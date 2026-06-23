Có 1 phim Hàn siêu cuốn mới chiếu bạn xem chưa: Cặp chính đẹp đôi ngoài sức tưởng tượng, không top 1 rating quá phí

Màn ảnh Hàn Quốc vừa đón chào thêm một bộ phim lãng mạn lên sóng, đó là See You at Work Tomorrow! do Seo In Guk và Park Ji Hyun đóng chính. Tác phẩm này có khởi đầu khả quan khi ghi nhận rating tập 1 đạt 4.8% - qua đó vươn lên vị trí dẫn đầu về tỷ lệ người xem truyền hình cáp trong khung giờ phát sóng.

See You at Work Tomorrow! có khởi đầu ổn, hứa hẹn là một bộ phim đáng xem về đề tài tình yêu nơi công sở.

See You at Work Tomorrow! xoay quanh câu chuyện tình yêu chốn công sở giữa hai nhân vật chính Cha Ji Yoon (Park Ji Hyun) và Kang Si Woo (Seo In Guk). Cha Ji Yoon là một nhân viên văn phòng kỳ cựu với 7 năm kinh nghiệm. Cô có khả năng làm việc rất tốt, được các đồng nghiệp công nhận. Dẫu vậy lúc này, Cha Ji Yoon đang phải chịu đựng sự nhàm chán thường nhật, đối diện với sự sa sút trong cả công việc lẫn tình cảm.

Màn kết hợp giữa Seo In Guk và Park Ji Hyun nhận nhiều kỳ vọng từ các khán giả.

Trong khi đó, Kang Si Woo là cấp trên của Cha Ji Yoon, hiện lên với dáng vẻ của một người đàn ông hoàn hảo. Anh có vóc dáng ấn tượng, lối sống hoàn hảo như trong sách, nhưng lại mang thái độ khó chịu đối diện với thế giới. Cũng vì vậy, Kang Si Woo có biệt danh là kẻ khó chịu nhất công ty.

Thế nhưng rồi, Cha Ji Yoon và Kang Si Woo lại trở thành những người không thể thay thế với đối phương. Tình yêu nảy nở đem đến sự hứng khởi cho cả công việc lẫn đời sống cá nhân của họ.

Kang Si Woo là vị quản lý điển trai nhưng cực khó tính, còn Cha Ji Yoon là cô nàng tài năng được các đồng nghiệp hết mực tin tưởng.

Ở tập đầu tiên, phim giới thiệu cho khán giả hình ảnh người sếp lạnh lùng của Kang Si Woo, người đàn ông 3 - không, bao gồm không bao giờ cười, không thu hẹp khoảng cách với mọi người và không dễ dàng xin lỗi.

Khi xác nhận rằng công ty đang sản xuất đá ở dạng chưa hoàn thiện, anh đã đề nghị tạm dừng hoàn toàn việc ra mắt sản phẩm. Khi nhân viên cấp cao Cha Ji Yoon bày tỏ lo ngại rằng việc trì hoãn ra mắt có thể dẫn đến việc đối thủ cạnh tranh cướp mất vị trí dẫn đầu, Kang Si Woo đã thể hiện nguyên tắc không khoan nhượng của mình bằng cách khẳng định chắc chắn rằng một sản phẩm chưa hoàn thiện không thể vội vàng.

Điểm đặc biệt của See You at Work Tomorrow! là mối quan hệ của cặp chính tiến triển nhanh ngay trong tập đầu tiên.

Dẫu vậy sau đó, Kang Si Woo tình cờ tìm thấy cuốn số tay của Cha Ji Yoon và thông qua những ý tưởng khác nhau trong cuốn sổ tay ấy, anh bắt đầu nhận ra tiềm năng và khả năng của cô ấy dưới một góc nhìn mới.

Ở giai đoạn cuối tập, Kang Si Woo và Cha Ji Yoon đã có buổi gặp gỡ riêng ngoài công việc với nhau. Và trong lúc say rượu, Cha Ji Yoon đã bộc lộ một phần tâm tư của mình. Đáng chú ý, cô vô tình bị vấp và suýt ngã. Thế nhưng, Kang Si Woo đã có mặt kịp thời để thực hiện một màn "anh hùng cứu mỹ nhân", giúp cả hai có những tiếp xúc cơ thể một cách tự nhiên.

Dễ thấy, khác với nhiều phim lãng mạn khác, See You at Work Tomorrow! đã đẩy mối quan hệ của cặp đôi chính Cha Ji Yoon - Kang Si Woo tiến triển rất nhanh ngay trong tập đầu. Thêm vào đó, Seo In Guk và Park Ji Hoon trông vô cùng đẹp đôi, điều đó làm khiến khán giả xem phim cảm thấy vô cùng thích thú.

Bình luận của khán giả về See You at Work Tomorrow!:

- Phim hay đấy chứ. Tui rất thích tập đầu tiên và sẽ xem tiếp xem mọi chuyện phát triển thế nào.

- Tập 1 hay đến bất ngờ. Được đấy. Nó làm tui hóng tập 2 và đây luôn là một dấu hiệu tốt.

- Tập đầu tiên rất hay, mối quan hệ giữa hai nhân vật phát triển rất nhanh, khác hẳn với những bộ phim tình cảm thường thấy. Điều này thật sự thú vị đấy.

- Đây có phải phim Hàn không vậy? Sao nhịp độ nhanh dữ trời.

- Tập 1 hay lắm ấy, nhưng chắc là sẽ có gì đó tệ xảy ra nếu tập 2 tiếp tục diễn biến như thế này. Hy vọng là tôi sai về chuyện những cảnh "ngược" sẽ đến sớm. Chắc là tôi bị ám ảnh bởi những bộ phim trước đây.

nguồn: tvN