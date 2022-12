Mạnh tay hơn với hàng rong cổng trường

Sở GD-ĐT TP.HCM và các phòng GD-ĐT có giải pháp gì để dẹp hàng rong cổng trường?

* Ông Trịnh Duy Trọng (trưởng Phòng chính trị tư tưởng, Sở GD-ĐT TP.HCM):

Ngành giáo dục và công an đã ký quy chế phối hợp

Sở GD-ĐT TP.HCM và Công an TP.HCM đã ký quy chế phối hợp giữa hai ngành. Quy chế này nhằm tăng cường đảm bảo công tác an toàn, an ninh cho các trường học trên địa bàn TP.

Theo đó, quy chế yêu cầu các cơ sở giáo dục ký kết với công an địa phương để đảm bảo an ninh trật tự, an toàn cho học sinh và nhà trường, trong đó có những vấn đề liên quan đến việc đảm bảo hàng rong không tiếp cận cổng trường, không tụ tập trước trường...

Khi các cơ sở giáo dục ký kết văn bản với công an địa phương, chính quyền địa phương sẽ cụ thể hóa những việc cần thực hiện, trách nhiệm của mỗi bên để đảm bảo an toàn, an ninh trật tự, an toàn giao thông... trước cổng trường.

Hàng rong trước cổng Trường THCS Phạm Ngọc Thạch, quận Tân Bình, TP.HCM - Ảnh: MỸ DUNG

Bên trong nhà trường, Sở GD-ĐT TP.HCM cũng có những văn bản chỉ đạo yêu cầu trường tổ chức những hoạt động giáo dục học sinh liên quan đến sử dụng thực phẩm an toàn, không dùng thực phẩm không rõ nguồn gốc, không mua bán và sử dụng hàng rong...

Điều này nhằm tạo thói quen tốt cho học sinh trong tiêu dùng thực phẩm, để học sinh phân biệt được thực phẩm có thể dùng và không thể dùng.

Từ đó, tiến tới việc học sinh không sử dụng và không mua hàng rong, hàng không rõ nguồn gốc, tránh những hiểm họa về mất an toàn thực phẩm cũng như tránh các loại thực phẩm trá hình có thể trà trộn qua hàng rong tác động xấu lên thể chất, tinh thần trẻ.

Sở đã tổ chức nhiều lớp tập huấn về sử dụng thực phẩm an toàn trong nhà trường cũng như tránh các trường hợp học sinh có thể bị lôi kéo, dụ dỗ vào sử dụng những thực phẩm gây nghiện như thuốc lá điện tử, ma túy...

Sở GD-ĐT TP.HCM đề nghị phòng GD-ĐT các quận, huyện, TP Thủ Đức tham mưu với UBND quận, huyện, TP Thủ Đức tổ chức các đoàn kiểm tra liên ngành để đảm bảo an toàn trước cổng trường, giải tán những quán hàng rong, những địa chỉ có nguy cơ mất an toàn vệ sinh thực phẩm xung quanh các cơ sở giáo dục nhằm đảm bảo an toàn cao nhất cho học sinh đến trường.

* Ông Nguyễn Trọng Hiếu (trưởng Phòng GD-ĐT quận 11, TP.HCM):

Phường cử dân quân đến trường hỗ trợ

Quận 11 thực hiện việc xua đuổi hàng rong trước cổng trường bằng cách phối hợp giữa trường và UBND phường, công an phường.

Trong giờ cao điểm học sinh ra về, UBND các phường cử dân quân đến khu vực các cổng trường để hỗ trợ nhằm đảm bảo an toàn giao thông, đảm bảo việc hàng rong không quấy rầy học sinh và phụ huynh.

Sự phối hợp này có ký kết giữa nhà trường và chính quyền địa phương. Bên cạnh đó, các trường cũng được yêu cầu tuyên truyền cho học sinh không mua thực phẩm từ hàng rong, hàng không rõ nguồn gốc.

Ngoài ra, Phòng GD-ĐT quận 11 phối hợp với Phòng y tế quận đi kiểm tra việc thực hiện vệ sinh an toàn thực phẩm, căng tin trường học...