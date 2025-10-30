Người phụ nữ bị lừa gần 10 tỷ đồng vì "ngỡ" được hẹn hò với tài tử Squid Game

Một phụ nữ Hàn Quốc đã mất 500 triệu won sau khi bị kẻ lừa đảo giả danh diễn viên Lee Jung Jae, dùng ảnh và thông tin tạo bằng trí tuệ nhân tạo để chiếm đoạt tiền trong suốt nửa năm.

VnExpress dẫn nguồn đài JTBC cho biết, sự việc bắt đầu từ tháng 4, khi người phụ nữ - gọi là bà A - nhận tin nhắn trên mạng xã hội từ tài khoản tự xưng là Lee Jung Jae. Người này nói muốn giao lưu với người hâm mộ và gửi cho bà ảnh selfie tại sân bay, kèm lời nhắn đang quay phần ba Squid Game.

Cả hai nhanh chóng chuyển sang trò chuyện qua KakaoTalk và người này nói đang quay phần 3 của Squid Game cho Netflix. Qua thời gian, bà A dần tin tưởng và cho rằng mình đang phát triển một mối quan hệ thân mật với nam diễn viên.

Không lâu sau, bà nhận được ảnh selfie tại sân bay do AI tạo ra cùng với một bản sao giấy tờ tùy thân cũng được làm giả.

Ảnh selfie tại sân bay do AI tạo ra cùng với một bản sao giấy tờ tùy thân cũng được làm giả. Ảnh: JTBC.

Nhóm lừa đảo còn dựng lên một nhân vật khác tên là "quản lý cấp cao", người này liên hệ với bà A và hứa sẽ sắp xếp một cuộc gặp mặt trực tiếp với Lee Jung Jae, với điều kiện bà phải chuyển trước 600.000 won.

Ban đầu bà từ chối, nói rằng không muốn bỏ tiền chỉ để gặp người nổi tiếng. Song kẻ giả danh Lee Jung Jae tiếp tục thuyết phục rằng nếu gặp nhau, anh ta sẽ hoàn trả mọi chi phí.

Tin tưởng, bà A bắt đầu chuyển tiền. Từ đó các yêu cầu tiền bạc tiếp tục đưa ra như 10 triệu won để làm thẻ VIP fan meeting, rồi hàng chục triệu won khác với lý do Lee Jung Jae đang bị tạm giữ ở sân bay Mỹ.

Suốt nửa năm, kẻ lừa đảo liên tục gọi bà bằng những từ ngọt ngào như "vợ yêu", "em yêu", tạo cảm giác về một mối quan hệ yêu đương thật sự. Bà A hoàn toàn rơi vào chiếc bẫy tinh vi, đến mức không còn phân biệt được thật giả, theo báo Tuổi trẻ.

Tổng cộng, bà A đã chuyển 500 triệu won trong 6 tháng. Ngay cả sau khi cảnh sát vào cuộc, kẻ lừa đảo vẫn nhắn tin cho bà A với nội dung: “Làm ơn hãy tin anh thêm lần nữa”, cố gắng tiếp tục thao túng cảm xúc nạn nhân.

Ngày 22/10, công ty quản lý Artist Company đã đăng thông báo chính thức: “Diễn viên Lee Jung Jae chưa bao giờ xin tiền hay yêu cầu bất kỳ hỗ trợ tài chính nào từ người hâm mộ. Nếu nhận được tin nhắn có nội dung tương tự, xin hãy cảnh giác và tuyệt đối không phản hồi”.

Cảnh sát tỉnh Gyeongnam xác nhận đã tiếp nhận vụ việc và đang điều tra toàn bộ đường dây lừa đảo liên quan.

Các vụ lừa đảo qua mạng bằng hình thức giả danh nghệ sĩ hoặc người nổi tiếng đang có xu hướng gia tăng tại Hàn Quốc. Hình thức quen thuộc là tiếp cận nạn nhân, giả vờ yêu đương, tạo mối quan hệ tình cảm, rồi dần dần đưa ra các yêu cầu chuyển tiền. Trí tuệ nhân tạo đang khiến các vụ việc ngày càng khó nhận diện. Những kẻ lừa đảo có thể tạo ra ảnh, giọng nói và tin nhắn giống thật đến mức đánh lừa cả người thân thiết với nạn nhân.

Nam diễn viên Lee Jung Jae. Ảnh: THR.

Năm 2024, một người Hàn mất 70 triệu won vì nghĩ đang trò chuyện với tỷ phú Elon Musk.

Theo thống kê của Đại học Hàn Quốc (Korea University), trong 280 vụ lừa đảo tình cảm được báo cáo nửa đầu năm 2023, 71,4% nạn nhân là nữ, đa phần ở độ tuổi 20-30, với thiệt hại trung bình hơn 600 triệu won mỗi tháng. Các hình thức phổ biến gồm đổi tiền (55,4%), giả danh thanh toán chi phí (37,1%) và đầu tư tiền ảo (7,5%). Tội phạm thường tiếp cận nạn nhân qua Instagram, ứng dụng hẹn hò Wippy và Tinder.

Các chuyên gia cảnh báo hình ảnh và giọng nói tạo bằng AI khiến việc nhận diện thật – giả trở nên khó hơn bao giờ hết.

“Những kẻ lừa đảo đánh trúng khát khao được yêu và được công nhận, đặc biệt ở những người cô đơn”, chuyên gia an ninh mạng nhận định.