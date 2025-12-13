Đêm quyết định của Anh Trai Say Hi mùa 2: Mọi sự chú ý đều đổ dồn về Negav!

Cân não chọn Quán quân - những cái tên gần như “chắc suất” Best 5

Chỉ còn vài tiếng nữa, Anh Trai Say Hi mùa 2 sẽ khép lại hành trình bằng đêm Chung kết 2 và Gala trao giải diễn ra vào tối 13/12. Không khí trước giờ G đang nóng hơn bao giờ hết, khi quyết định Quán quân năm nay trở nên khó đoán vì phản ứng trái chiều từ khán giả yêu show đến công chúng qua đường. Điểm nóng nhất chính là việc nhà sản xuất quyết định đóng công khai số phiếu từ ngày 9/12/2025, khiến mọi diễn biến càng trở nên kịch tính.

Cuộc chiến Quán quân đang xoay quanh Negav - buitruonglinh

Trước thời điểm đóng cổng hiển thị, các báo cáo truyền thông ghi nhận sự ganh đua căng như dây đàn ở top đầu, đặc biệt giữa hai ứng viên Quán quân sáng giá nhất: Negav và buitruonglinh. Negav duy trì vị trí số 1 cả tháng, đạt mốc hơn 1,5 triệu phiếu từ ngày 2/12 và tiếp tục tăng trưởng mạnh nhờ fanbase đông và hoạt động liên tục. Negav có số vote cao nhất - chưa từng bị vượt mặt và FC cực kì chịu đầu tư tiền bạc, thời gian để ủng hộ Negav.

Negav có số vote cao nhất - chưa từng bị vượt mặt và FC cực kì chịu đầu tư tiền bạc, thời gian để ủng hộ Negav

Nhưng kết quả của Negav lại trở thành tâm điểm gây tranh cãi. Nam rapper từng vướng không ít khoảnh khắc nhạy cảm trong quá khứ, khiến công chúng chia thành hai phe đối lập rõ rệt: nếu Negav lên ngôi Quán quân, làn sóng phản đối và kêu gọi tẩy chay chắc chắn sẽ bùng lên; nhưng nếu thất bại, cộng đồng fan của anh - vốn nổi tiếng quyết liệt và nhạy cảm sẽ đặt câu hỏi lớn về tính minh bạch, về quy trình kiểm phiếu của chương trình.

Ngay phía sau, buitruonglinh thể hiện sức bật đáng nể

Ngay phía sau, buitruonglinh thể hiện sức bật đáng nể. Anh cán mốc 1,3 triệu phiếu cùng ngày (2/12) và liên tục rút ngắn khoảng cách, tạo nên cuộc rượt đuổi căng thẳng nhất. Hình ảnh sạch, tài năng rõ ràng, cộng thêm loạt sân khấu giữ phong độ ổn định giúp anh trở thành lựa chọn “an toàn” hơn trong mắt công chúng. Tuy nhiên, để vượt qua Negav, nhân tố có fanbase áp đảo vẫn là thử thách lớn đến phút cuối. Điều đó khiến hành trình tìm Quán quân mùa 2 không đơn thuần là cuộc đua bình chọn, mà còn là bài toán truyền thông khó với ê-kíp sản xuất.

Về Negav, dù có trở thành Quán quân hay không thì kết quả cũng sẽ gây tranh luận

Các dữ kiện cho thấy Quán quân mùa 2 gần như xoay quanh Negav và buitruonglinh. Nhưng khác với mọi cuộc đua thông thường của show thực tế, mùa 2 rơi vào thế “cân não” đúng nghĩa: Negav thắng sẽ bị phản ứng, Negav thua sẽ nổ ra tranh cãi về minh bạch; còn buitruonglinh thắng hay thua đều kéo theo làn sóng tranh luận vì khoảng cách vote sát nút với đối thủ. Đây là mùa giải hiếm hoi mà bất kỳ kết quả nào cũng có thể trở thành tâm điểm tranh cãi ngay sau khi công bố.

B Ray là nhân tố có quá trình “kéo vote” thú vị nhất, đã lọt top 5 bình chọn nhiều ngày nhờ sự ủng hộ và viral mạng xã hội

CONGB

hay Vũ Cát Tường có số vote ổn định, luôn nằm trong 5 vị trí đầu tiên trước khi đóng công khai voting

Trong khi đó, B Ray là nhân tố có quá trình “kéo vote” thú vị nhất, đã lọt top 5 bình chọn nhiều ngày nhờ sự ủng hộ và viral mạng xã hội. Vũ Cát Tường, CONGB và B Ray được xem là 3 gương mặt tiếp theo có tiềm năng lọt Best 5 - tính trên số vote trước ngày đóng công khai.

Giải phụ cũng khó lường không kém

Dựa trên cấu trúc giải thưởng từng được công bố ở mùa 1, Anh Trai Say Hi mùa 2 được kỳ vọng sẽ tiếp tục duy trì nhóm giải phụ nhằm vinh danh những màn trình diễn xuất sắc, những đội trưởng truyền cảm hứng và cả những nhân tố bứt phá. Dù danh sách chính thức sẽ chỉ được hé lộ trong đêm Chung kết, loạt hạng mục tiềm năng đã sớm trở thành chủ đề thảo luận của khán giả.

Vũ Cát Tường là một trong những tiền bối được ngưỡng mộ nhất chương trình

Ở vị trí được quan tâm nhất là The Best Performer - giải dành cho Anh Trai có màn trình diễn ấn tượng nhất mùa. Vũ Cát Tường đang là ứng viên mạnh nhờ độ hoàn thiện kỹ năng và chuỗi sân khấu mang tính nghệ thuật cao. Bên cạnh đó, Karik và CONGB là hai cái tên có thể tạo bất ngờ: Karik bùng nổ với tiết mục solo Vạn lý độc hành, còn CONGB là làn gió Gen Z luôn mang đến năng lượng mới, có khả năng dẫn dắt team tốt qua loạt Live Stage làm đội trưởng và khả năng biểu diễn toàn diện nhờ nền tảng thực tập sinh Kpop.

Giải The Best Leader cũng là hạng mục nhận nhiều kỳ vọng. Vũ Cát Tường đang chiếm ưu thế với khả năng dẫn dắt đội hình hiệu quả, luôn giữ được chất lượng tiết mục ổn định, chưa ai là thành viên bị loại. Karik, với vai trò người anh lớn, cũng là trường hợp được nhắc đến nhiều bởi sự kết nối và truyền cảm hứng rõ rệt. buitruonglinh có 2 lần làm Đội trưởng rất được lòng đồng đội.

Tiết mục Thức có tính nghệ thuật cao

The Best Group Performance - giải thưởng dành cho màn trình diễn nhóm sáng tạo nhất - được dự đoán là “cuộc chơi” nghiêng mạnh về Thức của đội Vũ Cát Tường ở Live Stage 4. Sự công phu trong ý tưởng, cấu trúc phân vai và hiệu ứng sân khấu khiến tiết mục này gần như trở thành “huyền thoại” của mùa 2.

Ở hạng mục Best Hit - ca khúc được xem và nghe nhiều nhất, phần thắng khả năng cao thuộc ca khúc viral nhất mùa - Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn (team Vũ Cát Tường Live Stage 1). Ngoài ra, có một số ứng viên sáng giá như Hermosa, Sớm Muộn Thì,... tạo trend mạnh mẽ trên mạng xã hội.

Thành tích của Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn

Cuối cùng là giải Anh trai đột phá nhất - nơi buitruonglinh, Sơn.K hoặc Jaysonlei đang nổi lên như ứng viên nặng ký. Xuất phát điểm không quá nổi bật, Sơn.K càng thi càng tiến bộ, độ nhận diện tăng theo cấp số nhân, trở thành gương mặt đắt show dù chưa chính thức debut. Trong khi đó, buitruonglinh có cả kho hit nhưng ít ai biết mặt, thông qua chương trình đã phủ sóng hình ảnh nhiều nơi, lịch trình dày đặc chạy không xuể. Jaysonlei là tân binh mới toanh “một bước thành sao”, đi đâu cũng có fan săn đón.

Sơn.K

Jaysonlei là những tân binh gây chú ý của Anh Trai Say Hi mùa 2

Còn lại gì sau Anh Trai Say Hi mùa 2?

Kết thúc mùa 2, Anh Trai Say Hi tiếp tục chứng minh sức hút của một show sống còn có lượng fan đông đảo. Suốt hành trình từ tháng 9 đến tháng 12/2025, chương trình liên tục tạo chủ đề bàn tán, lọt top thịnh hành và trở thành điểm hẹn giải trí quen thuộc mỗi tuần. Tuy nhiên, nếu đặt cạnh mùa 1, độ phủ sóng của mùa 2 vẫn có phần lép vế hơn.

Lý do lớn nhất đến từ âm nhạc - yếu tố từng làm nên cú bùng nổ của mùa trước. Mùa 2 tiếp tục giới thiệu nhiều ca khúc đủ màu sắc từ pop, dance, R&B đến hip-hop. Dù vậy, chương trình vẫn thiếu một bản hit “quốc dân” thoát vòng fan ra đời sống, trở thành giai điệu mà ai cũng thuộc như Catch Me If You Can , Hào Quang hay Trói Em Lại của mùa 1. Ca khúc có lượt xem cao nhất hiện tại là Người Như Anh Xứng Đáng Cô Đơn từ đội Vũ Cát Tường với hơn 9,3 triệu view - con số ấn tượng nhưng vẫn chưa phải “big hit” phá đảo lượt xem.

Anh Trai Say Hi mùa 2 cũng có hit và các trend MXH khá ấn tượng

Bên cạnh đó, không thể phủ nhận mùa 2 cũng có loạt bài hát viral mạnh trên TikTok, bám trend khá tốt như Sớm Muộn Thì , Người Yêu Chưa Sinh Ra hay Hermosa . Những ca khúc này giúp duy trì sự bàn tán, tạo động lực để show giữ nhiệt trong suốt mùa phát sóng. Nhưng về tổng thể, âm nhạc năm nay chưa có cú nổ viral, đa số chỉ phổ biến trong cộng đồng fan. Chính điểm này khiến hiệu ứng đại chúng không quá rộng như mùa đầu tiên.

Về mặt hiệu ứng, mùa 2 làm rất tốt ở cuộc đua vote - yếu tố giữ nhiệt và thu hút khán giả trẻ mạnh mẽ. Song song đó, việc phát hiện thêm nhiều gương mặt trẻ toàn năng như CONGB, Mason Nguyễn, Sơn.K hay buitruonglinh cho thấy chương trình tiếp tục thực hiện đúng “sứ mệnh đào tạo tài năng mới” mà mùa 1 đã đặt nền móng. Đây là lứa nghệ sĩ được đánh giá sẽ còn phát triển mạnh sau show, đặc biệt khi họ đã sở hữu lượng fan cứng lẫn kỹ năng rất đáng kể.

Càng gần đến cuối, cuộc đua voting càng gây chú ý

Chung cuộc, Anh Trai Say Hi mùa 2 sắp khép lại trong tâm thế của một chương trình vẫn giữ được chất lượng, có những nhân tố sáng giá, tạo ra hiệu ứng mạng xã hội ổn định, nhưng đồng thời cũng đối mặt với làn sóng tranh luận trái chiều. Từ câu chuyện âm nhạc không có “mega hit”, đến vòng cạnh tranh căng thẳng giữa các thí sinh, hay áp lực minh bạch trong voting - tất cả tạo nên một mùa giải nhiều lớp lang cảm xúc, vừa đáng xem vừa đáng để suy ngẫm.

Dù Quán quân có là ai, kết quả chắc chắn vẫn sẽ đi kèm với tranh cãi. Nhưng đó cũng là bản chất của một chương trình sống còn nơi khán giả vừa là người xem vừa là người bàn luận. Điều quan trọng nhất mà mùa 2 để lại chính là hành trình trưởng thành của từng thí sinh, cách họ bước ra khỏi vùng an toàn và để lại dấu ấn thật sự trong lòng công chúng.