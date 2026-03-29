Trong nhiều gia đình Việt, măng tre là nguyên liệu quen thuộc trong bữa ăn hằng ngày, từ măng xào, măng luộc đến các món canh hay món kho. Đặc biệt vào mùa măng non, nhiều người xem đây là loại thực phẩm “lành mạnh” vì ít chất béo và giàu chất xơ.

Chính vì vậy, không ít bệnh nhân có nồng độ axit uric cao cho rằng măng là lựa chọn an toàn và có thể ăn thoải mái. Thậm chí, một số người còn truyền tai nhau rằng măng tre có thể giúp “hạ axit uric”.

Nếu bạn có axit uric cao, nên hạn chế tối đa việc ăn măng (kể cả măng tre, măng tây hay măng khô)

Tuy nhiên, các chuyên gia dinh dưỡng cho rằng quan niệm này chưa hoàn toàn chính xác. Măng không phải là “thần dược” giúp giảm axit uric và nếu ăn không đúng cách, nó vẫn có thể ảnh hưởng đến việc kiểm soát bệnh gút và sức khỏe tổng thể.

Theo TS.BS Nguyễn Trung Anh - Giám đốc Bệnh viện Lão khoa Trung ương, chế độ ăn uống đóng vai trò quan trọng trong việc kiểm soát nồng độ axit uric và phòng ngừa các cơn gút. Chia sẻ trên báo Tuổi Trẻ, ông cho biết người có axit uric cao nên hạn chế thực phẩm giàu purin, đồng thời duy trì chế độ ăn cân bằng với nhiều rau xanh và uống đủ nước để hỗ trợ cơ thể đào thải axit uric tốt hơn.

Măng tre không phải thực phẩm “không purin”

Một trong những lý do khiến nhiều người tin rằng măng tre tốt cho bệnh nhân gút là vì nó không thuộc nhóm thực phẩm quá giàu purin.

Tuy nhiên, điều này không có nghĩa là măng hoàn toàn không chứa purin. Trung bình, khoảng 100g măng tre có thể chứa từ 20-30mg purin. Con số này không quá cao nhưng nếu ăn nhiều và kết hợp với các thực phẩm khác cũng chứa purin, tổng lượng purin nạp vào trong ngày có thể vượt ngưỡng an toàn.

Các chuyên gia cho biết, với người có axit uric cao, tổng lượng purin mỗi ngày nên được kiểm soát ở mức hợp lý để tránh làm tăng nồng độ axit uric trong máu.

Vì vậy, việc ăn măng với khẩu phần quá lớn hoặc ăn liên tục trong nhiều ngày vẫn có thể khiến chỉ số axit uric tăng lên.

Măng tre giàu canxi, điều này có thể gây thêm áp lực cho người bị thận yếu - đối tượng vốn đã gặp khó khăn trong việc đào thải axit uric.

Ăn nhiều măng có thể ảnh hưởng quá trình bài tiết axit uric

Măng tre chứa nhiều chất xơ, điều này giúp hỗ trợ tiêu hóa và cải thiện nhu động ruột. Tuy nhiên, nếu ăn quá nhiều thực phẩm giàu chất xơ mà không uống đủ nước, cơ thể có thể mất nước nhiều hơn.

Trong khi đó, thận là cơ quan chính chịu trách nhiệm đào thải axit uric ra khỏi cơ thể thông qua nước tiểu. Nếu lượng nước trong cơ thể không đủ, quá trình bài tiết axit uric có thể bị ảnh hưởng. Điều này khiến nồng độ axit uric trong máu có nguy cơ tăng nhẹ sau một thời gian ngắn.

Do đó, khi ăn măng hoặc các thực phẩm giàu chất xơ, người có axit uric cao cần chú ý uống đủ nước mỗi ngày để hỗ trợ thận hoạt động hiệu quả hơn.

Cách chế biến măng cũng rất quan trọng

Trong thực tế, măng thường được nấu cùng những nguyên liệu nhiều muối hoặc nhiều dầu như thịt ba chỉ, thịt muối, nước chấm đậm vị hoặc các món chiên xào.

Chế độ ăn nhiều muối có thể làm tăng gánh nặng cho thận, trong khi thực phẩm nhiều chất béo lại ảnh hưởng đến quá trình chuyển hóa purin của cơ thể. Khi hai yếu tố này kết hợp với nhau, nồng độ axit uric trong máu có thể dao động nhiều hơn.

Vì vậy, bản thân măng không phải là nguyên nhân chính gây tăng axit uric, nhưng cách chế biến và sự kết hợp thực phẩm mới là yếu tố quan trọng cần lưu ý.

Măng tươi có chứa cyanide (có thể chuyển hóa thành axit cyanhydric gây độc) và hàm lượng chất xơ thô rất cao

Người có bệnh thận cần đặc biệt thận trọng

Ở những bệnh nhân có axit uric cao kèm theo chức năng thận suy giảm nhẹ, việc kiểm soát chế độ ăn càng trở nên quan trọng.

Thận đóng vai trò đào thải axit uric ra khỏi cơ thể. Khi chức năng thận suy yếu, khả năng loại bỏ axit uric sẽ giảm, khiến chất này dễ tích tụ trong máu.

Trong trường hợp này, ngay cả những thực phẩm có hàm lượng purin thấp như măng tre cũng cần được tiêu thụ ở mức hợp lý. Việc ăn quá nhiều vẫn có thể làm chỉ số axit uric dao động.

Do đó, chế độ ăn uống của người bệnh cần được điều chỉnh dựa trên tình trạng sức khỏe và các chỉ số xét nghiệm cụ thể.

Ngoài măng tre, người có nồng độ axit uric cao cần chú ý kiểm soát một số nhóm thực phẩm sau:

1. Nội tạng động vật

Gan, lòng, tim, thận… là những thực phẩm chứa hàm lượng purin rất cao và có thể khiến axit uric tăng nhanh.

2. Hải sản

Một số loại hải sản như tôm, cua, cá mòi hay cá trích cũng chứa nhiều purin và dễ kích hoạt cơn gút cấp.

3. Thịt đỏ

Thịt bò, thịt cừu và các loại thịt đỏ nên được tiêu thụ với lượng vừa phải để tránh làm tăng axit uric.

4. Rượu bia

Rượu bia không chỉ làm tăng sản xuất axit uric mà còn làm giảm khả năng đào thải của thận.

5. Thực phẩm nhiều đường

Đồ uống có đường hoặc thực phẩm chứa nhiều fructose có thể làm tăng nguy cơ rối loạn chuyển hóa và ảnh hưởng đến nồng độ axit uric.

Dù hàm lượng purin không cao như nội tạng hay hải sản, măng tre lại có đặc tính làm gia tăng tốc độ tổng hợp axit uric trong cơ thể

Ngoài việc chú ý đến thực phẩm, người có axit uric cao cũng nên duy trì lối sống lành mạnh:

- Uống khoảng 1,5-2 lít nước mỗi ngày

- Tập thể dục nhẹ nhàng và duy trì cân nặng hợp lý

- Hạn chế rượu bia và đồ uống có đường

- Kiểm tra sức khỏe định kỳ

Nhiều nghiên cứu cho thấy những người duy trì chế độ ăn khoa học, uống đủ nước và vận động thường xuyên có thể giảm đáng kể nguy cơ bùng phát các cơn gút.