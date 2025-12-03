Mang nước mắm đi 'cưa trai', cô gái tìm được duyên mới ở show hẹn hò

Tập mới nhất của chương trình Bạn muốn hẹn hò mang đến câu chuyện ghép đôi thú vị giữa anh Võ Quốc Hiệp (36 tuổi, quê Đồng Tháp, hiện sống tại Lâm Đồng) và cô Huỳnh Thị Sáu (34 tuổi, quê Quảng Ngãi, làm việc tại TP.HCM). Chàng là chuyên viên tư vấn thiết bị điện tử, còn nàng làm kế toán. Cả hai đều đã ở độ tuổi chín muồi để lập gia đình nhưng thiếu cơ hội gặp gỡ, vì vậy quyết định tìm đến chương trình để tìm mối quan hệ nghiêm túc .

Quốc Hiệp gây thiện cảm bởi sự hiền hòa, dễ gần và biết nấu ăn. Tuy nhiên, anh tự nhận mình có nhược điểm là trầm tính, ít nói, ngại giao tiếp và đôi khi nóng tính vì áp lực công việc.

Trước khi đến chương trình, Hiệp từng có 3 mối tình nhưng đều không thành. Nguyên nhân chủ yếu đến từ sự khác biệt môi trường, khoảng cách địa lý và không hòa hợp trong cách giao tiếp. Anh đến với Bạn muốn hẹn hò v ới mong muốn tìm một cô gái vui vẻ, hoạt bát, hiền lành để tiến tới hôn nhân. Hiệp đặc biệt ưu tiên mẫu bạn gái dễ thương, biết tôn trọng và không uống rượu bia.

Điểm đáng chú ý, Hiệp khẳng định nếu quen được người phù hợp, anh hoàn toàn có thể chuyển công tác về gần bạn gái vì tính chất nghề nghiệp cho phép làm việc ở nhiều tỉnh thành.

“Sau này ai quản lý tiền tốt thì giữ. Bạn gái làm kế toán chắc sẽ quản lý giỏi nên tôi sẵn sàng để bạn gái giữ tiền”, Hiệp nói trên sân khấu.

Ở phía bên kia, Sáu giới thiệu mình là người vui vẻ, hòa đồng, thích chăm sóc gia đình và đặc biệt mê nấu ăn. Tuy vậy, cô thừa nhận bản thân đôi lúc nóng tính và hay quên.

Cũng như Hiệp, Sáu từng trải qua 2 mối tình. Tình yêu thời sinh viên kéo dài 3 năm, kết thúc vì khác biệt tư tưởng sống và trở ngại địa lý (người yêu ở quê). Chuyện tình gần nhất cách cũng tan vỡ đây một năm do không tìm được tiếng nói chung. Cô mong tìm một người đàn ông điềm đạm, chín chắn, có trách nhiệm, không gia trưởng và thật lòng hướng đến tương lai gia đình.

Ngay khoảnh khắc mở rào, Quốc Hiệp mang tặng bó hoa tươi cho bạn gái. Còn cô Sáu gây bất ngờ gửi tặng Hiệp một chai nước mắm tự làm. Món quà “lạ” khiến cả trường quay bật cười thích thú. MC Quyền Linh liền “bắt sóng” bằng câu đùa duyên dáng: “Mới yêu tặng nước mắm là tình yêu đậm đà mặn mòi đó nha!”.

Không khí càng trở nên ấm áp khi Hiệp bày tỏ cảm nhận đầu tiên: Anh thấy bạn gái vui vẻ, hòa đồng. Chàng trai còn đùa thả thính: "Nhìn em như tiệm chụp hình, vì nhìn em là muốn lấy ngay". Sáu cũng dành cho anh thiện cảm, cô thấy Hiệp hiền và tạo cảm giác dễ mến ngay từ lần đầu gặp.

Trong cuộc trò chuyện, Hiệp thẳng thắn hỏi: “Nếu sau này tiến xa, em có muốn về miền Tây không? Gặp nhau ở đây cũng là duyên, anh hy vọng mình sẽ cho nhau cơ hội tìm hiểu”. Sáu nhẹ nhàng đáp: “Nếu tình yêu đủ lớn thì em sẽ về với anh. Cứ tìm hiểu rồi mình quyết định”.

Hiệp chia sẻ, gia đình anh có mẹ và bà sống ở Đồng Tháp, cha đã mất 5 năm. Anh có thể chuyển công tác về gần gia đình hoặc theo nguyện vọng của bạn gái. Nếu Sáu muốn đi làm công ty hoặc kinh doanh tại nhà, anh đều sẵn lòng hỗ trợ.

Lo lắng lớn nhất của Sáu là chuyện làm dâu, sợ xảy ra xung đột với mẹ chồng. Nghe vậy, Hiệp trấn an ngay: “Mẹ anh hiền lắm, lại mong có con dâu. Anh sẽ không để xảy ra tranh cãi trong nhà. Nếu có vấn đề gì, anh sẽ ngồi lại với cả hai để giải quyết”.

Khi nắm tay nhau chia sẻ mong muốn tương lai, Hiệp nói rõ anh tìm đến chương trình để kết hôn và hy vọng cô cho mình cơ hội; việc chuyển công tác cần thời gian thích nghi nhưng chắc chắn anh sẽ cố gắng để phù hợp với cả hai.

Đằng gái nói cô rất thích miền Tây và hy vọng công việc lẫn chuyện tình cảm sẽ thuận lợi. Cô còn hát tặng anh ca khúc “Về miền Tây” khiến cả trường quay vỗ tay thích thú.

Cặp đôi đồng ý bấm nút hẹn hò, cho nhau cơ hội.

Cuối chương trình, cả hai không ngần ngại bấm nút đồng ý hẹn hò. Trong giây phút hạnh phúc, Quốc Hiệp và Huỳnh Thị Sáu dành cho nhau nụ hôn đầu ngay trên sân khấu, một cái kết ngọt ngào cho hành trình gặp gỡ đầy duyên dáng và bất ngờ, đặc biệt là với món quà nước mắm “đưa duyên” khó quên.