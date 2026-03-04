Nữ idol bị bóc phốt thái độ lồi lõm với fan, hứng nhiều chỉ trích vẫn chưa chịu thức tỉnh?

Trong quá khứ, Jang Won Young (IVE) từng vướng hàng loạt tranh cãi liên quan tới thái độ với fan và đồng nghiệp. Khi ấy, nhiều khán giả cho rằng nữ ca sĩ vẫn còn trẻ người non dạ và sẵn sàng cho cô nhiều cơ hội để sửa đổi, hoàn thiện bản thân. Tới nay, Jang Won Young đã hoạt động trong giới giải trí gần 10 năm nên công chúng tin rằng nữ ca sĩ đã trưởng thành theo thời gian và không còn mắc vào những ồn ào liên quan tới thái độ không đáng có nữa. Thế nhưng, mới đây mỹ nhân IVE lại khiến khán giả thất vọng vì có hành động không thể chấp nhận được trong 1 buổi tương tác, giao lưu với người hâm mộ.

Theo tờ Koreaboo đưa tin trong chiều 3/3, Jang Won Young vừa trở thành tâm điểm chỉ trích với cáo buộc có thái độ lồi lõm và xem thường người hâm mộ. Cơn sóng gió lần này bắt nguồn từ đoạn video ghi lại màn fancall giữa nữ thần tượng gen Z và 1 fan cứng. Được biết, fan này đã bỏ ra số tiền lớn để được thực hiện cuộc gọi tới nữ ca sĩ và từng ở trong tâm trạng háo hức được giao lưu thả ga cùng thần tượng. Thế nhưng, trong video về màn fancall lại cho thấy cảnh tượng Jang Won Young tương tác vô cùng hời hợt với fan. Jang Won Young chỉ ngước nhìn lên trong chưa đầy 1/3 thời gian giao lưu, còn lại cô cúi xuống với vẻ mặt không được thoải mái cứ như bị bắt ép. Chưa hết, thay vì tương tác nhiệt tình và trò chuyện sôi nổi cùng người hâm mộ, nữ idol 10X chỉ đáp lại fan bằng 1 từ gọn lỏn hoặc các cụm từ cực ngắn cho thấy cô không mặn mà với buổi fancall. Từ đây, nữ thần tượng hứng “gạch đá” rát mặt vì bị cho là xem thường, thiếu tôn trọng người hâm mộ.

Jang Won Young dành phần lớn thời gian cúi gằm mặt xuống, tỏ thái độ như bị bắt ép giao lưu cùng fan ruột. Ảnh: Koreaboo

Được biết, chính người hâm mộ đã “quay lưng”, tung video bóc phốt Jang Won Young vì thái độ lồi lõm. Ban đầu, vị khán giả nói trên không muốn làm lớn chuyện do là fan cứng từng đồng hành cùng nữ ca sĩ họ Jang trong thời gian dài. Thế nhưng sau đó, người này bỗng cảm thấy thất vọng trước thái độ, cách hành xử của Jang Won Young nên đã quyết định “quay xe” và đăng đàn bóc phốt nữ ca sĩ 1 cách gay gắt.

Đến thời điểm hiện tại, Jang Won Young vẫn chưa chính thức lên tiếng phản hồi sau khi trở thành tâm điểm chỉ trích vì có thái độ được đánh giá là không thể chấp nhận được trong buổi fancall với fan ruột.

Jang Won Young vừa tiếp tục bị bóc phốt và hứng “gạch đá” rát mặt. Ảnh: X

Do nữ ca sĩ từng dính cả tá lùm xùm liên quan tới thái độ trong quá khứ nên đến lần này, nhiều khán giả đã không giấu được niềm thất vọng. Đồng thời, 1 bộ phận netizen đã phải thốt lên rằng “Jang Won Young bao giờ mới chịu thức tỉnh?” khi chứng kiến việc người đẹp đình đám mãi chưa chịu trưởng thành và hành xử khôn khéo hơn để giúp bản thân tránh được những ồn ào thái độ không đáng có.

Còn nhớ hồi năm 2023 trong lần lộ diện trên đường phố Tây Ban Nha, Jang Won Young từng gây tranh luận với tình huống nghi tỏ thái độ lồi lõm với khán giả nhỏ tuổi. Đó là khi có 1 cậu bé bỗng dưng tiến lại gần và tò mò cố chạm vào tóc của nữ idol. Trước ống kính, nữ thần tượng 10X đã có biểu cảm á ố, tránh né cậu bé thẳng thừng. Từ đây, cô bị tố tỏ thái độ kênh kiệu, mắc bệnh ngôi sao. Song song với đó, 1 số khán giả lại lên tiếng bênh vực khi cho rằng Jang Won Young đã bị giật mình trong tình huống có người lạ tiếp cận đột ngột nên mới có biểu cảm hốt hoảng. Nhưng nhiều ý kiến lại nhấn mạnh, cậu bé trên còn nhỏ tuổi và việc bé xuất hiện không thể làm cho nữ thần tượng 10X hoảng hốt tới mức như vậy.

Jang Won Young bị chỉ trích vì nghi tỏ thái độ lồi lõm với khán giả nhí. Ảnh: X

Trước đó, mỹ nhân họ Jang từng gây xôn xao khi bị bắt trọn khoảnh khắc cười nửa miệng, lườm An Yujin “cháy mặt” thời còn hoạt động trong nhóm IZ*ONE. Chưa dừng lại ở đó, Jang Won Young nhiều lần bị tố bon chen chiếm chỗ của các thành viên cùng nhóm IVE để được đứng trung tâm và trở thành tâm điểm chú ý. Nhưng cũng có không ít netizen lại khẳng định nữ ca sĩ không làm gì sai. Theo những cư dân mạng này, nữ thần họ Jang vốn đảm nhận vị trí center trong IVE nên việc cô chủ động đứng ở trung tâm là điều hết sức bình thường, không đáng bị chỉ trích.