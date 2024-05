Mark Zuckerberg ở tuổi 40: Chuyển sang phong cách hip-hop, thích chăn bò và nấu bia

Khi bước sang tuổi 40, Mark Zuckerberg cũng đạt tới nhiều cột mốc quan trọng trong sự nghiệp và gia đình.



Tháng 2/2004, Mark thành lập Thefacebook, tiền thân của Facebook. Năm nay, nền tảng này tròn 20 tuổi. Các mạng xã hội của Meta - Facebook, WhatsApp và Instagram - hiện có gần 4 tỷ người dùng.

Năm 2024 cũng đánh dấu 20 năm kể từ lần đầu tiên Zuckerberg gặp vợ mình, Priscilla Chan.

Đáng chú ý, kể từ khi ông chủ Facebook bước sang tuổi mới, người ta dễ nhận thấy Mark Zuckerberg có nhiều thay đổi trong phong cách thường ngày cũng như sở thích cá nhân vô cùng thú vị.

Yêu thích hip-hop

Hôm 15/5, Mark Zuckerberg đăng trên trang cá nhân những bức ảnh ở tiệc sinh nhật 40 tuổi của mình. CEO Meta và vợ, bà Priscillia Chan, tổ chức một bữa tiệc khá thân mật, với nhiều bạn bè và một số nhân vật nổi tiếng trong ngành công nghệ.

Rũ bỏ cái mác mọt sách đại học đã theo ông bấy lâu nay hay hình ảnh một người đam mê mãnh liệt ở Thung lũng Silicon mặc chiếc áo phông màu xám trong nhiều năm, Mark Zuckerberg gây chú ý khi diện trang phục đậm chất hip-hop với dây chuyền vàng và áo phông rộng thùng thình.

Mark chia sẻ trên Instagram: "Cảm ơn 40 năm đầu tiên của cuộc đời! Priscilla đã tổ chức một bữa tiệc nhỏ và tái hiện lại một số nơi tôi từng ở thời gian đầu."

Chiếc áo phông đen mà vị tỷ phú này mặc có in dòng chữ Latin "Carthago delenda est". Cụm từ này thường được gắn liền với Cato the Elder, một chính trị gia La Mã, người được cho là đã thốt ra nó vào cuối mỗi bài phát biểu như một lời kêu gọi chiến đấu. Bản thân Zuckerberg cũng từng trích dẫn cụm từ này vào năm 2011 khi Google ra mắt nền tảng mạng xã hội Google Plus.

Chăn bò và trồng cây macca

Cách đây 10 năm, vào cuối năm 2014, có tin doanh nhân này đã mua một mảnh đất khổng lồ ở Hawaii với giá khoảng 100 triệu USD. Khu đất này hiện có hầm trú ẩn và một nông trại khổng lồ. Theo The Times, Zuckerberg đang nuôi bò wagyu, bò angus; trồng cây macca và tự nấu bia tại nhà.

Được biết, ngoài sở thích cá nhân thì chăn nuôi bò cũng là một chiến lược kinh doanh tâm huyết của CEO Meta.

Theo báo Guardian, tỉ phú Meta đã đăng một bức ảnh chụp ông đang ăn món bò bít tết tại trang trại Ko'olau - một khu đất rộng 567ha trên Kauai, hòn đảo lâu đời nhất của Hawaii hôm 10/1.

"Bắt đầu chăn nuôi gia súc tại trang trại Ko'olau ở Kauai và mục tiêu của tôi là tạo ra một số loại thịt bò có chất lượng cao nhất thế giới", Zuckerberg viết trên Instagram.

"Mỗi con bò ăn 2.267 - 4.500kg thức ăn mỗi năm, vì vậy cần rất nhiều đất để trồng cây mắc ca. Các con gái giúp chúng tôi trồng cây mắc ca và chăm sóc các loài động vật khác nhau.

Chúng tôi vẫn còn ở giai đoạn đầu của cuộc hành trình và thật thú vị khi mọi thứ dần trở nên tốt hơn qua từng giai đoạn. Trong tất cả các dự án của tôi, đây là dự án hấp dẫn nhất" - Zuckerberg nói.

Theo một cuộc điều tra gần đây của trang Wired, trong trang trại của ông Zuckerberg, gia súc lớn sẽ được nuôi bằng hạt mắc ca và uống bia. Nơi đây còn có một hầm ngầm và các dự án năng lượng.

Sở hữu siêu du thuyền

CEO Meta được cho đang sở hữu siêu du thuyền Launchpad dài 118m. Theo Business Insider, Zuckerberg đã đón sinh nhật tuổi 40 trên chiếc du thuyền này.

Chiếc du thuyền đã xuất hiện tại Panama vào ngày 13/5 sau khi rời thành phố Fort Lauderdale (bang Florida, Mỹ). Máy bay của ông Zuckerberg đã hạ cánh ở Panama cùng ngày. Trước đó, Launchpad đã có chuyến hải hành đầu tiên vào tháng 3 khi đi qua Đại Tây Dương.

Theo thông tin trên website SuperYatch Times, con tàu có tải trọng hơn 5.000 tấn, được hoàn thành vào năm nay tại cảng Makkum, Hà Lan. Chiếc du thuyền có 2 chân vịt, mang khối động cơ chạy bằng diesel với công suất hơn 5.800 mã lực, đạt vận tốc tối đa 24 hải lý.

Hiện giá mua chính thức không được tiết lộ, song các chuyên trang về du thuyền cho rằng ông Zuckerberg có thể đã mua con tàu này với giá 300 triệu USD. Tờ New York Post dẫn các nguồn tin cho hay chi phí bảo trì chiếc Launchpad mỗi năm có thể lên đến 30 triệu USD. Con tàu có thể chứa tối đa 24 khách cùng 48 thuyền viên.

Luôn ưu tiên gia đình

Dù bất kỳ ở giai đoạn nào thì gia đình luôn là trung tâm trong cuộc sống của tỷ phú công nghệ. Ông thể hiện điều này trong các cuộc nói chuyện và trên trang cá nhân, nơi người ta thường thấy Zuckerberg đưa các con đi chơi, tập thể thao, đi bộ đường dài ở Yosemite, hóa trang vào dịp Halloween.