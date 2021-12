Malaysia - Một trong những điểm đến hàng đầu về du lịch chăm sóc sức khỏe

Trong thập kỷ vừa qua, Malaysia đã trở nên nổi tiếng là một điểm đến chăm sóc sức khỏe an toàn và đáng tin cậy. Trong đó cần nhắc đến vai trò của Hội đồng Du lịch Chăm sóc sức khỏe Malaysia (MHTC), một cơ quan chính phủ thuộc Bộ Y tế Malaysia, được ủy thác quảng bá thương hiệu 'Malaysia Healthcare' trên toàn cầu, và cũng là cơ quan thúc đẩy những nỗ lực quốc gia nhằm đưa Malaysia trở thành điểm đến hàng đầu về du lịch chăm sóc sức khỏe.

Malaysia không chỉ nổi tiếng về chất lượng dịch vụ y tế mà còn là một điểm du lịch nổi bật trong khu vực

Từ năm 2011 đến 2019, lượng khách du lịch chăm sóc sức khỏe đến Malaysia tăng trưởng đến 90%, với tốc độ tăng trưởng kép hàng năm là 17% trong giai đoạn 2015-2019. Vào năm 2019, doanh thu từ ngành này đã đạt 1,7 tỷ RM, cho thấy tiềm năng của Malaysia với vị trí dẫn đầu trong ngành du lịch chăm sóc sức khỏe toàn cầu.

Dưới đây là 4 yếu tố quan trọng đã thúc đẩy sự thành công của Malaysia Healthcare trong những năm gần đây:

1. Đa dạng dịch vụ y tế với chuyên môn cao

Malaysia có nhiều dịch vụ điều trị đa dạng bao gồm tim mạch, phụ sản, ung thư, chỉnh hình, kiểm tra sức khỏe tổng quát, và sắp tới sẽ điều trị viêm gan C vào năm 2022. Các chuyên gia y tế tại đây đều được đào tạo từ các trung tâm uy tín tại Malaysia, Anh, Mỹ, Úc và Châu Âu, được tiếp xúc với các kỹ thuật y tế, ca bệnh khác nhau.

Trung Tâm Phụ Sản Châu Á

Trong những năm gần đây, Malaysia ghi nhận nhu cầu cao về điều trị hiếm muộn, đặc biệt là ở Indonesia, Trung Quốc, Ấn Độ, Việt Nam, Singapore và Myanmar. Malaysia có tỷ lệ 1 trong 2 bệnh nhân hiếm muộn được thực hiện thụ tinh trong ống nghiệm (IVF) thành công và cung cấp các phương pháp điều trị tiên tiến về vô sinh hiếm muộn, ứng dụng công nghệ AI để kiểm tra về sức khỏe sinh sản.

Trung Tâm Tim Mạch Châu Á

Malaysia cũng trở nên nổi tiếng như là một Trung Tâm Tim Mạch Châu Á nhờ vào công tác y tế chuyên nghiệp và cơ sở hạ tầng chăm sóc sức khỏe tốt. Trên thực tế, Viện Tim mạch Quốc gia (IJN) đã nhận được sự đánh giá cao trong ngành chăm sóc sức khoẻ thế giới khi trở thành bệnh viện đầu tiên ngoài Hoa Kỳ cấy máy tạo nhịp tim Micra AV, một thiết bị có thể cấy ghép để điều trị nhịp tim chậm bằng cách điều chỉnh nhịp độ.

2. Giá cả cạnh tranh

Chi phí điều trị ở Malaysia thấp so với các nước trong khu vực, nhờ mức giá trần do Bộ Y tế Malaysia quy định thông qua Biểu phí y tế số 13. Theo số liệu từ "Patient Beyond Borders", so với ở Mỹ, bệnh nhân có thể tiết kiệm chi phí trung bình từ 60% đến 80%. Malaysia cũng cung cấp những dịch vụ y tế có giá cả phải chăng nhất trong khu vực, như các thủ thuật thay khớp háng hoặc đầu gối, ghép bắc cầu động mạch vành, phẫu thuật cắt lớp, nâng cơ toàn diện...

3. Dịch vụ hỗ trợ chu đáo

Nhằm đem đến sự yên tâm cho bệnh nhân, Malaysia Healthcare cung cấp dịch vụ hỗ trợ ngay từ lúc khởi hành, trong thời gian điều trị, và đến khi bệnh nhân trở về nước.

Phòng chờ và trợ giúp y tế Malaysia Healthcare (MCL) được đặt tại Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur (KLIA), Sân bay Quốc tế Kuala Lumpur 2 (KLIA2) và Sân bay Quốc tế Penang, là những điểm tiếp xúc đầu tiên của du khách khi đến chăm sóc sức khỏe tại Malaysia. Du khách sẽ được chào đón ngay khi vừa xuống máy bay, hỗ trợ làm thủ tục nhập cảnh tại cổng ưu tiên, nghỉ ngơi tại phòng chờ chuyên biệt để chờ xe đưa đến bệnh viện hoặc nơi lưu trú. Nhân viên hướng dẫn sẽ hỗ trợ tốt nhất cho các bệnh nhân mới đến để họ nhanh chóng hoàn thành các thủ tục.

4. Dễ dàng tiếp cận

Malaysia có các chuyến bay thẳng từ các thành phố lớn trên thế giới. Hệ sinh thái khám chữa bệnh của Malaysia Healthcare có hơn 200 bệnh viện tư nhân và 73 bệnh viện thành viên đang hoạt động, giúp cho việc đặt hẹn tư vấn và điều trị với các bác sĩ chuyên khoa đươc dễ dàng và nhanh chóng.

Malaysia Healthcare có những kế hoạch gì trong tương lai?

Đại dịch COVID-19 đã gây ảnh hưởng không nhỏ đến ngành du lịch chăm sóc sức khỏe, cho nên ưu tiên hiện tại của Malaysia Healthcare là nỗ lực phục hồi ngành bằng những định hướng cung cấp trải nghiệm du lịch chăm sóc sức khỏe tốt nhất vào năm 2025.

Ngoài ra, Malaysia Healthcare triển khai một số sáng kiến bao gồm Chương trình Flagship Medical Tourism, củng cố Malaysia là Trung Tâm Phụ Sản và Tim Mạch của Châu Á; thiết lập Malaysia trở thành Trung Tâm Chăm Sóc Ung thư Xuất sắc, và trở thành Điểm đến cho Người Hưu Trí. Với những kế hoạch trên, tôi tin tưởng rằng Malaysia sẽ tiếp tục là lựa chọn ưu tiên hàng đầu cho bệnh nhân quốc tế.

