quan: phù hợp với trẻ chưa quen smartphone.

Điều kiện cần lưu ý là phụ huynh nên chọn SIM 4G ổn định để đảm bảo chất lượng video call và định vị.

Với mức giá 1.490.000 đồng, Alfa5 cao hơn một chiếc điện thoại phổ thông thông thường, nhưng rõ ràng hợp lý khi đi kèm các tính năng định vị, quản lý từ xa và bảo mật an toàn cho trẻ.

Một chiếc điện thoại cho sự yên tâm

Alfa5 không nhằm thay thế smartphone. Nó là chiếc điện thoại "vừa đủ" cho giai đoạn đặc thù: khi trẻ đã cần thiết bị riêng để liên lạc, nhưng chưa đủ trưởng thành để đối mặt với thế giới Internet.

Với phụ huynh, Alfa5 là công cụ quản lý con từ xa, giảm bớt lo lắng.

Với trẻ em, đó là chiếc điện thoại mang dáng dấp "người lớn", cho phép chủ động liên lạc, nhưng không khiến các em lạc lối vào mạng xã hội.

Nhiều phụ huynh chia sẻ, Alfa5 giống như một "người bạn đồng hành" giúp con tự lập hơn nhưng vẫn nằm trong vòng an toàn.

Trong kỷ nguyên số, khi ranh giới giữa an toàn và rủi ro ngày càng mong manh, Masstel Alfa5 chứng minh rằng: đôi khi ít hơn lại tốt hơn.

Hiện Masstel Alfa 5 đã có mặt tại các hệ thống lớn như Thế Giới Di Động ,Viettel Store, CellphoneS, FPT Shop giúp phụ huynh dễ dàng tìm mua trên toàn quốc.