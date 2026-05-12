Màn 'chemistry' cực ngọt của Isaac và Song Luân khiến fan rần rần

Mới đây, dàn sao Việt đình đám đã có màn đổ bộ đầy ấn tượng tại một sự kiện thời trang lớn ở Hà Nội. Bên cạnh những bộ cánh thảm đỏ lộng lẫy, khoảnh khắc hài hước và đầy thân thiết giữa hai nam thần Isaac và Song Luân bỗng chốc chiếm trọn spotlight, nhận được bão "thả tim" từ cộng đồng mạng.

Khoảnh khắc hội ngộ của bộ đôi nam thần Song Luân - Isaac





Thay vì những màn thả dáng nghiêm túc hay giữ khoảng cách chuẩn mực trước ống kính, khoảnh khắc Song Luân bỗng hóa "stylist bất đắc dĩ", tận tay chỉnh sửa mái tóc cho đàn anh Isaac tại sự kiện khai trương cửa hàng mới của BOSS tại Hanoi Centre đã nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của các camera qua đường.

Sự tương tác tự nhiên, vừa hài hước vừa "gấp đôi sự bảnh bao" trong một khung hình không chỉ khiến hội chị em "đứng ngồi không yên", mà còn mở ra một cuộc chạm trán phong cách đầy thú vị giữa hai quý ông sở hữu gu thời trang thăng hạng bậc nhất Vbiz hiện nay.

Xuất hiện tại sự kiện, Isaac diện bộ suit màu beige phom rộng kết hợp với sơ mi hồng mở cúc sâu bên trong. Trong khi đó, Song Luân lại ăn vận trẻ trung sơ mi kẻ sọc xanh nhạt thả ngoài, quần tây ống xếp ly cạp cao giúp tôn chiều dài đôi chân.

Trái ngược với Isaac, nhiếp ảnh gia Thiên Minh lại chọn một bộ âu phục tông tối với những đường cắt vô cùng dứt khoát.

Bước ra từ sức nóng của hai chương trình thực tế bùng nổ nhất thời gian qua là Anh Trai Say Hi và Anh Trai Vượt Ngàn Chông Gai, cả Isaac và Song Luân hay Thiên Minh đều là những cái tên sở hữu lượng fan hùng hậu cùng chỉ số truyền thông thuộc hàng "top" của Vbiz.

Chính vì vậy, mỗi cái gật đầu xuất hiện hay một cử chỉ nhỏ của các Anh trai, Anh Tài tại các sự kiện lớn đều nhanh chóng lọt vào tầm ngắm của khán giả.