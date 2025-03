Mang chuyện 18+ lên sân khấu, nữ ca sĩ bị khán giả giận dữ: "Nhảy như vũ nữ thoát y"

Năm 2024 chứng kiến sự bứt phá ngoạn mục của Sabrina Carpenter. Nữ ca sĩ sinh năm 1999 thắng lớn với album Short n' Sweet, phá đảo các bảng xếp hạng âm nhạc toàn cầu với liên hoàn hit Espresso, Please Please Please và Taste. Sau khi trình làng album và gây dấu ấn thương mại, Sabrina khởi động tour toàn cầu Short n' Sweet. Sabrina Carpenter xây dựng phong cách biểu diễn gợi cảm, quyến rũ xen lẫn chút thơ ngây và ngọt ngào.

Đôi khi, nữ ca sĩ vô cùng táo bạo khi không ngại đề cập đến chuyện 18+ trong âm nhạc và cả sân khấu trình diễn. Tuy nhiên, việc này không ít lần khiến cô lâm vào tranh cãi.

Sabrina Carpenter xây dựng phong cách biểu diễn gợi cảm, quyến rũ xen lẫn chút thơ ngây và ngọt ngào

Vừa qua, Sabrina Carpenter trở lại London, Anh trong khuôn khổ chuyến lưu diễn Short n' Sweet. Như các điểm diễn khác, nữ ca sĩ tóc vàng chuẩn bị sân khấu toàn hit, trang điểm lộng lẫy và cực gợi cảm trong loạt tạo hình khoe dáng với jumpsuit ngắn, bó sát đính sequin lấp lánh. Sabrina sử dụng động tác cởi đồ như một cách tạo thêm điểm nhấn cho các tiết mục, kết hợp với vũ đạo nóng bỏng, mang tính khiêu khích.

Sabrina Carpenter trong concert tại London vừa qua, màn cởi đồ được biến tấu theo cờ Anh

Sân khấu Bed Chem với vũ đạo gắn liền với chiếc giường và những động tác nóng bỏng

Trong khuôn khổ tour diễn cá nhân có giới hạn độ tuổi khán giả, việc này vẫn nằm trong phạm vi kiểm soát. Song, ồn ào nhất là khi nữ ca sĩ người Mỹ tái hiện phong cách trình diễn trên sóng lễ trao giải BRIT Awards 2025. Sabrina Carpenter xuất hiện trong outfit đỏ rực rỡ, lấy cảm hứng từ trang phục Đội Cận vệ Hoàng gia Anh. Tuy nhiên, độ ngắn như một bộ đồ bơi bị nhận xét là thiếu chỉn chu khi mang lên sân khấu tôn vinh nước Anh.



Sân khấu mở màn của Sabrina Carpenter tại BRIT Awards 2025 thu về nhiều ý kiến trái chiều

Sabrina Carpernter biểu diễn ca khúc Bed Chem trên một chiếc giường lớn, động tác dang rộng hai chân bị chê phản cảm. Sau màn trình diễn này, có hơn 800 khiếu nại bị gửi đến Ofcom (cơ quan giám sát truyền thông Anh Quốc). Giọng ca Espresso lần lượt lột từng lớp trang phục, cuối cùng chỉ còn lại đồ diễn theo phong cách nội y. Cô khom người "một cách gợi tình" trước một vũ công mặc đồng phục Đội Cận vệ Hoàng gia, bị chỉ trích là "nhảy nhót như vũ nữ thoát y để kiếm tiền".

Sabrina Carpernter biểu diễn ca khúc Bed Chem trên một chiếc giường lớn

Giọng ca Espresso lột phăng áo khoác ngoài, chỉ còn lại đồ diễn theo phong cách nội y

Sabrina Carpenter bị chỉ trích vì quá gợi cảm trên sóng truyền hình Anh

Phần kết màn trình diễn táo bạo đến nỗi phải chỉnh sửa để phát sóng trên ITV. Stage của Sabrina Carpenter tại BRIT Awards 2025 bị cơ quan giám sát truyền thông Anh Quốc đánh giá là "không phù hợp, không được phát sóng trước 9 giờ tối và bao gồm nội dung khiêu dâm".

Phần kết màn trình diễn gây lo ngại

Trên nền tảng X, các bậc phụ huynh bày tỏ sự lo ngại trước sân khấu quá táo bạo của nữ ca sĩ Gen Z. Một bà mẹ cho biết cô con gái 11 tuổi của bà "bị ám ảnh" với Sabrina, đó là lý do khiến bà lo lắng và không cho con gái đến buổi hoà nhạc. "Xin lỗi, không phải là ý hay khi tiết mục này phát mở màn trước 9 giờ tối. Đây là thời gian dành cho gia đình, rất không phù hợp"; "Là một người cha của hai cô con gái 11 và 13 tuổi, tôi vô cùng tức giận vì đây là cảnh mở màn của #BRITs2025",... - một số bài đăng trên X.