Mai Tài Phến đi ăn riêng cùng gia đình Mỹ Tâm, bị "tóm dính" khoảnh khắc về chung nhà

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm dù chưa từng công khai xác nhận mối quan hệ yêu đương, nhưng cả hai liên tục xuất hiện cạnh nhau trong những dịp đặc biệt, từ các hoạt động showbiz đến cả các buổi tiệc gia đình thân mật. Mới đây nhất, cả hai còn thoải mái phát "cẩu lương", bị soi đeo nhẫn đôi tại sự kiện ra mắt Tài - phim điện ảnh do Mai Tài Phến làm đạo diễn, Mỹ Tâm làm nhà sản xuất.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm toát ra năng lượng hạnh phúc, bị "tóm" nhiều hành động tình tứ trên thảm đỏ

Sau khi sự kiện kết thúc, Mai Tài Phến và "Hoạ mi tóc nâu" thoải mái công khai cùng nhau ra về trên một chiếc xe. Cả hai còn vui vẻ tương tác, trò chuyện với khán giả chứ chẳng còn giấu kín. Theo ghi nhận của chúng tôi, khi rời địa điểm tổ chức sự kiện cả hai đã di chuyển đến một nhà hàng để dùng bữa cùng gia đình và ê-kíp. Mai Tài Phến trông rất thoải mái, gần gũi khi trò chuyện cùng người nhà Mỹ Tâm. Gia đình nam diễn viên cũng có mặt trong buổi tiệc thân mật này. Chi tiết này khiến netizen cho rằng cả hai đã ra mắt gia đình 2 bên.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến chẳng cần né tránh chuyện ra về chung xe

Sau sự kiện, cả hai đến một nhà hàng để ăn tối cùng gia đình và ekip

Mai Tài Phến vui vẻ trò chuyện, gần gũi với các thành viên trong gia đình Mỹ Tâm. Buổi đi ăn này có sự góp mặt của người thân cả hai gia đình

Kết thúc buổi ăn tối, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến đứng trò chuyện hồi lâu với bạn bè, ekip bên ngoài quán ăn. Sau đó, Mỹ Tâm di chuyển vào bên trong chiếc xế đã đậu sẵn. Vài phút sau đó, Mai Tài Phến cũng vội vàng bước vào, anh ngồi chiếc ghế bên cạnh Mỹ tâm. Điểm đổ xe cuối cùng chính là nhà của Mỹ Tâm, lúc này Mai Tài Phến vẫn ở trên xe. Sau khi xe lùi thẳng vào khuôn viên bên trong nhà thì cả hai mới bước xuống.

Chi tiết này làm rộ lên nghi vấn cả hai đã âm thầm về chung một nhà, "thuyền" này không cần đẩy đã tự "về bến". Trong mắt công chúng, Mỹ Tâm và Mai Tài Phến được xem là một trong những cặp đôi đẹp của showbiz Việt. Sự đồng điệu về hình ảnh, phong cách và cách ứng xử kín đáo khiến cả hai nhận được nhiều thiện cảm. Mặc dù xem những diễn biến trong thời gian qua, ai cũng đã có câu trả lời cho mối quan hệ của Mai Tài Phến và Mỹ Tâm nhưng không ít khán giả bày tỏ sự mong chờ ngày hai nghệ sĩ chính thức xác nhận mối quan hệ, thay vì để mọi thứ dừng lại ở mức tin đồn suốt nhiều năm qua.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến trò chuyện cùng bạn bè, ekip trước khi ra về

Mỹ Tâm bước vào xe sau khi tạm biệt bạn bè

Ngay sau đó, Mai Tài Phến cũng di chuyển về phía chỗ ngồi bên cạnh Mỹ Tâm trong ô tô

Điểm cuối cùng chiếc xe dừng lại vào đêm muộn chính là nhà của Mỹ Tâm, lúc này Mai Tài Phến vẫn ở trên xe

Cư dân mạng ngày càng có nhiều hint chất lượng, giờ chỉ mong ngày cặp đôi đẹp nhất nhì Vbiz này tự "đẩy thuyền" về đích thôi!

Thực tế, đây không phải lần đầu Mỹ Tâm và Mai Tài Phến bị bắt gặp xuất hiện cùng nhau ngoài khuôn khổ công việc. Từ sau dự án điện ảnh Chị trợ lý của anh, hai nghệ sĩ thường xuyên đồng hành trong nhiều sự kiện quan trọng. Mai Tài Phến cũng từng góp mặt tại các buổi biểu diễn lớn của Mỹ Tâm, trong khi nữ ca sĩ dành nhiều lời khen cho sự nghiêm túc và cầu tiến của bạn diễn.

Suốt thời gian qua, cả hai vẫn giữ cách ứng xử nhất quán là không xác nhận chuyện tình cảm, nhưng cũng không né tránh khi xuất hiện chung. Thậm chí, Mai Tài Phến còn luôn giữ chuỗi đón Tết cùng gia đình Mỹ Tâm suốt nhiều năm qua.

Trong sự kiện mới đây, Mai Tài Phến không ngại dành lời khen cho Mỹ Tâm: "Đối với tôi, khi quay với Mỹ Tâm thì rất nhẹ nhàng. Khi tưởng tượng ra nhân vật đó thì chỉ có Mỹ Tâm thể hiện hợp nhất, không thể nghĩ ra người nào khác có thể đóng được. Khi viết kịch bản, từng vai diễn cũng được tôi nhắm sẵn cho từng diễn viên. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất khi mọi thứ đều đúng với tưởng tượng của mình".

Và dù chênh lệch tuổi nhưng Mỹ Tâm cũng bị "bắt bài" chuyện gọi Mai Tài Phến là anh ngọt xớt.

Mai Tài Phến và Mỹ Tâm được công chúng yêu thích vì sự đẹp đôi, dễ thương mỗi khi xuất hiện chung

