Mâm cơm Rằm đẹp thế này nhưng mẹ nội trợ Hà Nội chỉ làm trong 40 phút nhờ một tiêu chí

Không cố nấu thật nhiều món, cũng không mất cả ngày đứng bếp, chị Xuân Nguyễn (35 tuổi, Hà Nội) vẫn khiến mâm cơm nhà mình nhận được nhiều lời khen trong cộng đồng Yêu bếp. Bí quyết nằm ở cách chọn món, sắp xếp thời gian và một chút “làm màu” vừa đủ.

Sắp đến Rằm tháng 7, những mâm cơm cúng lại trở thành chủ đề được nhiều người nội trợ quan tâm. Người có nhiều thời gian muốn làm một mâm cơm thật chỉn chu, người bận rộn lại loay hoay với câu hỏi: Làm sao để mâm cơm đủ đầy, đẹp mắt mà không phải tất bật cả ngày trong bếp?

Chia sẻ 5 mâm cơm của gia đình trong cộng đồng Yêu Bếp, chị Xuân nhận được nhiều lời khen bởi cách bày biện đẹp mắt. Điều thú vị là thực đơn lại không quá cầu kỳ: gà ủ muối, nem ngô, rau củ hấp, canh măng móng giò, xôi ngũ sắc, giò, miến hấp...

Chị Xuân gọi tiêu chí của mình một cách hài hước là: “Nhanh, gọn, dễ làm màu”. Nhưng đằng sau một mâm cơm đẹp là cả cách tính toán khá khoa học.

Không phải càng nhiều món, mâm cơm càng đẹp

Theo chị Xuân, chị không có thói quen chọn quá nhiều món cầu kỳ. Điều chị quan tâm hơn là cách các món đứng cạnh nhau trên mâm.

“Chỉ cần nguyên liệu dễ mua, cách chế biến đơn giản nhưng các món bổ trợ cho nhau thì mâm cơm vẫn đầy đặn, có màu sắc và đa dạng hương vị mà không mất quá nhiều thời gian”, chị chia sẻ.

Đó cũng là lý do mâm cơm của chị thường có sự kết hợp giữa món hấp, món chiên, món nước và các món có màu sắc khác nhau. Một món không cần quá cầu kỳ, nhưng khi đặt cạnh những món khác phải tạo được sự hài hòa.

Tư duy này giúp việc lên thực đơn trở nên nhẹ nhàng hơn. Thay vì nghĩ “phải nấu thêm món gì cho nhiều”, chị Xuân thường nghĩ: Mâm cơm này đã có đủ vị, đủ màu và đủ cảm giác đầy đặn hay chưa?

Những mâm cơm ngon mắt nhưng nấu nướng không hề mất thời gian

Một lần đứng bếp, cố gắng để các món “phối hợp” với nhau

Với chị Xuân, tiết kiệm thời gian không chỉ nằm ở việc chọn món nhanh mà còn ở cách để các món có thể thực hiện song song.

Trước khi nấu, chị thường tính khá kỹ xem món nào có thể làm cùng lúc, nguyên liệu nào có thể tận dụng cho nhiều món. Trong lúc ninh canh, chị tranh thủ hấp rau củ. Với các loại rau củ đã sơ chế, phần nguyên liệu còn lại có thể được tận dụng cho món xào hoặc một món khác.

Cách làm này giúp chị không phải liên tục chờ một món xong mới chuyển sang món tiếp theo. Quan trọng hơn, việc tận dụng nguyên liệu cũng hạn chế lãng phí thực phẩm.

Theo chị, một mâm cơm nhanh không nhất thiết là mâm cơm có ít món. Đôi khi, chỉ cần biết cách cho nhiều món chạy song song, thời gian đứng bếp đã giảm đi đáng kể.

Chị Xuân rất đam mê nấu nướng

Muốn không cuống lúc nấu, hãy sơ chế trước khi bật bếp

Một nguyên tắc chị Xuân đặc biệt chú trọng là: Lên thực đơn trước, sơ chế xong rồi mới bắt đầu nấu.

Nghe có vẻ mất thời gian, nhưng chị cho rằng đây là cách giúp mình chủ động hơn nhiều so với việc vừa nấu món này vừa cuống cuồng chuẩn bị món khác.

Sau khi nguyên liệu đã được sơ chế đầy đủ, chị mới sắp xếp thứ tự nấu. Những món cần nhiều thời gian như ninh, hầm sẽ được làm trước. Trong thời gian chờ, chị tranh thủ hấp, luộc hoặc chuẩn bị những món khác. Các món xào, món chiên và món cần ăn nóng sẽ được để gần sát giờ.

“Quan trọng nhất là sơ chế đầy đủ ngay từ đầu. Khi đã bắt tay vào nấu thì chỉ tập trung nấu, không phải vừa làm vừa nhớ xem còn thiếu nguyên liệu hay chưa chuẩn bị món nào”, chị nói.

Nhờ vậy, dù làm nhiều món, chị vẫn chủ động được thời gian thay vì đến sát giờ ăn hoặc giờ cúng mới rơi vào cảnh cuống cuồng trong bếp.

Món dân dã cũng có thể “có gu” nếu biết chơi với màu sắc

Một điểm khiến những mâm cơm của chị Xuân được yêu thích là cách bày biện. Không cần những món ăn quá đắt tiền hay dụng cụ cầu kỳ, mâm cơm vẫn tạo cảm giác chỉn chu và bắt mắt.

Bí quyết của chị nằm ở màu sắc.

Khi chọn nguyên liệu, chị thường ưu tiên những thực phẩm có màu đa dạng và cố gắng để các món trên mâm không bị trùng màu. Nếu món canh đã có màu xanh của rau, chị sẽ cân nhắc một món chiên có màu vàng, một món có sắc nâu hoặc đỏ để tổng thể sinh động hơn.

Bát đĩa cũng được chọn theo tiêu chí hài hòa với món ăn, nhưng không cần quá cầu kỳ. Với chị, chỉ cần bày gọn gàng và chú ý một chút đến sự tương phản màu sắc, những món ăn quen thuộc cũng có thể trở nên hấp dẫn hơn rất nhiều.

Có lẽ đó cũng chính là điều chị gọi vui là “dễ làm màu”: không phải biến căn bếp thành một buổi chụp hình cầu kỳ, mà chỉ cần để ý một chút, mâm cơm vốn giản dị cũng đã đủ đẹp mắt.

Chị Xuân quan niệm: Món ăn không chỉ vị ngon mà còn phải đẹp mắt

3 tiêu chí cho người bận rộn: Dễ mua, dễ nấu, dễ ăn

Nếu chỉ chọn 3 nguyên tắc để chia sẻ với những người không có nhiều thời gian, chị Xuân chọn: đồ dễ mua, món dễ nấu và món dễ ăn.

Nguyên liệu nên là những thứ quen thuộc, dễ tìm hoặc có thể tận dụng từ thực phẩm sẵn có trong nhà. Món ăn ưu tiên cách chế biến đơn giản, có thể nấu song song để tiết kiệm thời gian. Và cuối cùng, món ăn phải hợp khẩu vị gia đình, không nên quá cầu kỳ chỉ để có một mâm cơm “cho đẹp”.

Bởi một mâm cơm đẹp, theo chị Xuân, không nhất thiết phải được đánh đổi bằng việc người nấu kiệt sức sau nhiều giờ đứng bếp.

Chỉ cần chọn đúng món, tính toán hợp lý và bày biện một chút, ngay cả những món ăn giản dị nhất cũng có thể tạo nên cảm giác đầy đặn, chỉn chu. Đôi khi, bí quyết để có một mâm cơm đẹp không phải là nấu nhiều hơn, mà là biết cách sắp xếp tốt hơn.