Dâu hào môn khổ nhất showbiz: Xác nhận ly thân chồng thiếu gia thích giả gái, lại còn ngoại tình

Ngày 11/12, tờ Sohu đưa tin Quách Bích Đình gây xôn xao khi chia sẻ cô và ông xã Hướng Tả đang ly thân, sống mỗi người 1 nơi. Người đẹp hiện ở quê nhà Đài Loan (Trung Quốc) chăm sóc cha mắc ung thư phổi và suy tim, còn Hướng Tả chủ yếu sống tại Hong Kong và Trung Quốc đại lục. Quách Bích Đình thẳng thắn cho biết chồng thiếu gia rất ít bay sang Đài Loan (Trung Quốc) thăm nom mẹ con cô.

Khi được phóng viên hỏi về tình cảm của vợ chồng hiện tại, bông hồng lai của Cbiz nói: "Chỉ cần anh ấy duy trì tình cảm với các con là đủ rồi, bọn trẻ rất yêu bố. Vợ chồng chúng tôi giờ gọi điện cho nhau đều chỉ để nhắc người kia quan tâm đến con nhiều hơn". Cũng theo Quách Bích Đình, toàn bộ học phí của hai con đều do bà nội Trần Lam đóng. Ngoài ra, mẹ chồng cũng hỗ trợ 1 phần viện phí cho cha cô.

Quách Bích Đình chẳng giấu giếm chuyện cô đang sống riêng với chồng thiếu gia Hướng Tả

Chia sẻ của Quách Bích Đình về cuộc hôn nhân với Hướng Tả khiến người hâm mộ lo lắng. Cư dân mạng cho rằng mối quan hệ của người đẹp này và chồng thiếu gia đang trục trặc, tình cảm nguội lạnh. Hiện tại, họ miễn cưỡng duy trì hôn nhân vì các con và thể diện của gia tộc họ Hướng. Mẹ chồng hiện là người giúp đỡ tài chính cho Quách Bích Đình nuôi con nhỏ và chăm lo cho người cha bị bệnh nặng. Trong khi đó, Hướng Tả với vai trò là cha và con rể lại không hề đứng ra gánh vác, đỡ đần cho Quách Bích Đình.

Nghi vấn Quách Bích Đình rạn nứt với chồng diễn viên đã râm ran trong showbiz Trung Quốc nhiều tháng qua. Minh tinh xứ Đài nhiều lần bị bắt gặp 1 mình đưa các con đi dạo phố với gương mặt tiều tụy. Chưa kể, gần 1 năm qua, truyền thông không còn bắt gặp cặp sao xuất hiện bên nhau. Quách Bích Đình cũng rục rịch quay lại showbiz, nhận lời tham dự các sự kiện thương mại nhiều hơn. Do đó, không ít netizen suy đoán nữ diễn viên đang sắp xếp cho tương lai để chuẩn bị ly hôn Hướng Tả.

Mối quan hệ của Hướng Tả - Quách Bích Đình lộ nhiều dấu hiệu rạn nứt

Quách Bích Đình là 1 trong những mỹ nhân 8X hàng đầu Cbiz nhờ nhan sắc lai mang 2 dòng máu Trung - Mỹ. Năm 18 tuổi, Quách Bích Đình đã nổi tiếng và được săn đón trong showbiz. Cô từng được nam giới Trung Quốc bầu chọn là "nữ thần quốc dân".

Đang ở trên đỉnh cao sự nghiệp, Quách Bích Đình bất ngờ kết hôn với nam diễn viên Hướng Tả - con trai trùm showbiz Hong Kong (Trung Quốc) Hướng Hoa Cường và Trần Lam vào năm 2019. Sau khi lập gia đình, Quách Bích Đình dừng hoàn toàn các hoạt động nghệ thuật. Cô dành thời gian vun vén tổ ấm, thực hiện nghĩa vụ sinh cháu nối dõi cho gia tộc họ Hướng.

Những tưởng làm dâu nhà giàu, Quách Bích Đình sẽ có cuộc sống sung sướng, hạnh phúc. Ai ngờ, cô bị mẹ chồng kiểm soát mọi mặt, từ cách ăn mặc, trang điểm, tóc tai cho đến tiền bạc chi tiêu hàng ngày. Không chỉ vậy, Quách Bích Đình còn cay đắng chịu cảnh bị chồng thiếu gia bất tài, phá của "cắm sừng" đau đớn.

Quách Bích Đình có cuộc hôn nhân bẽ bàng với Hướng Tả

Hướng Tả có xuất thân gia thế, cha là ông trùm khiến showbiz khiếp sợ, mẹ là nhà sản xuất tiếng tăm. Trong showbiz Trung Quốc, đến cả Thành Long, Lưu Đức Hoa, Lý Liên Kiệt... cũng nợ ân tình của nhà họ Hướng và dành sự tôn trọng cho vợ chồng Hướng Hoa Cường. Dưới sự hậu thuẫn của cha mẹ, Hướng Tả thuận lợi bước chân vào showbiz. Dù đã cố gắng đóng phim nhiều năm, tham gia các show giải trí khác nhau và thậm chí nhờ cha đầu tư 1 nửa vốn làm phim, Hướng Tả vẫn không thể chen chân vào top sao danh tiếng. Anh bị chê là "thái tử bất tài nhất giới giải trí".

Không chỉ vậy, Hướng Tả còn khiến Quách Bích Đình không biết giấu mặt vào đâu khi bị tố nợ nần tiền tỷ vì nghiện cờ bạc và bỗng dưng ăn mặc giả gái kỳ lạ, lố lăng. Cuộc hôn nhân chịu áp lực trăm bề từ mẹ chồng, chồng không chung thủy và hành xử lạ lùng khiến Quách Bích Đình tàn úa chỉ sau vài năm cưới. Nhìn hình ảnh "nữ thần quốc dân" ngày xưa biến mất và tình cảnh ê chề sau khi làm dâu nhà giàu của Quách Bích Đình, bất kỳ ai từng yêu thương cô cũng phải nuối tiếc. Truyền thông Trung Quốc nhận định Quách Bích Đình là nàng dâu đại gia khổ nhất showbiz Hoa ngữ.

Hình ảnh giả gái lạ lùng của Hướng Tả khiến khán giả không thể cảm nổi

