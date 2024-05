Mai Phương Thúy tiết lộ ngoại hình hiện tại sau lần tăng cân chạm mốc 71kg, gây chú ý khi nhắc đến bạn trai

Mới đây, Hoa hậu Mai Phương Thúy đăng tải lên trang cá nhân bức ảnh khoe nhan sắc đời thường. Có thể thấy thời gian gần đây, nàng hậu đã giảm cân khá nhiều, gương mặt trở lại hình dáng thon gọn hơn hẳn. Dù không son phấn gì nhiều nhưng nhan sắc Hoa hậu Việt Nam 2006 vẫn tươi tắn, trẻ trung ở độ tuổi 35.

Nhan sắc đời thường hiện tại của Mai Phương Thúy

Cách đây vài tháng, Mai Phương Thúy từng gây xôn xao khi xuất hiện với gương mặt khá tròn trịa và thân hình mũm mĩm. Thời điểm đó, nàng hậu chạm mốc 71kg nên các đường nét gương mặt cũng thay đổi phần nào. Tuy nhiên, sau giảm cân, cô đã trở về trạng thái cân đối, lấy lại nhan sắc tươi tắn, xinh đẹp.

Diện mạo của nàng Hậu khi tăng cân chạm mốc 71kg

Gần đây cô đã lấy lại phong độ sau thời gian giảm cân

Đáng chú ý, trong bài đăng mới đây Mai Phương Thúy còn ẩn ý nhắc tới một nhân vật được cho là bạn trai. Cô viết chú thích cho bức ảnh: "Anh ấy nói tôi không gầy…". Nàng Hậu dường như hơi hờn dỗi về lời nhận xét của "anh ấy". Tuy nhiên, bạn bè và người hâm mộ đã nhanh chóng an ủi Mai Phương Thúy rằng "vì anh ấy nhìn chị hoài nên quen mắt", đồng thời khen trạng thái hiện tại của cô là rất xinh đẹp.

Trước đó, vào tháng 4/2024, Mai Phương Thúy đăng tải hình ảnh ngồi trên xe cùng một chàng trai giấu mặt, kèm theo dòng trạng thái: "I walked through the door with you" (tạm dịch: Tôi bước qua cánh cửa cùng bạn). Sau đó cô tiếp tục ẩn ý: "Bốn năm nữa?", khiến nhiều người cho rằng người đẹp đang ngầm tiết lộ thời gian lên xe hoa sau khi tiết lộ đã có bạn trai. Tuy nhiên, Mai Phương Thúy vẫn chưa lên tiếng xác nhận.