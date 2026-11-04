Mâm cơm nhà tôi ăn 7 ngày không chán nhờ 1 mẹo quan trọng khi chế biến

Có một điều khiến nhiều người nội trợ dễ rơi vào cảnh bí món: đi chợ mua đủ thịt, cá, tôm, rau củ nhưng khi về nhà vẫn không biết nấu gì cho mới. Thực tế, không phải cứ thay đổi nguyên liệu mới có được mâm cơm phong phú. Một mẹo khá hữu ích là đừng ướp thực phẩm quá đậm vị ngay từ đầu, mà hãy chia quá trình nêm nếm thành hai bước: ướp gia vị nền và tạo hương vị riêng bằng phần sốt khi nấu.

Cách này giúp cùng một nguyên liệu có thể biến hóa thành nhiều món khác nhau, đồng thời tránh tình trạng món ăn nào cũng có vị mặn ngọt giống nhau.

Bí quyết nằm ở cách ướp hai bước

Thông thường, khi mua thịt về, nhiều người có thói quen ướp ngay với nước mắm, đường, hành tỏi, tiêu rồi để đó. Cách làm này không sai, nhưng nếu tuần nào cũng sử dụng cùng một kiểu gia vị, các món thịt rất dễ có hương vị na ná nhau.

Thay vào đó, với thịt lợn hoặc thịt gà, có thể chia thành từng phần nhỏ. Phần gia vị nền chỉ nên gồm một chút muối hoặc nước mắm, tiêu và hành tỏi để thực phẩm có vị vừa phải. Khi bắt đầu nấu, mới quyết định món đó sẽ mang hương vị gì.

Chẳng hạn, cùng một phần thịt gà đã sơ chế, có thể làm thành gà sốt chua ngọt bằng cách thêm giấm, đường và tương cà; làm gà rang gừng với gừng thái sợi, nước mắm; hoặc chuyển sang gà áp chảo sốt nấm với một chút bơ và nấm tươi.

Với thịt lợn cũng vậy. Thịt thái miếng có thể rim nước dừa, rang sả ớt hoặc áp chảo sốt tiêu. Phần nguyên liệu ban đầu không thay đổi quá nhiều nhưng hương vị và cảm giác khi ăn lại khác hẳn.

Điều quan trọng là không nên ướp sẵn tất cả thực phẩm với một loại sốt rồi mới chia ra, bởi khi đó rất khó biến tấu món ăn. Riêng cá và hải sản nên sơ chế, bảo quản riêng và chỉ ướp gần thời điểm nấu để giữ độ tươi ngon.

Ảnh minh họa

Áp dụng mẹo này vào mâm cơm 7 ngày như thế nào?

Dưới đây là gợi ý thực đơn có sự thay đổi về cách chế biến, hương vị và kết cấu để cả nhà không cảm thấy ngày nào cũng ăn một kiểu.

Thứ hai: Thịt viên sốt cà chua, đậu bắp luộc, canh rau ngót nấu tôm.

Thứ ba: Cá diêu hồng hấp gừng hành, trứng hấp nấm, canh bí xanh.

Thứ tư: Gà áp chảo sốt chua ngọt, su su xào cà rốt, canh cải nấu thịt băm.

Thứ năm: Thịt lợn rang sả ớt, đậu phụ non sốt nấm, canh chua dứa.

Thứ sáu: Tôm rim nước dừa, rau củ luộc chấm sốt mè, canh mướp nấu lạc.

Thứ bảy: Mực xào cần tây, khoai tây nghiền, canh cà chua trứng.

Chủ nhật: Sườn nướng mật ong, nộm dưa chuột cà rốt, canh ngao nấu chua.

Một mẹo nhỏ giúp tiết kiệm cả thời gian lẫn tiền đi chợ

Ảnh minh họa

Khi đi chợ, thay vì mua mỗi thứ một ít nhưng không có kế hoạch, hãy chọn một số nguyên liệu có thể kết hợp với nhiều món. Ví dụ, một củ cà rốt có thể dùng để xào, nấu canh hoặc làm nộm; nấm có thể đem hấp, xào hoặc nấu sốt; hành, tỏi, gừng và sả là những gia vị giúp thay đổi hương vị của nhiều loại thực phẩm.

Thịt và cá nên chia thành từng phần vừa đủ cho mỗi bữa, bảo quản lạnh hoặc cấp đông phù hợp. Nếu đã rã đông, nên chế biến sớm và không cấp đông lại thực phẩm sống đã rã đông không đúng cách. Phần rau củ cũng chỉ nên sơ chế trước ở mức cần thiết, tránh rửa hoặc cắt quá sớm khiến rau nhanh hỏng.

Một mâm cơm ngon không nhất thiết phải có nguyên liệu đắt tiền hay món ăn cầu kỳ. Đôi khi, sự khác biệt chỉ nằm ở cách người nội trợ nêm nếm và biến hóa một nguyên liệu quen thuộc. Khi biết thay đổi hương vị ở bước cuối, căn bếp sẽ bớt nhàm chán mà việc đi chợ cũng trở nên nhẹ nhàng hơn.