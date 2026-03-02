Mai Tài Phến công khai gọi Mỹ Tâm là 'nữ thần'

Tại buổi công chiếu phim điện ảnh Tài chiều 2/3, đạo diễn Mai Tài Phến gây chú ý khi có những chia sẻ về Mỹ Tâm. Ở dự án lần này, Mỹ Tâm đảm nhận vai trò nhà sản xuất kiêm nữ chính của phim. Nhân vật Út Lanh do Mỹ Tâm đóng có thời lượng khá nhiều và giữ vai trò quan trọng trong phim.

Khi nói về khả năng diễn xuất của Mỹ Tâm, Mai Tài Phến gọi cô là "nữ thần one-shot" (tạm dịch: nữ thần chỉ với một cú máy). Theo lời anh, nữ ca sĩ chỉ cần quay một lần duy nhất là có ngay thước phim hoàn hảo.

"Đối với tôi, khi quay với Mỹ Tâm thì rất nhẹ nhàng. Khi tưởng tượng ra nhân vật đó thì chỉ có Mỹ Tâm thể hiện hợp nhất, không thể nghĩ ra người nào khác có thể đóng được. Khi viết kịch bản, từng vai diễn cũng được tôi nhắm sẵn cho từng diễn viên. Đó là điều tôi hạnh phúc nhất khi mọi thứ đều đúng với tưởng tượng của mình", Mai Tài Phến nói.

Mai Tài Phến khen ngợi khả năng diễn xuất của Mỹ Tâm.

Mai Tài Phến nói anh biết ơn Mỹ Tâm vì đã lên trường quay phụ anh trong công tác đạo diễn. Về vai trò của mình, Mỹ Tâm nói: "Tôi hoàn toàn hỗ trợ về mặt monitor cho Phến, còn kịch bản tôi có chen vào khoảng 10%, hỗ trợ chút xíu về câu từ, biên kịch cũng như những gợi mở mà thường thường phụ nữ sẽ mạnh hơn".

Về phía Mỹ Tâm, cô khen Mai Tài Phến chăm chút cẩn thận từng đạo cụ, từng cái quần cái áo của nhân vật sao cho chuẩn xác và phù hợp.

Trước câu hỏi về việc không có cảnh hành động nào trong phim, Mỹ Tâm thừa nhận cô từ chối đóng những cảnh này từ đầu. Theo nữ ca sĩ, cô thấy mình chưa sẵn sàng để tham gia cảnh hành động. Với cô, có nhiều cách khác nhau để thể hiện sự mạnh mẽ của nhân vật.

“Tài là một bộ phim có rất nhiều mảnh tình khác nhau tạo nên. Có tình cảm gia đình, tình làng xóm, tình anh em và cả tình yêu đôi lứa dù chỉ lướt qua. Tôi rất thích cách đạo diễn Mai Tài Phến thực hiện bộ phim này. Bạn luôn quyết tâm, có một chút cứng đầu nhưng vẫn biết lắng nghe số đông. Tôi tin nhiều người sẽ thấy chạm khi xem phim”, Mỹ Tâm nói thêm.

Mỹ Tâm trở lại màn ảnh cùng Mai Tài Phến sau 6 năm.

Nói về việc xưng “em” với Mai Tài Phến dù hơn tới 10 tuổi, Mỹ Tâm cho biết đã quen cách gọi này từ khi đóng phim Chị trợ lý của anh vào năm 2019. Vì xưng lại chị không được nên từ đó cô giữ cách nói chuyện anh em như vậy.

Đáng chú ý, Mỹ Tâm cũng hé lộ sẽ có công bố một điều đặc biệt nếu dự án này chạm mốc 100 tỷ đồng.

Phim điện ảnh Tài thuộc thể loại hành động - tâm lý - gia đình, quy tụ dàn nghệ sĩ tên tuổi như NSƯT Hạnh Thúy, Hồng Ánh, Quang Trung, Vinh Râu, Long Đẹp Trai, Trần Kim Hải, Sỹ Toàn... Phim bắt đầu khởi chiếu từ ngày 6/3.