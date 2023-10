Màn ảnh Hàn có một nữ phản diện nhìn là thấy ghét, nhưng 6 năm trước từng đẹp tựa "tình đầu quốc dân"

Nếu phải chỉ ra nhân vật nữ đáng ghét nhất phim Hàn hiện tại, tin rằng rất nhiều khán giả sẽ có chung một đáp án, đó là Han Mo Ne trong "Cuộc chiến sinh tồn". Đây là một cô gái có nội tâm như rắn rết, sẵn sàng chà đạp lên người khác để mưu cầu lợi ích cho bản thân.

Đảm nhận vai Han Mo Ne là nữ diễn viên Lee Yoo Bi. Nhờ diễn xuất của nữ diễn viên cùng tài hóa trang của đội ngũ tạo hình, hiện lên trước mắt khán giả là một kẻ khiến mọi người chỉ cần nhìn thôi cũng thấy "nóng ruột nóng gan".

Lee Yoo Bi nhìn là thấy ghét trong "Cuộc chiến sinh tồn".

Thế nhưng có lẽ bạn chưa biết, Lee Yoo Bi từng mang đến hình ảnh tươi trẻ, trong trẻo như "tình đầu quốc dân" khi đóng vai chính trong "Somehow 18", bộ phim ngắn được ra mắt vào năm 2017. Vẻ đẹp ngọt ngào của Lee Yoo Bi ở tác phẩm này hoàn toàn trái ngược so với nhũng gì cô thể hiện trong "Cuộc chiến sinh tồn".

Lee Yoo Bi thể hiện "vibe" tình đầu trong phim học đường "Somehow18".

Nói thêm về nội dung "Somehow 18", bộ phim kể câu chuyện lãng mạn giữa chàng trai Oh Kyung Hwi (Choi Min Ho) và cô nữ sinh Han Na Bi (Lee Yoo Bi). Oh Kyung Hwi hiện là một bác sĩ nội trú. Trong quá khứ, anh từng muốn tự tử vì là nạn nhân của bạo lực học đường nhưng được một nữ sinh chuyển trường tên Han Na Bi can ngăn.

Dẫu vậy, chính Han Na Bi sau đó lại tự kết thúc cuộc đời mình. Suốt cả thập kỷ sau đó, Oh Kyung Hwi không thể quên được cái chết của Han Na Bi. Và rồi một ngày tỉnh dậy, anh bất ngờ thấy mình quay trở lại quá khứ, vào thời điểm trước khi Han Na Bi qua đời một tuần.

Bộ phim "Cuộc chiến sinh tồn" có sự tham gia của Lee Yoo Bi hiện đang được chiếu trên SBS.