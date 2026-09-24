Grab triển khai dịch vụ ủy nhiệm lập hóa đơn

Việt Nam, ngày 24 tháng 9 năm 2026 – Với sự hỗ trợ của Chi cục Thuế Thương mại điện tử, Cục Thuế, Grab Việt Nam chính thức triển khai dịch vụ Ủy nhiệm lập hóa đơn, đánh dấu Grab trở thành một trong các nền tảng số thương mại điện tử tiên phong nghiên cứu và triển khai giải pháp này cho người bán trên nền tảng. Với giải pháp này, đối tác thương nhân có thể ủy nhiệm cho Grab lập hóa đơn đối với các đơn hàng GrabFood đủ điều kiện, qua đó đơn giản hóa quy trình lập hóa đơn, đáp ứng nhu cầu lấy hóa đơn của nhiều nhóm người dùng và mở thêm cơ hội kinh doanh trên nền tảng.

Giải pháp này được triển khai trong bối cảnh các quy định về quản lý thuế và hóa đơn điện tử tiếp tục được hoàn thiện, đặt ra những yêu cầu mới đối với hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh (HKD/CNKD). Trong đó, Nghị định 68/2026/NĐ-CP quy định về chính sách thuế và quản lý thuế đối với HKD/CNKD; Nghị định 254/2026/NĐ-CP quy định về hóa đơn điện tử, chứng từ điện tử, trong đó cho phép người bán hàng hóa, cung cấp dịch vụ ủy nhiệm cho bên thứ ba lập hóa đơn điện tử.

Với các nhà hàng, quán ăn, đặc biệt là HKD/CNKD, việc thích ứng không chỉ đòi hỏi nắm bắt đầy đủ các quy định mà còn đặt ra bài toán về vận hành: làm thế nào để thực hiện các thủ tục liên quan đến hóa đơn thuận tiện, chính xác mà không tạo thêm áp lực về thời gian và nguồn lực. Với sự đồng hành, hướng dẫn từ cơ quan thuế, Grab đã chủ động đầu tư công nghệ và tiên phong triển khai giải pháp Ủy nhiệm lập hóa đơn, giúp đưa các quy định mới vào thực tiễn vận hành một cách thuận tiện hơn cho đối tác thương nhân.

Sau khi đối tác thương nhân hoàn tất đăng ký dịch vụ trên ứng dụng GrabMerchant, Grab sẽ thực hiện lập hóa đơn đối với các đơn hàng thuộc phạm vi ủy nhiệm theo thông tin đã đăng ký và cung cấp hóa đơn đến người dùng. Qua đó, đối tác có thể giảm bớt các thao tác và nguồn lực dành cho việc lập hóa đơn, đồng thời đáp ứng thuận tiện hơn nhu cầu lấy hóa đơn của khách hàng.

Từ nhu cầu xuất hóa đơn đến cơ hội tiếp cận khách hàng mới

Bên cạnh việc tối ưu vận hành, khả năng cung cấp hóa đơn còn mở thêm cơ hội để đối tác tiếp cận nhóm khách hàng doanh nghiệp sử dụng Grab For Business (GFB). Theo ghi nhận của Grab, phần lớn khách hàng GFB ưu tiên lựa chọn nhà hàng có cung cấp hóa đơn để thuận tiện cho việc thanh toán và quyết toán chi phí. Đây cũng là nhóm khách hàng thường có nhu cầu đặt món theo nhóm cho các cuộc họp, sự kiện hay hoạt động nội bộ, với giá trị đơn hàng cao hơn. Việc đáp ứng thuận tiện nhu cầu về hóa đơn vì vậy giúp đối tác có thêm cơ hội phục vụ phân khúc khách hàng tiềm năng này và gia tăng doanh thu.

Ông Trần Hoàng Tuấn, Giám đốc Phát triển Thị trường, Grab Việt Nam, cho biết: “Những thay đổi về chính sách đang đặt ra yêu cầu mới đối với các hộ kinh doanh, cá nhân kinh doanh, nhưng cũng là động lực để chúng tôi tiếp tục đầu tư vào công nghệ nhằm hỗ trợ đối tác thích ứng thuận tiện hơn. Dịch vụ Ủy nhiệm lập hóa đơn là một trong những giải pháp như vậy, giúp giảm bớt thời gian và nguồn lực dành cho quy trình lập hóa đơn, đồng thời giúp đối tác đáp ứng tốt hơn nhu cầu của khách hàng và mở thêm cơ hội kinh doanh trên nền tảng Grab. Chúng tôi sẽ tiếp tục phát triển các giải pháp thiết thực để công nghệ trở thành công cụ giúp đối tác vận hành hiệu quả và phát triển bền vững hơn.”

Anh Nguyễn Anh Khoa, chủ thương hiệu Matcha 1966, một trong những đối tác đã sử dụng dịch vụ, chia sẻ: “Trước đây, quán chưa thể xuất hóa đơn nên khá hạn chế khi phục vụ khách hàng doanh nghiệp. Từ khi sử dụng dịch vụ Ủy nhiệm lập hóa đơn của Grab, số đơn từ nhóm khách hàng này đã tăng từ khoảng 2-3 đơn mỗi tuần lên gần như ngày nào cũng có đơn luôn. Việc lập hóa đơn thuận tiện hơn cũng giúp quán tiết kiệm thời gian và tập trung tốt hơn vào vận hành.”