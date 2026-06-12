Quy định mới nhất về học thêm, dạy thêm tại Hà Nội chính thức áp dụng từ ngày 11/6

Theo đó, dạy thêm, học thêm được hiểu là hoạt động dạy học phụ thêm ngoài thời lượng quy định trong kế hoạch giáo dục đối với các môn học, hoạt động giáo dục (sau đây gọi chung là môn học) trong Chương trình giáo dục phổ thông, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học cơ sở, Chương trình giáo dục thường xuyên cấp trung học phổ thông do Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành.

Quyết định quy định rõ nguyên tắc dạy thêm, học thêm như sau:

Dạy thêm, học thêm chỉ được tổ chức khi học sinh, học viên (sau đây gọi chung là học sinh) có nhu cầu học thêm, tự nguyện học thêm và được cha mẹ hoặc người giám hộ (sau đây gọi chung là cha mẹ học sinh) đồng ý. Nhà trường, tổ chức, cá nhân tổ chức dạy thêm, học thêm không được dùng bất kỳ hình thức nào để ép buộc học sinh học thêm.

Nội dung dạy thêm, học thêm không trái với quy định của pháp luật Việt Nam; không mang định kiến về sắc tộc, tôn giáo, nghề nghiệp, giới, địa vị xã hội. Không cắt giảm nội dung dạy học theo kế hoạch giáo dục của nhà trường để đưa vào dạy thêm.

Việc dạy thêm, học thêm phải góp phần phát triển phẩm chất, năng lực của học sinh; hỗ trợ hình thành phương pháp và thói quen tự học; phù hợp với đối tượng học sinh; không làm ảnh hưởng đến việc thực hiện chương trình giáo dục của nhà trường và việc thực hiện chương trình môn học của giáo viên.

Thời lượng, thời gian, địa điểm và hình thức tổ chức dạy thêm, học thêm phải phù hợp với tâm sinh lí lứa tuổi, bảo đảm sức khỏe học sinh; tuân thủ quy định của pháp luật về thời giờ làm việc, giờ làm thêm và các quy định của pháp luật về an ninh, trật tự, an toàn, vệ sinh môi trường và phòng chống cháy nổ tại khu vực có lớp dạy thêm, học thêm.

Hoạt động dạy thêm, học thêm phải được tổ chức công khai, minh bạch; bảo đảm các điều kiện về cơ sở vật chất, đội ngũ và chất lượng giáo dục theo quy định.

Dạy thêm, học thêm trong nhà trường

Việc dạy thêm, học thêm trong nhà trường không được thu tiền của học sinh và chỉ dành cho đối tượng học sinh đăng ký học thêm theo từng môn học như sau:

Việc xếp lớp, xếp thời khóa biểu và tổ chức dạy thêm, học thêm phải đảm bảo yêu cầu:

Lớp dạy thêm được xếp theo môn học đối với từng khối lớp; mỗi lớp có không quá 45 học sinh;

Không bố trí giờ dạy thêm xen kẽ trong thời khóa biểu chính khóa; không tổ chức dạy trước nội dung so với kế hoạch dạy học môn học/hoạt động giáo dục đã được phê duyệt trong kế hoạch giáo dục của nhà trường; nghiêm cấm việc cắt xén nội dung chính khóa để đưa vào dạy thêm;

Mỗi môn học được tổ chức dạy thêm không quá 02 (hai) tiết/tuần. Trường hợp học sinh thuộc đối tượng đăng ký học thêm theo quy định tại khoản 1 Điều này có nhu cầu học thêm quá 02 (hai) tiết/tuần, Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo xem xét, quyết định cho phép điều chỉnh thời lượng tổ chức dạy thêm theo đề nghị của Hiệu trưởng hoặc Giám đốc hoặc hiệu trưởng.

Nội dung dạy thêm phải bám sát yêu cầu cần đạt của chương trình, phù hợp với từng đối tượng học sinh; không gây quá tải cho học sinh.

Ngoài ra, kế hoạch tổ chức dạy thêm, học thêm được công khai trên trang thông tin điện tử của nhà trường hoặc niêm yết tại nhà trường. Kinh phí tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường sử dụng nguồn ngân sách nhà nước và các nguồn kinh phí hợp pháp khác theo quy định của pháp luật.

Các cơ sở giáo dục tổ chức dạy thêm, học thêm trong nhà trường có trách nhiệm thực hiện chế độ báo cáo định kỳ và đột xuất theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

Tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường có thu tiền của học sinh (sau đây gọi chung là cơ sở dạy thêm) phải thực hiện các yêu cầu sau:

Đăng ký kinh doanh theo quy định của pháp luật;

Công khai, cập nhật thường xuyên trên trang thông tin điện tử hoặc niêm yết tại nơi cơ sở dạy thêm đặt trụ sở về các môn học được tổ chức dạy thêm; thời lượng dạy thêm đối với từng môn học theo từng khối lớp; địa điểm, hình thức, thời gian tổ chức dạy thêm, học thêm; danh sách người dạy thêm; và mức thu tiền học thêm trước khi tuyển sinh các lớp dạy thêm, học thêm để đảm bảo sự tham gia giám sát của học sinh, gia đình và cộng đồng xã hội (theo Mẫu quy định). Nội dung công khai phải bảo đảm đầy đủ, chính xác, minh bạch và thường xuyên.

Người dạy thêm ngoài nhà trường phải bảo đảm có phẩm chất đạo đức tốt; có đủ trình độ chuyên môn, năng lực sư phạm phù hợp với môn học tham gia dạy thêm theo quy định của Bộ Giáo dục và Đào tạo.

Giáo viên đang dạy học tại các cơ sở giáo dục khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải đảm bảo:

Thực hiện đúng quy định của pháp luật và tuân thủ quy tắc ứng xử của nhà giáo theo quy định;

Có trách nhiệm báo cáo với Hiệu trưởng về môn học, địa điểm, hình thức dạy thêm, mối quan hệ với chủ thể đứng tên hoặc đăng ký kinh doanh cơ sở dạy thêm, thời gian tham gia dạy thêm khi bắt đầu và cập nhật kịp thời khi có thay đổi đối với các nội dung đã báo cáo, bảo đảm minh bạch, phòng ngừa xung đột lợi ích trong hoạt động dạy thêm;

Không vi phạm các quy định về các trường hợp không được dạy thêm, tổ chức dạy thêm.

Thu và quản lý tiền học thêm: Mức thu tiền học thêm ngoài nhà trường do thỏa thuận giữa cha mẹ học sinh, học sinh với cơ sở dạy thêm. Việc thu, quản lí và sử dụng tiền học thêm phải bảo đảm công khai, minh bạch; thực hiện đúng quy định của pháp luật về tài chính, ngân sách, tài sản, kế toán, thuế và các quy định khác có liên quan.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày 11/6/2026.