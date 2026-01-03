Màn giả gái đang viral khắp cõi mạng vì đẹp hơn cả tuyệt sắc giai nhân

Theo Sina, hiện tại phim cổ trang Ngọc Minh Trà Cốt do Hầu Minh Hạo và Cổ Lực Na Trát đóng chính đang gây sốt trên màn ảnh Hoa ngữ. Trong đó, với ngoại hình nổi bật, Hầu Minh Hạo được đánh giá rất hợp với vai diễn "trà xanh nam", người muốn quyến rũ nữ chính để leo lên vị trí cao hơn trong phủ họ Vinh.

Hầu Minh Hạo điển trai trong phim Ngọc Minh Trà Cốt, bộ phim thành công giúp tên tuổi của nam diễn viên thăng hạng.

Hầu Minh Hạo được khen ngợi có vóc dáng tuấn tú, khí chất vừa quyến rũ vừa thanh cao ngạo nghễ, nổi bật nhất trong dàn diễn viên nam góp mặt trong phim. Bên cạnh Ngọc Minh Trà Cốt, nam diễn viên sinh năm 1997 cũng thể hiện vai Yêu vương Hồng Diệp trong dự án phim tiên hiệp Tiêu Dao. Hai sắc thái nhân vật hoàn toàn đối lập cho thấy diễn xuất đa dạng của Hầu Minh Hạo, đồng thời khiến nam diễn viên trở thành gương mặt gây chú ý nhất màn ảnh Hoa ngữ hiện tại.

Mới đây, một số người hâm mộ đã tìm lại được clip giả gái của Hầu Minh Hạo, chứng minh mỹ nam sinh năm 1997 không ngại thử thách và có thể chinh phục bất kỳ tạo hình nào. Thực tế, Hầu Minh Hạo không ít lần mặc trang phục nữ giới, nam diễn viên chia sẻ anh không hối hận khi mặc đồ nữ.

Hầu Minh Hạo không ngại mặc đồ nữ giới.

Theo Sina, Hầu Minh Hạo có đôi mắt to ngây thơ, đường nét khuôn mặt pha trộn giữa vẻ đẹp thiếu niên và sự nam tính, vì vậy, anh rất hợp với tạo hình giả gái. Thậm chí, loại hình ảnh trong vai nữ của Hầu Minh Hạo còn được netizen khen ngợi là "chim sa cá lặn", đánh giá Hầu Minh Hạo là một trong 4 nam diễn viên giả gái đẹp nhất màn ảnh.

Trong đó phải kể đến tạo hình khi tham gia chương trình giải trí Baby Let's Me Go với bộ đồ cổ trang màu hồng xinh xắn và mà đóng nữ sinh trong phim Thợ Săn Tâm Trạch khiến khán giả không thể rời mắt.

Hầu Minh Hao giả gái đẹp bậc nhất Cbiz

Hầu Minh Hạo nét đẹp phi giới tính khiến khán giả không nhận ra đây là nam diễn viên

Trong Thợ Săn Tâm Trạch, nhân vật Giang Thước (Hầu Minh Hạo) vì muốn vào trường nữ thục điều tra mà phải tìm cách vượt qua sự giám sát của giám thị. Để thực hiện kế hoạch, anh chàng đã không ngần ngại hóa trang thành một nữ sinh để trà trộn vào trường. Thế nhưng, phiên bản nữ của Giang Thước lại trông khá tức cười, nhất là với vòng 1 bị độn lố đến căng tràn, đứt tung cả cúc áo. May thay sau đó, Giang Thước cũng thành công tiến vào trường nữ sinh.

Hầu Minh Hạo xinh đẹp trong tạo hình nữ sinh

Hầu Minh Hạo là diễn viên chăm chỉ và được o bế tại Cbiz hiện nay. Anh liên tục có các tác phẩm ra mắt như trong năm 2024, Hầu Minh Hạo có các dự án Thiếu Niên Babylon, Thiếu Niên Bạch Mã Túy Xuân Phong và Đại Mộng Quy Ly lên sóng. Năm 2023, Hầu Minh Hạo còn có hai phim lên sóng khác là Hộ Tâm và Dị Nhân Chi Hạ 1.

Trở lại với dự án Ngọc Minh Trà Cốt, phim kể về mối tình của nữ thương nhân Vinh Thiện Bảo (Cổ Lực Na Trát đóng) và vị trạng nguyên trẻ tuổi Lục Giang Lai (Hầu Minh Hạo). Trong quá trình phá án, Lục Giang Lai bị trọng thương rơi xuống vực mất trí nhớ, Vinh Thiện Bảo đã cứu chàng và cho làm tên chăn ngựa đánh xe.

Vinh Thiện Bảo là con gái "vua trà" tại Giang Nam đang bị cuốn vào cuộc chiến tranh giành quyền lực của gia tộc. Nàng có tính cách thông minh, mạnh mẽ quyết đoán không muốn chịu sự chi phối của ai. Một bên là nữ thừa kế đầy tham vọng, giỏi bày mưu tinh tế, một bên là vị trạng nguyên sống nhờ dưới thân phận gã đánh xe nhưng tâm tư thâm sâu xảo quyệt, sự kết hợp của cả hai với những mà đấu trí gay cấn thu hút người xem.