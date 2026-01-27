Sau khi cổng bình chọn WeChoice Awards 2025 chính thức mở, công chúng đã nhanh chóng gửi bình chọn cho những đề cử, câu chuyện truyền cảm hứng. Chỉ trong một thời gian ngắn, WeChoice Awards đã nhận hàng trăm nghìn lượt vote cho các đề cử thuộc các hạng mục khác nhau. Con số lượt vote từ khán giả đã phần nào phản ánh sức lan tỏa mạnh mẽ của các đề cử năm nay, những gương mặt không chỉ được yêu thích, mà còn đại diện cho nhiều lớp giá trị khác nhau của đời sống.

Tính đến sáng 27/1, WeChoice Awards 2025 ghi nhận 3 nhân vật đầu tiên cán mốc 100.000 lượt bình chọn, gồm CongB, Cường Bạch và SOOBIN. Tại WeChoice, vote không đơn thuần là phép đếm số lượng. Mỗi lượt bình chọn là một sự lựa chọn có chủ đích, phản ánh cảm xúc, niềm tin và sự đồng hành của công chúng dành cho nhân vật mà họ yêu mến.

3 nhân vật đầu tiên chạm con số 100.000 vote ở WeChoice Awards 2025 (ảnh: Tổng hợp)

Những con số này không chỉ tạo hiệu ứng truyền thông, mà còn góp phần khơi dậy sự hào hứng, chờ đợi từ cộng đồng mạng. Netizen kỳ vọng rằng, trong những ngày tới, bảng xếp hạng sẽ tiếp tục có nhiều biến động, nhiều cái tên mới gia nhập các cột mốc ấn tượng, tạo nên những màn bám đuổi thứ hạng hấp dẫn. Bởi ở WeChoice, cuộc đua không chỉ nằm ở vị trí cao hay thấp, mà còn ở cách mỗi nhân vật kể câu chuyện của mình và chạm tới cảm xúc chung của xã hội.

SOOBIN đang dẫn đầu đường đua hạng mục Ca sĩ/rapper được yêu thích nhất (ảnh: WeChoice Awards 202)

Trong số 3 nhân vật đầu tiên chạm mốc 100.000 lượt bình chọn, SOOBIN là cái tên khiến nhiều khán giả không bất ngờ. Việc tiếp tục ghi nhận con số ấn tượng ngay từ đầu WeChoice 2025 cho thấy sự ủng hộ dành cho SOOBIN không mang tính nhất thời. Đó là kết quả của một hành trình dài xây dựng hình ảnh, âm nhạc và sự kết nối cảm xúc với khán giả.

Ở mùa giải trước, nam ca sĩ từng nắm giữ nhiều kỷ lục về lượt vote tại WeChoice 2024, trở thành một trong những gương mặt tiêu biểu cho sức hút bền bỉ của nghệ sĩ trong lòng công chúng. Cụ thể, tại WeChoice 2024, SOOBIN đã trở thành cái tên gây chú ý đặc biệt khi thiết lập kỷ lục lượt bình chọn cao nhất trong lịch sử giải thưởng. Cụ thể trong đêm gala diễn ra tại Trung tâm triển lãm SECC (TP.HCM), nam ca sĩ sinh năm 1992 đã xuất sắc giành tới 6 chiếc cúp chiến thắng. SOOBIN đã giành được các giải thưởng Nhân vật truyền cảm hứng, BFF - Best Fandom Forever cho FC Kingdom, E.P/Album của năm thuộc về Album Bật Nó Lên, Ca sĩ/Rapper có hoạt động đột phá, Màn trình diễn bùng nổ với ca khúc Trống Cơm cùng các nghệ sĩ Tự Long, Cường Seven và trở thành một trong những nhân tố góp phần tạo nên Show giải trí của năm với Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai.

Tại WeYoung 2025, FC của SOOBIN tiếp tục thắng hạng mục Best Fan Project cho dự án Fan Support cho chuỗi concert ALL-ROUNDER. Ở hạng mục Iconic Concert, giải thưởng cũng được trao Live Concert ALL-ROUNDER của SOOBIN.

SOOBIN từng giữ kỷ lục vote lẫn số cúp ở WeChoice (ảnh: WeChoice 2024)

Nếu SOOBIN đại diện cho sự ổn định và bền bỉ, thì CongB và Cường Bạch lại mang đến một lát cắt khác của WeChoice Awards. Cả hai là đề cử vượt 100.000 vote ở hạng mục Rising Artist. Việc 2 tân binh sớm gia nhập "câu lạc bộ 100.000 vote" cho thấy khán giả đang ngày càng cởi mở hơn với những gương mặt mới, sẵn sàng trao cơ hội và sự công nhận cho các cá nhân có tiềm năng. Những con số này không chỉ phản ánh sự yêu thích, mà còn là kỳ vọng của khán giả vào những hành trình tiếp theo của các Rising Artist.

CongB gây chú ý ở Anh Trai Say Hi, anh được xem là nhân tố đa năng, nổi bật bởi kỹ năng nhảy chắc chắn, khả năng làm chủ sân khấu và tinh thần thi đấu cầu tiến

Cường Bạch gây chú ý khi góp mặt trong Tân Binh Toàn Năng, gần đây anh chính thức ra mắt trong đội hình nhóm nhạc UPRIZE với nghệ danh BEX

