Màn tán gái 8 năm trước của chú bộ đội Hải Dương khiến hội đàn ông phải mang vở ra học

Giữa vô vàn câu chuyện tình yêu bắt đầu từ những cú "match" tình cờ trên mạng xã hội, chuyện của Như Thùy - cô gái Lâm Đồng, và Vũ Tùng - chàng bộ đội quê Hải Dương, vẫn khiến nhiều người nhớ mãi bởi sự dễ thương rất hài hước.

Không phải kiểu yêu ồn ào hay phô trương, tình cảm của họ lớn lên từ những đoạn tin nhắn tán tỉnh vừa hài hước vừa chân thành, đến mức 8 năm sau nhìn lại, cô gái ấy - nay đã là mẹ 1 con, vẫn đỏ mặt vì ngại ngùng.





Những tin nhắn "tán tỉnh" khiến ai đọc cũng bất giác "thẹn thùng"

Vũ Tùng không phải kiểu người nói lời hoa mỹ bóng bẩy. Nhưng cách anh nhắn tin lại vừa hài hước, vừa chân thành đến mức ai đọc cũng phải bật cười.

Có lần, anh thẳng thắn: "Không phải duyên số gì hết, duyên số là do thằng này ". Câu nói nửa đùa nửa thật ấy khiến cư dân mạng vừa cười nghiêng ngả vừa xuýt xoa: "Hiểu sao cô gái Nam lại quyết ra Bắc lấy chồng?".

Sau 8 năm bên nhau (4 năm yêu xa và 4 năm kết hôn), Như Thùy thú nhận rằng thỉnh thoảng cô vẫn mở lại những đoạn tin nhắn cũ rồi tự cười, tự đỏ mặt. Cô chia sẻ: "8 năm rồi nhưng lâu lâu tôi vẫn mở tin nhắn ảnh tán tôi ra đọc, rồi tự cười tự đỏ mặt. Hội chứng này là gì vậy trời? Vậy đó mà 8 năm rồi vẫn lưu danh bạ tên tôi là 'Bông Bảo Bối', ai chọc quê ảnh cứ trơ cái mặt ảnh ra".

Không chỉ Thùy mà cả mạng xã hội cũng "bấn loạn" theo. Mọi người đùa rằng: "Họ yêu nhau mà tôi đỏ mặt thay", "đọc xong tin nhắn mà tôi còn đỏ mặt, bạn trai này khéo dễ sợ" ...

8 năm bên nhau, chồng vẫn luôn "gia trưởng" theo cách rất riêng

Nếu ai từng xem kênh TikTok của Như Thùy sẽ dễ dàng nhận ra: Vũ Tùng không thường xuyên nói lời ngôn tình, nhưng mỗi câu anh nói đều khiến người ta bật cười vì độ "gia trưởng đáng yêu".

Có lần Thùy quyết tâm giảm 5kg trước Tết. Nhưng chỉ 30 phút sau khi nghe vợ tuyên bố ăn kiêng, anh đã xuất hiện với túi đồ ăn trên tay: "Cầm… Ăn… Nhớ chưa".

Ấy thế mà chỉ vài giây sau, anh lại dỗ vợ: "Ăn nhanh đi, anh còn đi làm. Ăn đi rồi quay lại toàn bộ quá trình ăn nghe chưa, không phải cái kiểu lươn lẹo đâu nhé. 2 suất đấy nhé, phải ăn cho hết vào, ăn bù cho buổi sáng nữa!"

Nghe thì có vẻ "ra lệnh", nhưng đằng sau lại là sự quan tâm rất thật. Cộng đồng mạng lại được phen hùa theo: "Gia trưởng vậy mới lo được cho em."

Hay khi Thùy tăng nhẹ 2kg sau Tết và quyết không ăn vặt, anh lại tính toán cực kỳ "khoa học" và tiếp tục màn nịnh vợ khiến dân tình "bấn loạn":

"Anh tính rồi, 1 miếng bánh là 50 calo. Mà hôn nhẹ nhàng đốt 2-5 calo/phút, hôn say đắm có vận động tay chân là 5-10 calo/phút. Vợ ăn miếng này xong chồng cho vợ hôn 1 tiếng, cho vận động tay chân thoải mái luôn được chưa. Anh sẽ hy sinh thân mình cho vợ".

Chỉ vậy thôi cũng đủ khiến mạng xã hội "lịm tim" rồi.

Sau khi về chung một nhà, sự chiều chuộng của Vũ Tùng dành cho vợ không hề giảm đi, thậm chí còn tăng thêm phần "mệnh lệnh yêu thương": "Chiều nay anh về trông con, khôn hồn thì đi làm móng, làm vuốt gì thì đi, không thì tối cho ngủ sofa đấy. Kiếm tiệm book lịch đi rồi chụp màn hình gửi qua đây check. Không làm tiệm hôm trước xước măng rô. Cái này không phải bàn bạc, đây là mệnh lệnh. "

Những lời nghe như "ra lệnh" ấy lại là cách anh nhắc vợ chăm sóc bản thân giữa bộn bề con cái.

Không chỉ thể hiện tình cảm bằng những câu nói "mệnh lệnh" hài hước, Vũ Tùng còn yêu chiều vợ bằng những hành động rất cụ thể. Từ chuyện nhỏ như ép vợ đi làm móng, dỗ vợ ăn thêm miếng bánh, đến việc chủ động trông con để vợ có thời gian chăm sóc bản thân... tất cả đều là cách anh chiều chuộng Như Thùy theo kiểu rất riêng. Anh không nói quá nhiều lời hoa mỹ, nhưng lại luôn xuất hiện đúng lúc, làm thay vợ những điều nhỏ nhặt nhất.

Đặc biệt là trong sinh nhật tuổi 27 của Như Thùy. Hôm ấy, Vũ Tùng lái xe suốt 3 tiếng chỉ để đưa vợ đến nơi cô thích, ăn món cô muốn thử từ lâu. Anh tự tay chuẩn bị bối cảnh chụp hình, cặm cụi chỉnh góc máy, rồi còn búi tóc, chọn quần áo cho vợ. Từng tấm ảnh ở tuổi 27 đều do chính tay anh chụp, như một cách lưu giữ thanh xuân của người phụ nữ mình yêu.

Và giữa khoảnh khắc giản dị ấy, anh nói một câu khiến ai nghe cũng thấy ấm lòng: "Sau này anh già bị lẫn không nhớ được vợ, bảo con mở ảnh ra cho xem là anh nhớ ngay".

Không chỉ là một buổi sinh nhật, đó còn là cách Vũ Tùng chứng minh rằng sự quan tâm không nằm ở những lời nói ngọt ngào, mà ở việc anh sẵn sàng dành thời gian, công sức và cả sự tỉ mỉ để Như Thùy luôn cảm thấy mình được yêu thương như những ngày đầu.

Giữa vô vàn câu chuyện tình yêu trên mạng, chuyện của Như Thùy và Vũ Tùng không phải kiểu ngôn tình hào nhoáng. Đó chỉ là những đoạn tin nhắn "tán tỉnh" hơi ngô nghê, những câu nói "gia trưởng" đầy yêu thương, và sự quan tâm được thể hiện bằng hành động mỗi ngày.

8 năm nhìn lại, cô gái Lâm Đồng năm nào vẫn đỏ mặt khi đọc lại tin nhắn cũ của chồng. Và có lẽ, điều khiến người ta "bấn loạn" không phải vì những câu chữ quá ngọt, mà vì sau tất cả, sự nâng niu ấy vẫn còn nguyên vẹn như ngày đầu họ "va" vào nhau giữa thế giới mạng rộng lớn này.