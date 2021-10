Marie Kondo và hành trình "thần kỳ" xây dựng khối tài sản trị giá 8 triệu USD chỉ từ công việc dọn dẹp

Cái tên Marie Kondo chắc chắn đã không còn quá xa lạ. Người phụ nữ Nhật Bản này thực sự đã tạo ra một cuộc cách mạng về dọn dẹp trên toàn thế giới. Không chỉ khiến người khác tìm được niềm vui trong việc dọn dẹp nhà cửa mà thông qua đó cô còn xây dựng cho mình một khối tài sản trị giá 8 triệu USD, theo Celebrity Net Worth.

Vậy làm thế nào để cô đạt được điều đó với một việc tưởng chừng là đầy tầm thường như dọn dẹp nhà cửa?

1. Cô bắt đầu từ khi còn rất trẻ

Niềm đam mê của Marie Kondo với việc sắp xếp và sự ngăn nắp bắt đầu từ khi cô mới 5 tuổi. Cô từng kể rằng mình đã dành rất nhiều thời gian để sắp xếp những con búp bê hơn là thực sự chơi với chúng khi còn là một bé gái.

Khi trở thành một nữ sinh viên đại học 19 tuổi ở Tokyo, Marie Kondo bắt đầu làm thêm công việc tư vấn. Cô đi đến những ngôi nhà khác nhau và giúp đỡ các khách hàng. “Tôi làm công việc đó vào sáng sớm hoặc cuối tuần. Cho đến khi tôi chợt nhận ra rằng ngoài công việc toàn thời gian thì lịch trình của mình chật kín các cuộc hẹn sắp xếp nhà cửa/văn phòng cho khách hàng. Thời điểm ấy tôi nhận ra nhu cầu cần tư vấn tổ chức nhà cửa ở mọi người là rất lớn”, cô nói với Harvard Business Review.

Sau nhiều năm làm việc, nghiên cứu, đồng thời đúc rút được những kinh nghiệm quý báu từ các khách hàng khác nhau, cô đã sáng tạo ra “Phương pháp KonMari”. Đó là cách tiếp cận độc đáo của riêng cô trong khía cạnh sắp xếp, dọn dẹp.

2. Là một tác giả bán chạy

Dần dần danh tiếng của Marie Kondo ngày càng được lan rộng ở Nhật Bản. Danh sách khách hàng đăng ký sử dụng dịch vụ của cô đã kéo dài cả 6 tháng tiếp theo. Rất nhiều khách hàng mong được cô chia sẻ các mẹo dọn dẹp.

Cuốn sách đầu tiên của Marie Kondo có tên The Life-Changing Magic of Tidying Up: The Japanese Art of Decluttering and Organizing. Nó được xuất bản lần đầu tiên vào năm 2011 và bán được hơn 13 triệu bản trên toàn thế giới, đồng thời được dịch ra 44 ngôn ngữ khác nhau.

Sau này cô còn rất nhiều cuốn sách bán chạy, tạp chí và workbook để hướng dẫn cả người lớn và trẻ nhỏ cách sắp xếp, dọn dẹp.

3. Đào tạo các chuyên gia tư vấn

Marie Kondo ngày càng nổi tiếng hơn với tư cách là một chuyên gia tổ chức. Nhiều người đã tuân theo tư tưởng và các quy tắc của cô để sắp xếp lại căn nhà, văn phòng của mình. Sau đó họ lại muốn giúp đỡ những người khác làm điều tương tự. Được truyền cảm hứng từ đam mê của họ, Marie Kondo bắt đầu cung cấp khóa đào tạo về “phương pháp KonMari”.

Những người tham gia khóa đào tạo này sau đó có thể trở thành “chuyên gia tư vấn KonMari được chứng nhận”. Họ thực sự trở thành một chuyên gia dọn dẹp chuyên nghiệp, có thể tư vấn, giúp đỡ người khác sắp xếp nhà cửa.

Để trở thành một nhà tư vấn của KonMari, chi phí sẽ là 2.250 USD. Có hơn 700 chuyên gia tư vấn KonMari được chứng nhận tại hơn 54 quốc gia trên thế giới.

4. Bán các sản phẩm

Năm 2018 Marie Kondo đã hợp tác với Cuyana để bắt đầu kinh doanh bán hàng. Họ cùng nhau cho ra đời bộ sưu tập hộp đựng đồ lấy cảm hứng từ hộp bento của Nhật Bản.

Sau đó cô tiếp tục hợp tác với The Container Store và Paravel. Hiện tại cửa hàng trực tuyến KonMari của cô có bán đa dạng nhiều sản phẩm khác nhau, từ hộp lưu trữ cho đến các mặt hàng làm đẹp.

5. Ra mắt chương trình truyền hình trên Netflix

Sau khi sự nổi tiếng tăng vọt cùng với các cuốn sách bán chạy, Marie Kondo đã ra mắt chương trình truyền hình trên Netflix với tư cách diễn viên chính.

Chương trình đầu tiên của cô Tidying Up with Marie Kondo đã thành công ngay từ những buổi đầu phát sóng. Nó trở thành chương trình phi hư cấu (non-fiction) số 1 của Netflix vào năm 2019 và giành được 7 đề cử giải thưởng: hai giải Emmy, ba giải Critics Choice Awards, một giải Realscreen và một giải TCA.

Ngày 31 tháng 8 vừa qua, Kondo đã trở lại Netflix với một chương trình khác: Sparking Joy với Marie Kondo.

Trong chương trình đầu tiên, cô tập trung vào những nội dung đã khiến cô trở nên nổi tiếng. Chẳng hạn như phân tích cách tổ chức của các hộ gia đình và chia sẻ những điều cơ bản của phương pháp KonMari. Tuy nhiên với Sparking Joy With Marie Kondo, cô chia sẻ nhiều về cách để ngăn nắp, vui vẻ hơn trong công việc kinh doanh, các mối quan hệ và cuộc sống cộng đồng.

Theo: scmp