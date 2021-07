Mâm cơm gia đình trong những ngày giãn cách xã hội cần ít nhất 1 loại rau quả này để tăng cường sức đề kháng, giúp chống lại virus hiệu quả

Trong ớt chuông đỏ có chứa gấp đôi lượng vitamin C so với cam quýt. Bên cạnh việc giúp tăng cường hệ thống miễn dịch cho cơ thể, vitamin C còn giúp duy trì làn da khỏe mạnh.

Ngoài ra, betacarotene trong ớt chuông cũng giúp cho đôi mắt sáng đẹp hơn.