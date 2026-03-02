Ngày 2/3, buổi họp báo ra mắt bộ phim điện ảnh Tài đã chính thức diễn ra ở TP.HCM, thu hút sự chú ý đặc biệt của người hâm mộ. Đây là dự án đặc biệt khi đánh dấu bước chuyển mình táo bạo của Mỹ Tâm trong vai trò nhà sản xuất, đồng thời cũng là lần đầu Mai Tài Phến ngồi ghế đạo diễn. Ngay từ khi công bố, Tài đã được kỳ vọng sẽ tạo nên làn gió mới cho phòng vé Việt trong giai đoạn hậu mùa phim Tết 2026.

Mỹ Tâm bị phóng viên chất vấn tại sao lại xưng "em" với Mai Tài Phến

Tại đây, ekip Tài đã có khoảng thời gian ngồi xuống và giao lưu, chia sẻ và đối thoại với khán giả. Mỹ Tâm vô tình tự hướng spotlight về phía mình khi cô vô thức xưng hô với Mai Tài Phến là em. Một phóng viên đã đặt ra câu hỏi: "Cả 2 cách nhau 10 tuổi nhưng trong họp báo, chị đã 2 lần xưng em với Mai Tài Phến. Tại sao vậy ạ?". Mỹ Tâm phản biện là do đóng phim nên quen miệng nhưng người phóng viên này đã phát hiện ra chi tiết đặc biệt: trong phim Mỹ Tâm không hề xưng em với Mai Tài Phến.

Mỹ Tâm bị phóng viên chất vấn tại sao lại xưng "em" với Mai Tài Phến

"Kể từ sau Chị Trợ Lý Của Em là đã xưng em rồi. Xưng chị không được luôn. Về cơ bản, mình gặp ai cũng xưng anh cho tự nhiên", Mỹ Tâm dí dỏm cho biết. Phóng viên cũng chắc nịch nhận định Tài sẽ chạm mốc trăm tỷ, đồng thời mong muốn khi đó, NSX và đạo diễn sẽ công bố một điều bất ngờ dành cho khán giả.

Khoảnh khắc Mỹ Tâm vô thức xưng em với Mai Tài Phến ngay trên sân khấu họp báo nhanh chóng trở thành tâm điểm bàn tán. Nhiều khán giả tỏ ra thích thú vì đây gần như là lần hiếm hoi, thậm chí có thể xem là lần đầu tiên, nữ ca sĩ công khai gọi bạn diễn thân mật như vậy trước truyền thông. Trên MXH, hội đu OTP càng kịch liệt đẩy thuyền 2 nghệ sĩ vốn đã bị đồn hẹn hò nhiều năm qua.

Một số ý kiến còn nhận xét, dù Mỹ Tâm giải thích là do “quen miệng”, nhưng chính sự vô tư đó lại càng làm khoảnh khắc thêm đáng yêu. Cách xưng hô thoải mái àny được xem là tín hiệu cho thấy mối quan hệ thân thiết giữa cả hai.

Mỹ Tâm và Mai Tài Phến thu hút mọi ánh nhìn tại buổi họp báo