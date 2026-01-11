Tập cuối của Taxi Driver 3 đã khép lại hành trình ba mùa với phản ứng bùng nổ từ khán giả, ghi nhận con số rating ấn tượng và khẳng định vị thế của series chất lượng bật nhất truyền hình Hàn hiện tại. Theo số liệu công bố, tập 16 đạt rating trung bình là 13,3%, tuy không thể tự phá kỷ lục của chính mình nhưng vẫn dẫn đầu toàn bộ khung giờ phát sóng và đứng số 1 trong số các mini-series phát sóng cùng tuần. Đáng chú ý, rating 2049 đạt 4,6%, có thời điểm chạm mốc 5,55%, cho thấy giá trị thương mại cực lớn của Taxi Driver 3. Không chỉ thành công trong nước, Taxi Driver 3 còn khẳng định sức hút toàn cầu. Trên nền tảng OTT Viu, phim đứng đầu bảng xếp hạng tại nhiều quốc gia, càn quét khắp thế giới.

Dàn diễn viên chính của Taxi Driver 3

Tập 16 Taxi Driver 3 mở đầu bằng hồi tưởng về Yoo Sun Ah, người phát hiện âm mưu của đại tá Kim Tae Won khi hắn lên kế hoạch gài áo bom lên binh lính và đổ tội cho Triều Tiên nhằm châm ngòi chiến tranh. Trong ngày hành động, Sun Ah cố cứu các binh sĩ bằng cách tự mình mặc áo bom, định mang bằng chứng đến viện kiểm sát quân sự. Trước khi hy sinh cùng quả bom, cô kịp để lại dữ liệu quan trọng cho Kim Do Gi. Sau đó, Kim Tae Won còn vu oan Sun Ah là gián điệp và giáng cấp cô sau khi chết.

Biết được sự thật, Park Jae Won quyết tâm giúp Kim Do Gi trả thù. Nhận ra những kẻ đứng sau quyền lực không thể bị hạ gục bằng cách thông thường, Do Gi gọi đội Rainbow Taxi vào cuộc. Cả nhóm cải trang thành chuyên gia khảo sát sinh thái để xâm nhập căn cứ quân sự, cắt điện, đánh cắp dữ liệu, trong khi An Go Eun bí mật thu thập bằng chứng quyết định. Ở cao trào, kẻ chủ mưu thật sự lộ diện là Oh Won Sang, cựu sĩ quan từng vướng bê bối quấy rối tình dục, đang âm mưu kích động chiến tranh dưới danh nghĩa thiết quân luật. Tuy nhiên, những quả bom được chuẩn bị thực chất chỉ chứa pháo hoa. Khi hắn kích hoạt, khu vực B24 biến thành màn pháo hoa hỗn loạn, khiến kế hoạch phát động chiến tranh hoàn toàn sụp đổ.

Hình ảnh trong tập cuối Taxi Driver 3

Trong cuộc đối đầu cuối, Kim Do Gi bị bắn trọng thương khi cố ngăn Oh Won Sang gây thêm bạo loạn. Cả hai rơi xuống sông, khiến mọi người tin rằng Do Gi đã chết. Thế nhưng sau đó, Do Gi được tiết lộ vẫn còn sống và tái ngộ đội Rainbow Taxi. Ở cảnh kết, Lim Bok Ja hay còn được biết đến với cái tên phu nhân Lim xuất hiện do lỗi định vị GPS. Đội Rainbow Taxi kịp thời can thiệp, ngăn chặn âm mưu còn Lim Bok Ja lại một lần nữa đổ gục trước Kim Do Gi. Phân cảnh chỉ hơn 1 phút với phản ứng của phu nhân Lim trong ngày gặp lại "trap boy" khiếp cả MXH bùng nổ cũng giúp mở đường rõ ràng cho mùa 4 của bộ phim.

Phản ứng của cư dân mạng: - Phu nhân Lim xuất hiện 1 cái là sáng bừng khung hình, đúng là khí chất. - Có thể là điểm sáng nhất phần 3 là đây, chị gái có thể là bị trap đến phần 4 cũng nên. - Tập 16 nó hơi cấn nhưng phu nhân Lim xuất hiện 1 phát là nổ liền. - Cameo có 1 phút mà chấn động cỡ đó, phần 4 lên nữ chính giùm em. - Chị gái Lim nguyện bị trap cả 3 phần, có thể là sang phần 4 vẫn trap.

Người hâm mộ của Taxi Driver tạm biệt phần 3 với màn khoe body cực phẩm của Lee Je Hoon

Phản ứng của phu nhân Lim trong ngày tương phùng với Kim Do Gi ở hồi kết tập cuối khiến MXH bùng nổ

