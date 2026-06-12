Mang điện thoại vào phòng thi, một thí sinh ở Phú Thọ bị đình chỉ

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Theo báo cáo nhanh của Sở GD&ĐT Phú Thọ, sáng 12/6, Hội đồng thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tỉnh Phú Thọ tổ chức bài thi tự chọn.

Ở bài thi tự chọn môn thứ nhất, toàn tỉnh có 47.777 thí sinh đăng ký dự thi, 47.577 thí sinh dự thi, vắng 200 em. Không có thí sinh bị khiển trách, cảnh cáo hay đình chỉ.

Đối với bài thi tự chọn môn thứ hai, có 47.475 thí sinh đăng ký dự thi, 47.309 thí sinh dự thi, vắng 166 em. Buổi thi ghi nhận 1 thí sinh vi phạm qui chế thi.

Cụ thể, một thí sinh tại Điểm thi THPT Thanh Ba, bị đình chỉ do mang điện thoại vào phòng thi môn Địa lí, thuộc bài thi tự chọn môn thứ hai.

Sở GD&ĐT Phú Thọ đánh giá, công tác coi thi tại các điểm thi được thực hiện đúng quy chế, diễn ra an toàn, nghiêm túc. Tổng số cán bộ, giáo viên và các lực lượng tham gia làm thi trong buổi sáng là gần 7.300 người; không có cán bộ, giáo viên, nhân viên vi phạm quy chế thi.

Kỳ thi tốt nghiệp THPT năm 2026 tại Phú Thọ có quy mô lớn, được tổ chức tại 110 điểm thi trên địa bàn tỉnh. Công tác bảo đảm an ninh, an toàn trường thi, vận chuyển đề thi, bài thi và hỗ trợ thí sinh được các lực lượng chức năng phối hợp triển khai trong suốt Kỳ thi.