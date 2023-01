Mang đến buổi hẹn hò 3 chiếc bánh pizza, tuyên bố sau đó của anh ta mới gây sốc

Câu chuyện xảy ra với một cô gái có tên Kate Oczypok đến từ Mỹ. Kate luôn mong ước có một mối tình lãng mạn bên người đàn ông phù hợp.

Kate chia sẻ rằng mình đã xem những bộ phim nổi tiếng như He's Just Not That Into You, 27 Dress hay Made of Honor, và luôn mơ về cuộc hôn nhân hạnh phúc mãi về sau. Thế nhưng có lẽ tình yêu đối với cô mà nói lại là một thứ xa xỉ đến mức cô gọi tuổi trẻ của mình là thời kỳ "lãng mạn trong vô vọng". Mối tình đầu tiên của Kate diễn ra vào năm cuối đại học, đối phương là một trong những người bạn thân nhất nhưng nó chỉ kéo dài 8 tuần.

Sau đó, cô gặp một người đàn ông tại bữa tiệc sinh nhật của một người bạn chung. Anh là một sinh viên luật thông minh, hài hước. Cô bị mê hoặc hoàn toàn bởi sự ăn ý giữa họ.

"Tôi đã đi cùng với một trong những người bạn thân thiết của mình và là một bạn nam, nhưng anh chàng này có vẻ như đang tìm hiểu xem liệu có phải tôi đang đi với bạn trai mình không", cô ấy nhớ lại.

Kate nghĩ rằng mình đã gặp được người đàn ông hoàn hảo.

Cuối cùng họ đã dành phần còn lại của đêm đó trò chuyện tại quầy bar, đó cũng là lúc cô phát hiện ra sự ăn ý giữa hai người. Vào những ngày xuân và hè năm ấy, họ đã có những bữa hẹn hò lãng mạn khi cùng đi ăn tối với nhau.

Người bạn trai còn dẫn cô đến các nhà hàng sang trọng ở Washington DC (Mỹ), nơi cô từng theo học. Cô được nuông chiều hết mực, thậm chí đã gặp gỡ gia đình của người em gái anh ta. Nhưng một điều luôn làm Kate cảm thấy kỳ lạ là anh không bao giờ sẵn sàng tham dự một bữa tiệc nào cùng với bạn bè cô. Điều này nhiều lúc đã khiến nghi ngờ nảy sinh trong lòng.

Vào cuối mùa hè năm ấy, người bạn trai phải đi thực tập ở xa và đã ngỏ ý muốn cô đến thăm vào dịp cuối tuần. Cô lúc đó đang làm việc cho một tòa soạn nên hầu như không có ngày nghỉ. Tuy nhiên, cô đã cố gắng xoay sở và sắp xếp một ngày nghỉ vào ngày thứ Sáu của tháng 7 năm đó đến thăm anh.

Cô chia sẻ: "Chúng tôi thực sự đã có một ngày cuối tuần tuyệt vời. Nó thật bình dị và phù hợp với tính cách của cả hai. Chúng tôi tay trong tay, đi cạnh nhau và cùng nhau ngắm nhìn thủy cung".

Cô dường như đã bị mê hoặc bởi người bạn trai đi bên cạnh mình và thừa nhận rằng yêu anh rất nhiều. Trong đầu cô luôn nảy sinh những ý nghĩ về tương lai, hơn cả là về một hôn lễ trong mơ và những đứa trẻ xinh xắn.

Vài tuần sau khi anh trở về từ chuyến công tác, cô nhận được Email hỏi rằng liệu họ có thể ăn tối cùng nhau không. Bất chấp sự kỳ lạ của Email thay vì một tin nhắn, cô đồng ý và anh bảo sẽ mang một ít pizza đến căn hộ của cô.

Sau khi nhận được phản hồi, cô ngay lập tức lao về nhà, trang điểm, thay đồ và háo hức chờ anh ấy đến. Cô hơi bất ngờ khi anh mang tận 3 chiếc pizza trong khi chỉ có 2 người họ ăn tối cùng nhau.

Nhưng những điều xảy ra sau đó mới thực sự làm cô ấy bất ngờ. Người bạn trai hoàn hảo vội vàng nói những lời đầu tiên trong bữa tối, và là một bài phát biểu để… chia tay với lí do Kate rất tốt và anh ta thì không xứng để ở bên cô.

Người đàn ông này mang bánh đến coi như "bù đắp" cho cô gái mà thôi chứ anh ta đã không muốn ở bên cạnh cô nữa rồi.

Kate đã 37 tuổi và chưa lập gia đình.

Lời chia tay trong một buổi tối hẹn hò đến thật sự đột ngột và kỳ cục. Kate đau lòng đến mức chỉ nhìn chằm chằm vào 3 chiếc pizza, tự hỏi xem nó có loại nhân gì bên trong. Mục đích duy nhất của những câu hỏi ngớ ngẩn đó chỉ là để gạt đi những lời anh vừa nói. Chia tay vì lí do ngớ ngẩn và quà đền bù là 3 chiếc pizza, đúng là một trò khôi hài.

Cô gái ấy, bây giờ đã trở thành một phụ nữ 37 tuổi, ngồi nhìn lại những bức ảnh mình chụp lúc còn trẻ và tiếc nuối nhận ra rằng, anh ấy hoàn toàn không góp mặt trong những bức ảnh ấy cùng cô. Cô giống như đang đi một mình trên con thuyền vậy.



"Vào thời điểm đó, tôi nghĩ chắc là anh ấy ngại. Bây giờ nhìn lại, tôi nhận ra rằng anh ấy có thể không thích tôi và biết điều đó, vì vậy mới không muốn có mặt trong bất kỳ bức ảnh nào của tôi", cô trầm ngâm kể lại.

Còn anh hiện tại đã lập gia đình và có con. Kate cho biết cô luôn cảm thấy vui vì người bên cạnh cô năm nào bây giờ đang sống rất hạnh phúc.

Và qua mối quan hệ của Kate, chúng ta cũng phần nào hiểu được rằng, cuộc sống không phải lúc nào cũng màu hồng, và nó cũng không như một câu chuyện hài lãng mạn, sẽ có người đến và rời đi. Điều quan trọng là mỗi người phải biết sống thật tốt cuộc sống của họ, và trao tặng bản thân những điều tuyệt vời nhất.