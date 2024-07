Mai Phương Thúy lộ diện, chia sẻ đáng ngờ giữa tin đám cưới

Hậu thông tin chuẩn bị lên xe hoa, mọi động thái của Mai Phương Thúy đều nhận được sự quan tâm đặc biệt của cư dân mạng. Cho đến mới đây, Hoa hậu Việt Nam 2006 chính thức lộ diện. Cô đăng tải bức ảnh selfie cận mặt trên trang cá nhân, diện chiếc áo 2 dây đơn giản và ghi điểm với thần sắc tươi tắn.

Giữa tin cưới hỏi, Mai Phương Thúy có chia sẻ đáng ngờ. Cụ thể, nàng hậu trích lời bài hát nổi tiếng và nội dung ám chỉ chuyện đám cưới: "He wanted a bride I was making my own name, chasing that fame. He stayed the same. All of me changed like midnight". (Tạm dịch: Anh ấy muốn tôi trở thành cô dâu tương lai, còn tôi lại mãi mê tạo dựng danh tiếng cho riêng mình, chạy theo hào quang phù phiếm. Anh ấy vẫn như vậy, chỉ có tôi là hoàn toàn thay đổi tựa lúc nửa đêm... - PV).

Không những vậy, Mai Phương Thúy còn "rào trước" cho dòng status của mình với chia sẻ hài hước: "Tiệm tóc đang bật bài này thôi chứ mình không có ý gì cả. Mình không đùa". Dù vậy, cư dân mạng vẫn bàn tán về động thái ẩn ý của nàng hậu.

Mai Phương Thúy lần đầu lộ diện hậu thông tin lên xe hoa với bạn trai bí ẩn

Thời gian gần đây, nàng hậu liên tục lộ những hint như "phát tín hiệu" sắp lên xe hoa. Dễ dàng nhận ra Mai Phương Thúy là người không thích đeo trang sức, tuy nhiên dạo này cô rất hay mang 1 chiếc nhẫn trơn ở ngón áp út - đây là vị trí các cô gái thường đeo nhẫn cầu hôn hoặc kết hôn để thông báo "hoa đã có chủ". Không chỉ thế, Mai Phương Thúy liên tục úp mở sẽ có một điều vô cùng ý nghĩa, đặc biệt sẽ được chia sẻ trong tháng sinh nhật cô, là tháng 8 tới đây.

Theo nguồn tin riêng của chúng tôi, Hoa hậu Mai Phương Thúy và bạn trai sẽ tổ chức đám cưới trong thời gian ngắn sắp tới. Sau 1001 lần đến chung vui với đồng nghiệp, đám cưới của Mai Phương Thúy dự cũng sẽ quy tụ dàn sao cực khủng.

Mai Phương Thúy liên tục xuất hiện với chiếc nhẫn gây chú ý

Kèm theo đó là những chia sẻ đầy hạnh phúc trên trang cá nhân của nàng hậu

Mai Phương Thúy là nàng hậu khá kín tiếng trong chuyện đời tư. Dù nổi tiếng hơn gần 2 thập kỷ nhưng số lần cô nhắc đến người yêu chỉ đếm trên đầu ngón tay. Tuy nhiên trong bài phỏng vấn mới đây với chúng tôi, Hoa hậu Việt Nam 2006 khá thoải mái khi nhắc chuyện tình yêu và hé lộ một vài thông tin của "nửa kia".

Theo đó, Mai Phương Thúy gọi người yêu là "anh xã", là người đẹp trai và ngọt ngào nên khi yêu cô không cần phải suy nghĩ nhiều. Về ý định tiến tới hôn nhân, Mai Phương Thúy chia sẻ chưa có kế hoạch.

"Người ta trưởng thành mới lấy chồng, mình chưa trưởng thành sao lấy chồng được. Tốc độ trưởng thành của mỗi người khác nhau, giống như câu chuyện thành công ấy, có người 65 tuổi mới khởi nghiệp, có người 75 tuổi mới làm Tổng thống vì độ chín của mỗi người không giống. Độ trưởng thành của tôi trong việc lấy chồng chắc chậm hơn so với bạn bè rất nhiều", Mai Phương Thúy nói.

Người yêu của Mai Phương Thúy đến nay vẫn là ẩn số

Về cuộc sống hôn nhân, Mai Phương Thúy thổ lộ: "Mình làm doanh nhân hay Hoa hậu đều phải gánh vác trên vai những trọng trách, không khéo thì 2 quả tạ đó rất dễ làm mình gãy vai.

Mà sau này kiểu gì mình không lấy chồng, làm mẹ, làm vợ đúng không, nên tôi không muốn mình mãi là doanh nhân hay Hoa hậu, thay vào đó tôi suy nghĩ mình sẽ trở thành bà nội trợ như thế nào. Mình có quyền chọn bản thân ở phiên bản nào, vậy sao không chọn trở thành một bà nội trợ dễ thương, đảm đang, biết đầu tư tiền đẻ ra tiền, như thế có phải đỡ áp lực hơn không.

Thực ra nếu tôi lập gia đình thì trước mắt đẻ 1 đứa đã, còn đẻ 2 đứa hay không phải tùy anh xã, xem anh xã dễ thương không tôi mới đẻ. Anh ơi anh xem bài phỏng vấn này anh suy nghĩ nha, đối xử với em tốt đó".