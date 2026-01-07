Lần đầu món ăn Việt xuất hiện trong phim Hàn mà nhìn dở ơi là dở, càng soi càng phẫn nộ vì quá sai trái

Phim Hàn đã không ít lần lồng ghép những chi tiết về Việt Nam từ trước đến nay, gây ấn tượng mạnh với người xem. Thế nhưng chi tiết mang tính sai lệch, gây hoang mang thì khá hiếm, thậm chí đối với một chủ đề dễ thể hiện như ẩm thực dưới đây.

Luật Sư Công Ích gây tranh cãi vì chi tiết Việt Nam sai trái

Cụ thể trong tập 5 của phim Hàn mang tên Luật Sư Công Ích (Pro Bono), một món ăn Việt Nam đã bất ngờ được giới thiệu. Nhóm luật sư đã về vùng quê nơi cô dâu ngoại quốc Kaya đang sống để điều tra, sau đó được chiêu đãi hàng loạt món ngon do những nàng dâu trong làng chế biến. Trong số đó, một món ăn được giới thiệu là bún chả của Việt Nam khiến khán giả chú ý.

Món bún chả Việt Nam được giới thiệu trong phim

Điều bất ngờ là món ăn này... hoàn toàn chẳng có chút gì giống với bún chả Việt Nam. Thay vì có các món chả thấm đẫm trong nước mắm và ăn kèm bún, món ăn xuất hiện trong tập 5 Luật Sư Công Ích chẳng khác nào một đĩa cơm với thịt thông thường. Ngoài Việt Nam, tập phim còn giới thiệu các món khác như mì Trung Quốc, miến xào pancit bihon của Philippines, gỏi đu đủ Thái Lan... Thế nhưng nếu các món này đều có phần giống, tạm chấp nhận được thì món của Việt Nam lại khác xa và sai trái hoàn toàn.

Các món ăn từ quốc gia khác được nhắc đến trong phim

Chi tiết này nhanh chóng trở thành đề tài tranh cãi trên mạng xã hội Việt Nam. Netizen bày tỏ sự tức giận khi món bún chả Việt Nam lại có hình ảnh kỳ lạ như vậy, thậm chí còn là cơm chứ chả phải bún.

Netizen bình luận: - Hàn Quốc lại muốn "var" ẩm thực Việt à? - Này là cố tình hay sao? - Món có tên "bún" rõ ràng mà bưng lên đĩa cơm, hết nói... - Là bún chả dữ chưa, mà cón món nước mình sai mới lạ. - Còn bảo gỏi Thái giống kim chi Hàn, ừ rồi cái gì cũng là của Hàn hết!

Món bún chả đúng của Việt Nam

Thực chất đây không phải lần đầu tiên chi tiết Việt Nam xuất hiện trong phim Hàn, không chỉ có ẩm thực mà còn địa danh, văn hóa... đều từng được lồng ghép trước đó. Tuy nhiên chi tiết trong tập 5 Luật Sư Công Ích này có thể được xem là lần đầu tiên sai trái và "lệch pha" thế này, khiến ai xem cũng phải nhăn mặt. Bộ phim của đài tvN quy tụ dàn sao gồm Jung Kyung Ho, So Joo Yeon... xoay quanh hành trình chinh phục những vụ án éo le của luật sư công ích Kang David, sau khi anh bị điều chuyển công tác từ một thẩm phán kiêu ngạo. Dù xuất hiện tình tiết tranh cãi trên nhưng nhìn chung, Luật Sư Công Ích vẫn được khán giả đánh giá cao về tình tiết, đạt đỉnh rating 9% ấn tượng và đang đi đến hồi kết đáng mong chờ.