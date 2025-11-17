Màn cầu hôn đang viral khắp Trung Quốc: Nhà trai là nam thần học đường cao 1m90, nhà gái ngoan xinh yêu nhất trên đời

Bộ phim Bạn Gái Thiên Tài đang tạo nên cơn sốt trên mạng xã hội chỉ qua một đoạn hậu trường cảnh cầu hôn của hai diễn viên chính Hồ Nhất Thiên (vai Giang Du Bạch) và Điền Hi Vi (vai Lâm Tri Hạ). Theo đó, cảnh quay cuối cùng của phim khép lại bằng màn cầu hôn bất ngờ mà Giang Du Bạch dành cho Lâm Tri Hạ. Giữa không gian ấm áp và lãng mạn, khi Lâm Tri Hạ còn đang ngẩn ngơ trước khung cảnh đẹp như mơ thì quay lại đã thấy Giang Du Bạch quỳ xuống, lặng lẽ chìa ra chiếc nhẫn cầu hôn.

Từ những đứa trẻ cùng lớp, trở thành đôi bạn thân thiết, rồi tình cảm dần chớm nở thành tình yêu, và cuối cùng, hai người đã có một cái kết viên mãn. Cô gái thiên tài có phần lập dị nhưng vô cùng đáng yêu Lâm Tri Hạ đã tìm thấy Giang Du Bạch, người chấp nhận và yêu thương tất cả những điều thuộc về cô.

Cảnh cầu hôn của Điền Hi Vi và Hồ Nhất Thiên đang viral khắp MXH

Cảnh quay cầu hôn diễn ra vào ngày 16/11, được bao phủ bởi vẻ đẹp lãng mạn của mùa thu trên con phố ngập tràn lá vàng rơi. Giữa khung cảnh ấy, Hồ Nhất Thiên trong bộ vest đen đã quỳ một gối, trao lời cầu hôn cho Điền Hi Vi, người khoác trên mình chiếc váy trắng tinh khôi cùng khăn voan. Cảnh tượng này ngọt ngào đến mức khán giả phải xuýt xoa. Toàn bộ khung hình, với ánh sáng ấm áp và lá vàng bay lượn theo gió, toát lên vẻ "hạnh phúc yên bình". Cảnh quay được chăm chút tỉ mỉ về mặt hình ảnh: từ lá vàng rơi, khăn voan lướt nhẹ, cho đến hành động ôm hôn của hai nhân vật, tất cả đều tạo nên một cảm giác mãnh liệt rằng giữa thế giới hỗn loạn, họ chính là mảnh ghép hoàn hảo thuộc về nhau.

Về diễn xuất và tương tác, cảnh quay này thật sự bùng nổ. Hồ Nhất Thiên, với chiều cao 1m90, đã cúi xuống hôn, thể hiện trọn vẹn khí chất "soái ca". Anh kết thúc bằng cử chỉ vuốt đầu âu yếm cùng nụ cười ấm áp đầy trìu mến. Khán giả hết lời khen ngợi nụ cười cuối cảnh này, nhận xét anh "soái ca quá mức" và tha thiết yêu cầu đạo diễn phải giữ lại khoảnh khắc ngọt ngào này trong bản phim chính thức.

Đáp lại, Điền Hi Vi đã nhón chân và chủ động hôn lại. Cô diễn tả sự chuyển biến tuyệt vời từ một cô gái thiên tài đầy lý trí sang một người nhiệt tình theo đuổi tình yêu. Những biểu cảm tinh tế như đầu tai ửng đỏ hay mi mắt rung nhẹ đã truyền tải cảm giác rung động chân thật, khiến những bức ảnh hậu trường được khen ngợi là "đẹp đến nghẹt thở".

Điểm nhấn làm nên sự ngọt ngào chính là sự cố khăn voan bị gió thổi bay nhiều lần. Hồ Nhất Thiên đã nhanh chóng ứng biến bằng cách che chắn và vuốt ve Điền Hi Vi một cách tự nhiên. Tương tác ngẫu hứng này càng làm tăng thêm sự ngọt ngào, khiến khán giả thích thú và muốn xem bản chính thức. Nụ hôn này được thiết kế để nối tiếp cảnh hôn trong tuyết trước đó, tạo nên một vòng cảm xúc trọn vẹn, thể hiện sự chuyển giao mạnh mẽ từ "lý trí kiềm chế" sang "tình yêu nồng cháy".

Chỉ sau một ngày tung ra, đoạn hậu trường đã lan truyền mạnh mẽ với hơn một triệu lượt chia sẻ, đưa các chủ đề liên quan lên hot search và thu hút hàng trăm triệu lượt đọc. Khán giả bày tỏ sự yêu thích bằng cách gọi họ là "Cặp CP báo mèo", một bên là học bá lạnh lùng, một bên là cô gái thiên tài lanh lợi. Nhiều người cũng dành lời khen ngợi đặc biệt cho nụ cười âu yếm cuối cảnh của Hồ Nhất Thiên, nhận xét anh chuẩn "soái ca". Mặc dù trước đó Hồ Nhất Thiên từng vướng phải một số ồn ào, màn trở lại của anh sau hai năm vắng bóng vẫn nhận được sự công nhận về tương tác rất tự nhiên và ăn ý với bạn diễn.