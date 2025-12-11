Thông tin buitruonglinh cán mốc 2,1 triệu người nghe/tháng ngay lập tức tạo sóng trên mạng xã hội. Anh trở thành giọng ca thứ 5 của Vpop đạt được cột mốc này, sánh vai cùng Sơn Tùng M-TP, Hoàng Thùy Linh, HIEUTHUHAI và Dương Domic.

Đáng chú ý, trong hệ sinh thái nghệ sĩ thuộc Vũ trụ “Say hi”, chỉ có 3 cái tên vượt mốc 2 triệu listeners: HIEUTHUHAI, Dương Domic và buitruonglinh – minh chứng cho sức nóng hiếm có của một thí sinh hiện vẫn đang thi đấu tại gameshow.

Thành tích này không phải sự may mắn. buitruonglinh sở hữu kho nhạc ballad chạm cảm xúc, đặc biệt mạnh về mảng streaming: 14 ca khúc trên YouTube đạt từ 16–64 triệu view; Đường tôi chở em về (remix): 64 triệu view; Đường tôi chở em về (bản gốc): 61 triệu view; Một đời: 60 triệu view

Những con số “biết nói” này giúp củng cố độ phủ sóng của nam ca sĩ, đưa anh trở thành một trong những nghệ sĩ trẻ có sức bật streaming mạnh mẽ nhất hiện nay.

Chặng đua chung kết ngày càng căng thẳng. Với phong độ ổn định và sức hút lớn trên nền tảng số, buitruonglinh được giới chuyên môn nhận định là ứng viên nặng ký, đủ tiềm năng vào Top 5 và tiến xa đến ngôi Quán quân, cạnh tranh trực tiếp cùng Negav hay B Ray.

Tại sân khấu Anh trai “Say hi”, buitruonglinh cho thấy sự toàn diện của một nghệ sĩ được đào tạo bài bản: tốt nghiệp Học viện Âm nhạc Quốc gia Việt Nam và Nhạc viện TP.HCM với hai chuyên ngành Violin và Thanh nhạc Nhạc nhẹ. Những khoảnh khắc anh kéo violin hay chơi piano luôn lọt top viral, giúp khán giả nhìn thấy hình ảnh một nghệ sĩ đa tài – từ sáng tác, biểu diễn đến chơi nhạc cụ.

Đặc biệt, màn trình diễn “Hermosa” – từng đạt Top 2 trending – đánh dấu bước chuyển mạnh của buitruonglinh khi rời vùng an toàn ballad để thử sức vũ đạo, tạo nên phiên bản mới đầy thu hút.

Ở giai đoạn nước rút, buitruonglinh liên tục bám sát Negav trong các bảng vote. Với lượng bình chọn ổn định cùng sức nóng trên nền tảng số, anh gần như chắc suất Top 3, và người hâm mộ hoàn toàn có quyền kỳ vọng anh chạm tay vào ngôi vị cao nhất.

Chia sẻ về chặng đường phía trước, buitruonglinh bày tỏ quyết tâm rõ ràng: “Ai cũng giỏi và rất tài năng nên rất khó nói trước. Nhưng cá nhân tôi tất nhiên là muốn thắng và muốn các bạn vote cho mình. Điều đó thể hiện sự nghiêm túc của tôi với cuộc thi này, không phải thi cho vui.”