Marriott Bonvoy tung ưu đãi cho sự kiện đặt trước năm 2027

Marriott Bonvoy vừa giới thiệu chương trình "Lên kế hoạch sớm. Tích trọn đặc quyền.", dành cho các khách đoàn và sự kiện đủ điều kiện được xác nhận đặt chỗ tại những khách sạn, khu nghỉ dưỡng tham gia chương trình trên toàn Việt Nam.

Theo đó, thông quan chương trình, các đơn vị tổ chức có thể chủ động lựa chọn thời gian, địa điểm và không gian phù hợp cho những sự kiện diễn ra trong năm 2027, đồng thời nhận thêm các ưu đãi tùy theo điều kiện áp dụng tại từng khách sạn. Chương trình hướng tới nhiều loại hình sự kiện, từ hội nghị doanh nghiệp, du lịch khen thưởng đến tiệc cưới và các chương trình kỷ niệm.

Theo đó, thông quan chương trình, các đơn vị tổ chức sự kiện có thể chủ động lên kế hoạch cho năm 2027 và tận hưởng nhiều quyền lợi hấp dẫn tại các khách sạn và khu nghỉ dưỡng thuộc Marriott Bonvoy. Các hợp đồng hợp lệ có giá trị từ 10.000 USD trở lên (hoặc theo chính sách riêng của từng khách sạn) sẽ được hưởng nhiều ưu đãi giá trị, bao gồm nhân đôi điểm thưởng, ưu đãi giảm 5% trên tổng hóa đơn thanh toán, điểm thưởng ký kết độc quyền dành cho các giao dịch tại đây. Bên cạnh đó, khách hàng còn nhận được nhiều đặc quyền bổ trợ như miễn phí nâng hạng phòng và tiệc tri ân chào mừng, tùy thuộc vào quy định cụ thể của từng điểm đến.

Nhiều lựa chọn không gian từ Bắc vào Nam

Không chỉ tập trung vào chính sách ưu đãi, Marriott Bonvoy sở hữu hệ thống khách sạn và khu nghỉ dưỡng tại nhiều điểm đến ở Việt Nam, mang đến các lựa chọn đa dạng về quy mô và loại hình không gian sự kiện.

Fansipan Ballroom tại JW Marriott Hotel Hanoi

Tại Hà Nội, JW Marriott Hotel Hanoi có hệ thống không gian tổ chức sự kiện cả trong nhà và ngoài trời, cùng cơ sở vật chất hiện đại. Đây là một trong những lựa chọn phù hợp cho các hội nghị quốc tế, sự kiện doanh nghiệp và tiệc cưới cao cấp. Không gian Fansipan Ballroom là một trong những điểm nhấn trong hệ thống địa điểm tổ chức sự kiện tại đây.

Theraton Grand Danang Beach Resort & Spa

Ở miền Trung, Sheraton Grand Danang Beach Resort & Spa mang đến nhiều lựa chọn từ hội nghị, gala quy mô lớn đến tiệc cưới bên bờ biển và các chương trình gắn kết đội nhóm. Việc kết hợp không gian trong nhà và ngoài trời giúp địa điểm này có thể đáp ứng nhiều hình thức sự kiện khác nhau.

Foyer tại Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection

Tại TP.HCM, Vinpearl Landmark 81, Autograph Collection sở hữu Grand Ballroom có sức chứa lên tới 1.500 khách, cùng hệ thống phòng họp linh hoạt. Các không gian trên cao với tầm nhìn toàn cảnh thành phố cũng là một điểm nhấn, phù hợp với hội nghị cấp cao, sự kiện thương hiệu, gala và tiệc cưới quy mô lớn.

Grand Ballroom tại JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay

Trong khi đó, tại Phú Quốc, JW Marriott Phu Quoc Emerald Bay gây chú ý với Grand Ballroom mang thiết kế Pháp - Việt của kiến trúc sư Bill Bensley, tạo không gian sang trọng cho các sự kiện và tiệc cưới.

Khi tổ chức sự kiện không chỉ là chọn một địa điểm

Sự phát triển của ngành dịch vụ tổ chức sự kiện tại Việt Nam kéo theo nhu cầu ngày càng đa dạng về không gian, dịch vụ và trải nghiệm. Với các doanh nghiệp, một hội nghị hay chuyến du lịch khen thưởng không đơn thuần là hoạt động nội bộ mà còn có thể trở thành dịp kết nối nhân sự, đối tác và khách hàng.

Trong bối cảnh đó, việc lên kế hoạch sớm giúp các đơn vị tổ chức có thêm thời gian lựa chọn địa điểm, quy mô không gian và hình thức sự kiện phù hợp. Chương trình "Lên kế hoạch sớm. Tích trọn đặc quyền." của Marriott Bonvoy bổ sung thêm các quyền lợi dành cho những khách hàng chủ động xác nhận kế hoạch từ trước.

Marriott Bonvoy hiện là nền tảng du lịch của Marriott International, quy tụ hơn 30 thương hiệu khách sạn và hiện diện tại khoảng 10.000 điểm đến trên toàn cầu. Hệ thống bao gồm các khách sạn cao cấp, boutique, mô hình lưu trú nhà ở cao cấp cùng nhiều lựa chọn khác. Hội viên Marriott Bonvoy có thể đăng ký miễn phí, tích điểm thông qua các hoạt động du lịch và chi tiêu hằng ngày, sau đó sử dụng điểm để đổi đêm nghỉ, trải nghiệm và nhiều đặc quyền khác.

Với chương trình mới, việc chuẩn bị sớm cho các sự kiện năm 2027 không chỉ giúp doanh nghiệp chủ động hơn về thời gian và địa điểm, mà còn mở ra cơ hội tiếp cận những ưu đãi và đặc quyền tại hệ thống khách sạn, khu nghỉ dưỡng Marriott Bonvoy tham gia chương trình tại Việt Nam.

Ưu đãi áp dụng với các sự kiện được ký hợp đồng từ nay đến 31/12/2026, với thời gian tổ chức từ 1/1 đến 30/9/2027. Điều này tạo điều kiện để doanh nghiệp và các đơn vị tổ chức chủ động chuẩn bị sớm cho lịch hội nghị, chương trình nội bộ, chuyến du lịch khen thưởng hay những sự kiện quan trọng trong năm tới.